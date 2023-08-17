МИД России осудил штурм Киево-Печерской лавры и попытки передать ее неонацистам "Азова"*
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкНеизвестные сорвали крестный ход против войны и интеграции Украины в Евросоюз
Россия призывает отменить блокаду обители и не допустить насилия по отношению к верующим и монахам. Об этом говорится в заявлении МИД РФ
Ранее украинская полиция оцепила три корпуса Киево-Печерской лавры, где живут паломники и часть братии, и начала штурм помещений.
В МИД РФ полагают, что эти действия не только нарушают общепризнанные принципы морали и гуманизма, о которых так любят говорить в "просвещенном" Евросоюзе.
"Кощунственными являются намерения представителей киевского режима закрыть лавру для паломников, но предоставить ее в пользование для проведения неких "духовных практик" сектантской направленности, в том числе такими организациями как неонацистский батальон "Азов"*, - говорится в сообщении.
Российские дипломаты потребовали отменить блокаду, прекратить издевательства над находящимися в обители людьми и обеспечить функционирование православной святыни в нормальном режиме
Ранее сообщалось о начале уголовного преследования украинской правозащитницы Виктории Кохановской, активной сторонницы УПЦ МП. Ее подозревают в "отрицании агрессии РФ" против Украины.
*Запрещенная в России организация