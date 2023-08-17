США используют ООН ради своей корыстной повестки - Полянский - 17.08.2023 Украина.ру
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США используют ООН ради своей корыстной повестки - Полянский
США используют ООН ради своей корыстной повестки - Полянский - 17.08.2023 Украина.ру
США используют ООН ради своей корыстной повестки - Полянский
США используют председательство в Совбезе ООН как инструмент для продвижения своей корыстной и политизированной повестки. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании, посвященном Северной Корее 17 августа
2023-08-17T20:08
2023-08-17T20:09
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Он добавил, что Россия расценивает как провокацию организацию США заседания Совета Безопасности ООН по теме прав человека в Северной Корее, потому что данная проблематика не входит в мандат Совбеза.Полянский заявил, что заседание по КНДР не было изначально заявлено в проекте программы работы Совбеза, предложенной США в начале августа."Созыв сегодняшнего заседания – не более чем циничная и лицемерная попытка США и их союзников продвинуть собственную политическую повестку, нарастить давление на Пхеньян и отвлечь внимание от безрассудных эскалационных действий Вашингтона и его союзников в регионе", - сказал Полянский.Министр обороны КНДР Кан Сун Ман ранее заявил, что деятельность властей США говорит о том, что предложения об урегулировании конфликта на Корейском полуострове с помощью диалога "являются пустым звуком".
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новости, совбез оон, сша, кндр, заседание, безопасность, россия
Новости, Совбез ООН, США, КНДР, заседание, безопасность, Россия

США используют ООН ради своей корыстной повестки - Полянский

20:08 17.08.2023 (обновлено: 20:09 17.08.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости . Игорь Михалев
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США используют председательство в Совбезе ООН как инструмент для продвижения своей корыстной и политизированной повестки. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании, посвященном Северной Корее 17 августа
"Сегодня мы в очередной раз становимся свидетелями беспардонной попытки членов Совета Безопасности из числа западных государств и самого американского председательства использовать совет для продвижения своей узкокорыстной, политизированной повестки", - сообщил Полянский.
Он добавил, что Россия расценивает как провокацию организацию США заседания Совета Безопасности ООН по теме прав человека в Северной Корее, потому что данная проблематика не входит в мандат Совбеза.
Полянский заявил, что заседание по КНДР не было изначально заявлено в проекте программы работы Совбеза, предложенной США в начале августа.
"Созыв сегодняшнего заседания – не более чем циничная и лицемерная попытка США и их союзников продвинуть собственную политическую повестку, нарастить давление на Пхеньян и отвлечь внимание от безрассудных эскалационных действий Вашингтона и его союзников в регионе", - сказал Полянский.
Министр обороны КНДР Кан Сун Ман ранее заявил, что деятельность властей США говорит о том, что предложения об урегулировании конфликта на Корейском полуострове с помощью диалога "являются пустым звуком".
- РИА Новости, 1920, 17.08.2023
17:55
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