https://ukraina.ru/20230817/1048770018.html

МИД России осудил штурм Киево-Печерской лавры и попытки передать ее неонацистам "Азова"*

МИД России осудил штурм Киево-Печерской лавры и попытки передать ее неонацистам "Азова"* - 17.08.2023 Украина.ру

МИД России осудил штурм Киево-Печерской лавры и попытки передать ее неонацистам "Азова"*

Россия призывает отменить блокаду обители и не допустить насилия по отношению к верующим и монахам. Об этом говорится в заявлении МИД РФ

2023-08-17T20:40

2023-08-17T20:40

2023-08-17T20:40

новости

киево-печерская лавра

мид рф

"азов"

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Ранее украинская полиция оцепила три корпуса Киево-Печерской лавры, где живут паломники и часть братии, и начала штурм помещений.В МИД РФ полагают, что эти действия не только нарушают общепризнанные принципы морали и гуманизма, о которых так любят говорить в "просвещенном" Евросоюзе.Российские дипломаты потребовали отменить блокаду, прекратить издевательства над находящимися в обители людьми и обеспечить функционирование православной святыни в нормальном режимеРанее сообщалось о начале уголовного преследования украинской правозащитницы Виктории Кохановской, активной сторонницы УПЦ МП. Ее подозревают в "отрицании агрессии РФ" против Украины.*Запрещенная в России организация

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2023

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новости, киево-печерская лавра, мид рф, "азов"