https://ukraina.ru/20230817/1048770133.html
Bild: Если Украина продолжит терять технику НАТО, она никогда не дойдёт до Мариуполя
Bild: Если Украина продолжит терять технику НАТО, она никогда не дойдёт до Мариуполя - 17.08.2023 Украина.ру
Bild: Если Украина продолжит терять технику НАТО, она никогда не дойдёт до Мариуполя
Во время боёв за Старомайорское ВСУ потеряли 31 единицу техники, в том числе 23 переданных странами НАТО бронетранспортера с противоминной защитой. Об этом пишет издание Bild 17 августа
2023-08-17T20:49
2023-08-17T20:49
2023-08-17T20:50
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С начала контрнаступления украинская армия потеряла девять из 18 поставленных из Германии высокотехнологичных танков Leopard 2A6, пишет Bild. По мнению издания, исход битвы за Старомайорское всё равно является успехом для России, потому что ВСУ потеряли там 31 единицу натовской техники, включая 23 бронетранспортера с противоминной защитой.Стратегия ВС РФ состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше бронетехники противника во время наступления. Россия понимает, что Украине гораздо проблематичнее менять и ремонтировать подбитую военную технику, пишут журналисты Bild."Россия полагается на усталость. Остается вопрос, сможет ли Украина возместить нынешние потери военной техники", - отмечает издание.Если Украина продолжит терять от 10 до 30 западных бронетранспортеров в боях за один посёлок, а новые поступать не будут, наступление остановится. ВСУ не смогут дойти до таких стратегически важных городов, таких как Токмак, Пологи, Мелитополь, Волноваха или Мариуполь, резюмируют авторы издания.
https://ukraina.ru/20230817/1048760487.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, нато, всу, военная техника, танки, бои
Bild: Если Украина продолжит терять технику НАТО, она никогда не дойдёт до Мариуполя
20:49 17.08.2023 (обновлено: 20:50 17.08.2023)
Во время боёв за Старомайорское ВСУ потеряли 31 единицу техники, в том числе 23 переданных странами НАТО бронетранспортера с противоминной защитой. Об этом пишет издание Bild 17 августа
С начала контрнаступления украинская армия потеряла девять из 18 поставленных из Германии высокотехнологичных танков Leopard 2A6, пишет Bild.
"Хотя многие из поврежденных танков поддаются ремонту, это оказывается затруднительным, поскольку места ремонта находятся примерно в 1000 км к западу, а некоторые поврежденные немецкие танки застряли под огнем противника в районе Запорожья", – говорится в публикации.
По мнению издания, исход битвы за Старомайорское всё равно является успехом для России, потому что ВСУ потеряли там 31 единицу натовской техники, включая 23 бронетранспортера с противоминной защитой.
Стратегия ВС РФ состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше бронетехники противника во время наступления. Россия понимает, что Украине гораздо проблематичнее менять и ремонтировать подбитую военную технику, пишут журналисты Bild.
"Россия полагается на усталость. Остается вопрос, сможет ли Украина возместить нынешние потери военной техники", - отмечает издание.
Если Украина продолжит терять от 10 до 30 западных бронетранспортеров в боях за один посёлок, а новые поступать не будут, наступление остановится. ВСУ не смогут дойти до таких стратегически важных городов, таких как Токмак, Пологи, Мелитополь, Волноваха или Мариуполь, резюмируют авторы издания.