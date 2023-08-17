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США используют ООН ради своей корыстной повестки - Полянский

США используют ООН ради своей корыстной повестки - Полянский - 17.08.2023 Украина.ру

США используют ООН ради своей корыстной повестки - Полянский

США используют председательство в Совбезе ООН как инструмент для продвижения своей корыстной и политизированной повестки. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании, посвященном Северной Корее 17 августа

2023-08-17T20:08

2023-08-17T20:08

2023-08-17T20:09

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Он добавил, что Россия расценивает как провокацию организацию США заседания Совета Безопасности ООН по теме прав человека в Северной Корее, потому что данная проблематика не входит в мандат Совбеза.Полянский заявил, что заседание по КНДР не было изначально заявлено в проекте программы работы Совбеза, предложенной США в начале августа."Созыв сегодняшнего заседания – не более чем циничная и лицемерная попытка США и их союзников продвинуть собственную политическую повестку, нарастить давление на Пхеньян и отвлечь внимание от безрассудных эскалационных действий Вашингтона и его союзников в регионе", - сказал Полянский.Министр обороны КНДР Кан Сун Ман ранее заявил, что деятельность властей США говорит о том, что предложения об урегулировании конфликта на Корейском полуострове с помощью диалога "являются пустым звуком".

https://ukraina.ru/20230817/1048765546.html

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новости, совбез оон, сша, кндр, заседание, безопасность, россия