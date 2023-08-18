https://ukraina.ru/20230818/1048772846.html

Средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью — Минобороны РФ

Средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью — Минобороны РФ - 18.08.2023 Украина.ру

Средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью — Минобороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) вечером 17 августа обнаружили и уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России

2023-08-18T07:21

2023-08-18T07:21

2023-08-18T07:21

белгородская область

дроны

минобороны рф

новости

терроризм

атака

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"В 22.22 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", - рассказали в ведомстве.В результате случившегося пострадавших и разрушений нет.

https://ukraina.ru/20230818/1048772735.html

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белгородская область, дроны, минобороны рф, новости, терроризм, атака