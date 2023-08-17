https://ukraina.ru/20230817/1048770406.html

В Конгрессе США потребовали обнародовать оригиналы писем Байдена под псевдонимами

В Конгрессе США потребовали обнародовать оригиналы писем Байдена под псевдонимами - 17.08.2023 Украина.ру

В Конгрессе США потребовали обнародовать оригиналы писем Байдена под псевдонимами

Председатель комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер обратился в национальный архив США с просьбой предоставить неотредактированную рабочую переписку президента Джо Байдена. Об этом он сообщил в соцсети X (бывшая Twitter)

2023-08-17T21:50

2023-08-17T21:50

2023-08-17T21:51

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Среди запрашиваемых Комером документов есть и переписка, в которой Байден использовал псевдоним. К возможным псевдонимам президента США комитет по надзору относит Robert Peters, Robin Ware и JRB Ware.По словам Комера, который сейчас ведет расследование деятельности семьи Байдена, данная документация "имеет связь с Бурисмой и Украиной". Документы были опубликованы Национальным архивом в отредактированном виде, но для продолжения расследования необходимо предоставить оригиналы.Также Комер запросил в архиве черновики речи тогдашнего вице-президента Байдена в украинской Раде в 2015 году и любые документы, получателем или отправителем которых являлся его сын Хантер.

https://ukraina.ru/20230817/1048769686.html

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