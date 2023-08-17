https://ukraina.ru/20230817/1048770266.html
Лукашенко: еще до начала СВО Украина угрожала Белоруссии ракетами
Лукашенко: еще до начала СВО Украина угрожала Белоруссии ракетами - 17.08.2023 Украина.ру
Лукашенко: еще до начала СВО Украина угрожала Белоруссии ракетами
Перед началом спецоперации на Украине Киев угрожал Белоруссии запуском ракет через границу. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко 17 августа
2023-08-17T21:57
2023-08-17T21:57
2023-08-17T22:00
новости
александр лукашенко
белоруссия
украина
сво
ракеты
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103310/99/1033109997_11:0:1117:622_1920x0_80_0_0_681f821cafcf83553a48f4080f53f677.jpg
Лукашенко сказал, что Украина не может предъявлять претензии Белоруссии, потому что её граждане не принимали участия в спецоперации. При этом Киев нас активно провоцировал, добавил президент.Лукашенко напомнил, что Киев объявил Минску торговую блокаду. Украина не пускала в свое воздушное пространство самолеты из Белоруссии, арестовывала торговые грузы, а также захватила несколько перевозчиков."Нас обвиняют, что мы способствовали началу войны. Да нет — война уже шла! И вы, украинцы, эту войну развязали против Беларуси. Экономическую войну прежде всего", — сказал лидер РБ.Если Киев и Запад пересекут красные линии, Минск нанесет немедленный ответный удар по центрам принятия решений, подчеркнул Лукашенко. По его словам, Белоруссия примет участие в боевых действиях только в том случае, если ВСУ первыми пересекут ее границы.При этом президент Белоруссии назвал полной глупостью предположения о том, что российское руководство якобы склоняет Минск к участию в специальной военной операции на Украине. По его словам, у российской армии достаточно живой силы и техники.
https://ukraina.ru/20230817/1048769818.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103310/99/1033109997_208:6:1033:625_1920x0_80_0_0_c1e2c5ed63b259c01120fc27bd6f18f6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр лукашенко, белоруссия, украина, сво, ракеты, безопасность
Новости, Александр Лукашенко, Белоруссия, Украина, СВО, ракеты, безопасность
Лукашенко: еще до начала СВО Украина угрожала Белоруссии ракетами
21:57 17.08.2023 (обновлено: 22:00 17.08.2023)
Перед началом спецоперации на Украине Киев угрожал Белоруссии запуском ракет через границу. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко 17 августа
Лукашенко сказал, что Украина не может предъявлять претензии Белоруссии, потому что её граждане не принимали участия в спецоперации. При этом Киев нас активно провоцировал, добавил президент.
"Четыре подразделения ваших, в основном вооруженных ракетами "Точка-У", разместились вдоль границы, и мы их отслеживали. Подошли, потом сняли брезент с ракет, потом развернули ракеты в боевое положение, потом повернули против нас", — сказал глава государства.
Лукашенко напомнил, что Киев объявил Минску торговую блокаду. Украина не пускала в свое воздушное пространство самолеты из Белоруссии, арестовывала торговые грузы, а также захватила несколько перевозчиков.
"Нас обвиняют, что мы способствовали началу войны. Да нет — война уже шла! И вы, украинцы, эту войну развязали против Беларуси. Экономическую войну прежде всего", — сказал лидер РБ.
Если Киев и Запад пересекут красные линии, Минск нанесет немедленный ответный удар по центрам принятия решений, подчеркнул Лукашенко. По его словам, Белоруссия примет участие в боевых действиях только в том случае, если ВСУ первыми пересекут ее границы.
При этом президент Белоруссии назвал полной глупостью предположения о том, что российское руководство якобы склоняет Минск к участию в специальной военной операции на Украине. По его словам, у российской армии достаточно живой силы и техники.