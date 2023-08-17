Есть кое-что, кроме ядерного оружия: Лукашенко назвал условие для ударов по Украине - 17.08.2023 Украина.ру
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Есть кое-что, кроме ядерного оружия: Лукашенко назвал условие для ударов по Украине
Есть кое-что, кроме ядерного оружия: Лукашенко назвал условие для ударов по Украине - 17.08.2023 Украина.ру
Есть кое-что, кроме ядерного оружия: Лукашенко назвал условие для ударов по Украине
Если Киев и Запад пересекут красные линии, Минск нанесет немедленный ответный удар по центрам принятия решений. Об этом заявил президент Александр Лукашенко интервью украинской журналистке Диане Панченко
2023-08-17T20:20
2023-08-17T20:20
новости
александр лукашенко
белоруссия
украина
всу
ядерное оружие
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По его словам, Белоруссия примет участие в боевых действиях только в том случае, если ВСУ первыми пересекут ее границы.Лукашенко напомнил, что военную помощь киевскому режиму оказывают 55 стран, а единственный союзник России – Белоруссия.При этом президент Белоруссии назвал полной глупостью предположения о том, что российское руководство якобы склоняет Минск к участию в специальной военной операции на Украине. По его словам, у российской армии достаточно живой силы и техники.
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новости, александр лукашенко, белоруссия, украина, всу, ядерное оружие
Новости, Александр Лукашенко, Белоруссия, Украина, ВСУ, Ядерное оружие

Есть кое-что, кроме ядерного оружия: Лукашенко назвал условие для ударов по Украине

20:20 17.08.2023
 
© president.gov.byЛукашенко
Лукашенко
© president.gov.by
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Если Киев и Запад пересекут красные линии, Минск нанесет немедленный ответный удар по центрам принятия решений. Об этом заявил президент Александр Лукашенко интервью украинской журналистке Диане Панченко
По его словам, Белоруссия примет участие в боевых действиях только в том случае, если ВСУ первыми пересекут ее границы.

"У нас кое-что есть, кроме ядерного оружия… Поэтому вы нас не трогайте. Мы вас не трогаем, и вы нас не трогайте. Это касается меньше всего Украины... Это касается прежде всего тех безумцев на Западе, которые там уже готовятся", - сказал белорусский лидер.

Лукашенко напомнил, что военную помощь киевскому режиму оказывают 55 стран, а единственный союзник России – Белоруссия.
При этом президент Белоруссии назвал полной глупостью предположения о том, что российское руководство якобы склоняет Минск к участию в специальной военной операции на Украине. По его словам, у российской армии достаточно живой силы и техники.
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НовостиАлександр ЛукашенкоБелоруссияУкраинаВСУЯдерное оружие
 
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