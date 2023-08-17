МИД России осудил штурм Киево-Печерской лавры и попытки передать ее неонацистам "Азова"* - 17.08.2023 Украина.ру
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МИД России осудил штурм Киево-Печерской лавры и попытки передать ее неонацистам "Азова"*
МИД России осудил штурм Киево-Печерской лавры и попытки передать ее неонацистам "Азова"* - 17.08.2023 Украина.ру
МИД России осудил штурм Киево-Печерской лавры и попытки передать ее неонацистам "Азова"*
Россия призывает отменить блокаду обители и не допустить насилия по отношению к верующим и монахам. Об этом говорится в заявлении МИД РФ
2023-08-17T20:40
2023-08-17T20:40
новости
киево-печерская лавра
мид рф
"азов"
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Ранее украинская полиция оцепила три корпуса Киево-Печерской лавры, где живут паломники и часть братии, и начала штурм помещений.В МИД РФ полагают, что эти действия не только нарушают общепризнанные принципы морали и гуманизма, о которых так любят говорить в "просвещенном" Евросоюзе.Российские дипломаты потребовали отменить блокаду, прекратить издевательства над находящимися в обители людьми и обеспечить функционирование православной святыни в нормальном режимеРанее сообщалось о начале уголовного преследования украинской правозащитницы Виктории Кохановской, активной сторонницы УПЦ МП. Ее подозревают в "отрицании агрессии РФ" против Украины.*Запрещенная в России организация
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киево-печерская лавра, мид рф, "азов"
Новости, Киево-Печерская лавра, МИД РФ, "Азов"

МИД России осудил штурм Киево-Печерской лавры и попытки передать ее неонацистам "Азова"*

20:40 17.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкНеизвестные сорвали крестный ход против войны и интеграции Украины в Евросоюз
Неизвестные сорвали крестный ход против войны и интеграции Украины в Евросоюз - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости . Евгений Котенко
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Россия призывает отменить блокаду обители и не допустить насилия по отношению к верующим и монахам. Об этом говорится в заявлении МИД РФ
Ранее украинская полиция оцепила три корпуса Киево-Печерской лавры, где живут паломники и часть братии, и начала штурм помещений.
В МИД РФ полагают, что эти действия не только нарушают общепризнанные принципы морали и гуманизма, о которых так любят говорить в "просвещенном" Евросоюзе.
"Кощунственными являются намерения представителей киевского режима закрыть лавру для паломников, но предоставить ее в пользование для проведения неких "духовных практик" сектантской направленности, в том числе такими организациями как неонацистский батальон "Азов"*, - говорится в сообщении.
Российские дипломаты потребовали отменить блокаду, прекратить издевательства над находящимися в обители людьми и обеспечить функционирование православной святыни в нормальном режиме
Ранее сообщалось о начале уголовного преследования украинской правозащитницы Виктории Кохановской, активной сторонницы УПЦ МП. Ее подозревают в "отрицании агрессии РФ" против Украины.
*Запрещенная в России организация
 
НовостиКиево-Печерская лавраМИД РФ"Азов"
 
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20:40МИД России осудил штурм Киево-Печерской лавры и попытки передать ее неонацистам "Азова"*
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