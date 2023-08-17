Лукашенко: еще до начала СВО Украина угрожала Белоруссии ракетами - 17.08.2023 Украина.ру
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Лукашенко: еще до начала СВО Украина угрожала Белоруссии ракетами
Лукашенко: еще до начала СВО Украина угрожала Белоруссии ракетами - 17.08.2023 Украина.ру
Лукашенко: еще до начала СВО Украина угрожала Белоруссии ракетами
Перед началом спецоперации на Украине Киев угрожал Белоруссии запуском ракет через границу. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко 17 августа
2023-08-17T21:57
2023-08-17T22:00
новости
александр лукашенко
белоруссия
украина
сво
ракеты
безопасность
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Лукашенко сказал, что Украина не может предъявлять претензии Белоруссии, потому что её граждане не принимали участия в спецоперации. При этом Киев нас активно провоцировал, добавил президент.Лукашенко напомнил, что Киев объявил Минску торговую блокаду. Украина не пускала в свое воздушное пространство самолеты из Белоруссии, арестовывала торговые грузы, а также захватила несколько перевозчиков."Нас обвиняют, что мы способствовали началу войны. Да нет — война уже шла! И вы, украинцы, эту войну развязали против Беларуси. Экономическую войну прежде всего", — сказал лидер РБ.Если Киев и Запад пересекут красные линии, Минск нанесет немедленный ответный удар по центрам принятия решений, подчеркнул Лукашенко. По его словам, Белоруссия примет участие в боевых действиях только в том случае, если ВСУ первыми пересекут ее границы.При этом президент Белоруссии назвал полной глупостью предположения о том, что российское руководство якобы склоняет Минск к участию в специальной военной операции на Украине. По его словам, у российской армии достаточно живой силы и техники.
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новости, александр лукашенко, белоруссия, украина, сво, ракеты, безопасность
Новости, Александр Лукашенко, Белоруссия, Украина, СВО, ракеты, безопасность

Лукашенко: еще до начала СВО Украина угрожала Белоруссии ракетами

21:57 17.08.2023 (обновлено: 22:00 17.08.2023)
 
© president.gov.byАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко
© president.gov.by
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Перед началом спецоперации на Украине Киев угрожал Белоруссии запуском ракет через границу. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко 17 августа
Лукашенко сказал, что Украина не может предъявлять претензии Белоруссии, потому что её граждане не принимали участия в спецоперации. При этом Киев нас активно провоцировал, добавил президент.
"Четыре подразделения ваших, в основном вооруженных ракетами "Точка-У", разместились вдоль границы, и мы их отслеживали. Подошли, потом сняли брезент с ракет, потом развернули ракеты в боевое положение, потом повернули против нас", — сказал глава государства.
Лукашенко напомнил, что Киев объявил Минску торговую блокаду. Украина не пускала в свое воздушное пространство самолеты из Белоруссии, арестовывала торговые грузы, а также захватила несколько перевозчиков.
"Нас обвиняют, что мы способствовали началу войны. Да нет — война уже шла! И вы, украинцы, эту войну развязали против Беларуси. Экономическую войну прежде всего", — сказал лидер РБ.
Если Киев и Запад пересекут красные линии, Минск нанесет немедленный ответный удар по центрам принятия решений, подчеркнул Лукашенко. По его словам, Белоруссия примет участие в боевых действиях только в том случае, если ВСУ первыми пересекут ее границы.
При этом президент Белоруссии назвал полной глупостью предположения о том, что российское руководство якобы склоняет Минск к участию в специальной военной операции на Украине. По его словам, у российской армии достаточно живой силы и техники.
Лукашенко
20:20
Есть кое-что, кроме ядерного оружия: Лукашенко назвал условие для ударов по УкраинеЕсли Киев и Запад пересекут красные линии, Минск нанесет немедленный ответный удар по центрам принятия решений. Об этом заявил президент Александр Лукашенко интервью украинской журналистке Диане Панченко
 
НовостиАлександр ЛукашенкоБелоруссияУкраинаСВОракетыбезопасность
 
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21:57Лукашенко: еще до начала СВО Украина угрожала Белоруссии ракетами
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