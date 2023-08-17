https://ukraina.ru/20230817/1048770406.html
В Конгрессе США потребовали обнародовать оригиналы писем Байдена под псевдонимами
В Конгрессе США потребовали обнародовать оригиналы писем Байдена под псевдонимами - 17.08.2023 Украина.ру
В Конгрессе США потребовали обнародовать оригиналы писем Байдена под псевдонимами
Председатель комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер обратился в национальный архив США с просьбой предоставить неотредактированную рабочую переписку президента Джо Байдена. Об этом он сообщил в соцсети X (бывшая Twitter)
2023-08-17T21:50
2023-08-17T21:50
2023-08-17T21:51
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Среди запрашиваемых Комером документов есть и переписка, в которой Байден использовал псевдоним. К возможным псевдонимам президента США комитет по надзору относит Robert Peters, Robin Ware и JRB Ware.По словам Комера, который сейчас ведет расследование деятельности семьи Байдена, данная документация "имеет связь с Бурисмой и Украиной". Документы были опубликованы Национальным архивом в отредактированном виде, но для продолжения расследования необходимо предоставить оригиналы.Также Комер запросил в архиве черновики речи тогдашнего вице-президента Байдена в украинской Раде в 2015 году и любые документы, получателем или отправителем которых являлся его сын Хантер.
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новости, сша, джо байден, конгресс сша, архив, документы, украина
Новости, США, Джо Байден, Конгресс США, архив, документы, Украина
В Конгрессе США потребовали обнародовать оригиналы писем Байдена под псевдонимами
21:50 17.08.2023 (обновлено: 21:51 17.08.2023)
Председатель комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер обратился в национальный архив США с просьбой предоставить неотредактированную рабочую переписку президента Джо Байдена. Об этом он сообщил в соцсети X (бывшая Twitter)
Среди запрашиваемых Комером документов есть и переписка, в которой Байден использовал псевдоним. К возможным псевдонимам президента США комитет по надзору относит Robert Peters, Robin Ware и JRB Ware.
"Джеймс Комер запрашивает все неотредактированные документы и сообщения из Национального архива США, в которых тогдашний вице-президент Джо Байден использовал псевдоним", - говорится в сообщении комитета в соцсети.
По словам Комера, который сейчас ведет расследование деятельности семьи Байдена, данная документация "имеет связь с Бурисмой и Украиной". Документы были опубликованы Национальным архивом в отредактированном виде, но для продолжения расследования необходимо предоставить оригиналы.
"Если было какое-либо пересечение между официальными обязанностями вице-президента Джо Байдена и деятельностью его сына в Украине, американцы заслуживают того, чтобы знать", - отметил председатель комитета.
Также Комер запросил в архиве черновики речи тогдашнего вице-президента Байдена в украинской Раде в 2015 году и любые документы, получателем или отправителем которых являлся его сын Хантер.