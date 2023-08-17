https://ukraina.ru/20230817/1048769818.html

Есть кое-что, кроме ядерного оружия: Лукашенко назвал условие для ударов по Украине

Есть кое-что, кроме ядерного оружия: Лукашенко назвал условие для ударов по Украине - 17.08.2023 Украина.ру

Есть кое-что, кроме ядерного оружия: Лукашенко назвал условие для ударов по Украине

Если Киев и Запад пересекут красные линии, Минск нанесет немедленный ответный удар по центрам принятия решений. Об этом заявил президент Александр Лукашенко интервью украинской журналистке Диане Панченко

2023-08-17T20:20

2023-08-17T20:20

2023-08-17T20:20

новости

александр лукашенко

белоруссия

украина

всу

ядерное оружие

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По его словам, Белоруссия примет участие в боевых действиях только в том случае, если ВСУ первыми пересекут ее границы.Лукашенко напомнил, что военную помощь киевскому режиму оказывают 55 стран, а единственный союзник России – Белоруссия.При этом президент Белоруссии назвал полной глупостью предположения о том, что российское руководство якобы склоняет Минск к участию в специальной военной операции на Украине. По его словам, у российской армии достаточно живой силы и техники.

https://ukraina.ru/20230817/1048757231.html

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новости, александр лукашенко, белоруссия, украина, всу, ядерное оружие