Средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью — Минобороны РФ - 18.08.2023 Украина.ру
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Средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью — Минобороны РФ
Средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью — Минобороны РФ - 18.08.2023 Украина.ру
Средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью — Минобороны РФ
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) вечером 17 августа обнаружили и уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России
2023-08-18T07:21
2023-08-18T07:21
белгородская область
дроны
минобороны рф
новости
терроризм
атака
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"В 22.22 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", - рассказали в ведомстве.В результате случившегося пострадавших и разрушений нет.
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белгородская область, дроны, минобороны рф, новости, терроризм, атака
Белгородская область, дроны, Минобороны РФ, Новости, терроризм, атака

Средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью — Минобороны РФ

07:21 18.08.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны РФ
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) вечером 17 августа обнаружили и уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России
"В 22.22 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", - рассказали в ведомстве.
В результате случившегося пострадавших и разрушений нет.
Мэр Москвы С. Собянин посетил новые детские площадки в Лужниках - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
07:11
Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в МосквеСилы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на пятницу уничтожили беспилотник, пытавшийся атаковать столицу. Об этом заявил 18 августа мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале
 
Белгородская областьдроныМинобороны РФНовоститерроризматака
 
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