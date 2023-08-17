https://ukraina.ru/20230817/1048770266.html

Лукашенко: еще до начала СВО Украина угрожала Белоруссии ракетами

Лукашенко: еще до начала СВО Украина угрожала Белоруссии ракетами - 17.08.2023 Украина.ру

Лукашенко: еще до начала СВО Украина угрожала Белоруссии ракетами

Перед началом спецоперации на Украине Киев угрожал Белоруссии запуском ракет через границу. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко 17 августа

2023-08-17T21:57

2023-08-17T21:57

2023-08-17T22:00

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александр лукашенко

белоруссия

украина

сво

ракеты

безопасность

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Лукашенко сказал, что Украина не может предъявлять претензии Белоруссии, потому что её граждане не принимали участия в спецоперации. При этом Киев нас активно провоцировал, добавил президент.Лукашенко напомнил, что Киев объявил Минску торговую блокаду. Украина не пускала в свое воздушное пространство самолеты из Белоруссии, арестовывала торговые грузы, а также захватила несколько перевозчиков."Нас обвиняют, что мы способствовали началу войны. Да нет — война уже шла! И вы, украинцы, эту войну развязали против Беларуси. Экономическую войну прежде всего", — сказал лидер РБ.Если Киев и Запад пересекут красные линии, Минск нанесет немедленный ответный удар по центрам принятия решений, подчеркнул Лукашенко. По его словам, Белоруссия примет участие в боевых действиях только в том случае, если ВСУ первыми пересекут ее границы.При этом президент Белоруссии назвал полной глупостью предположения о том, что российское руководство якобы склоняет Минск к участию в специальной военной операции на Украине. По его словам, у российской армии достаточно живой силы и техники.

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новости, александр лукашенко, белоруссия, украина, сво, ракеты, безопасность