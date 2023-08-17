https://ukraina.ru/20230817/1048768536.html

Минобороны признаёт страх, указ о военкомах. Итоги 17 августа на Украине

Минобороны признаёт страх, указ о военкомах. Итоги 17 августа на Украине - 17.08.2023 Украина.ру

Минобороны признаёт страх, указ о военкомах. Итоги 17 августа на Украине

Минобороны Украины запустило рекламную акцию, призывающую служить, невзирая на страх. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке военкомов

2023-08-17T18:40

2023-08-17T18:40

2023-08-17T18:40

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/11/1048768305_28:0:995:544_1920x0_80_0_0_d7001938a440c34a6ea7aee3ac81d56b.jpg

На Украине стартовала информационная кампания "Бояться – это нормально", запущенная министерством обороны страны и украинским агентством I AM IDEA. Примечательно, что в рамках этой кампании признаётся страх, который испытывают украинцы перед мобилизацией.Целью кампании является "развеять мифы и иллюзии" по поводу мобилизации. Как сообщило издание "Украинская правда", в рамках кампании весной провели опрос по поводу того, обращались ли украинцы в военкоматы, чтобы уточнить данные о себя. Согласно результатам опроса, 72% людей в возрасте от 25 до 34 лет включительно, а также 66% людей от 35 до 44 лет включительно не обращались в военкоматы."Бояться – это нормально, страх должен быть, чтобы сохранить жизнь. А война – это не нормально", – отмечается в рамках кампании.Основной посыл рекламных роликов, следующий: после признания страха есть два пути работы с ним — бежать и отрицать или принять и преодолеть. Последнее и предлагает Минобороны украинцамВышло уже четыре ролика: "Сила побеждает страх", "Мужество побеждает страх", "Смелость побеждает страх", "Храбрость побеждает страх".Каждый ролик заканчивается призывом: "Обновляй данные в ТЦК и СК (аналог российских военкоматов — Ред.)"."Есть две составляющие победы – люди и оружие. Надо понимать, что все мобилизованные – это не все, кто выполняет стрелковые задачи, есть потребность во всех специальностях. Здесь важно доверие между гражданами и ТЦК, сейчас это доверие нужно выстраивать с нуля", - заявила в поддержку кампании замминистра обороны Анна Маляр.Кроме того, в рамках кампании в городах разместили баннеры с действующими военнослужащими ВСУ. На одном из них — лётчик Ростислав Лазаренко, совершивший 360 боевых вылетов."Страшно допустить панику в небе. Признавать страхи — смело. Нам нужны смелые", - гласит баннер с ним.Примечательно, что одной из героев кампании является парамедик "Азова"* Юлия Паевская, известная под позывным "Тайра", взятая в плен в Мариуполе, а потом возвращённая на Украину по обмену."Страшно, когда не могу влиять на ситуацию. Признавать страхи — смело. Нам нужны смелые", - указано на баннере с "Тайрой".Как заявил креативный директор I AM IDEA Игорь Финашкин, предыдущие информационные кампании по привлечению людей в армию, использовали неправильный посыл."В основном нынешняя коммуникация – это привлечение людей в ВСУ под патриархальными давлениями, потому что ты же защитник, ты должен быть мужественным! Наша задача была апеллировать к людям, которые понимают, что должны защищать страну, но пока находятся в состоянии" дадут повестку – пойду, не дадут – не уйду", – отметил Финашкин.Однако в соцсетях некоторые украинцы уже раскритиковали кампанию, напомнив о том, что дети госслужащих и чиновников не служат."Сначала запугать украинцев дикими методами мобилизации, чтобы военкомы могли брать взятки, а теперь запустить когнитивную рекламу. Все это на фоне тотального недоверия к ТЦК, которые забирают больных и хромых в армию, а на фронт отправляют украинцев после 2 недель подготовки. Дадим совет технологам Офиса президента: лучшая реклама ВСУ это все 4 сына Данилова, нардепы от Слуги Народа/прокуроры/судьи/95 Квартал на фронте под Бахмутом или в приазовской операции. Все остальное выглядит как издевательством над украинцами", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Тем временем украинские СМИ сообщают о новой попытке наступления ВСУ."Наш источник сообщает, что по требованию [президента Украины Владимира] Зеленского, сейчас брошены огромные силы ВСУ в наступление. Это приносит некие минимальные результаты. Задача Банковой продемонстрировать масштабный прорыв - это для них спасение, как на международном треке, так и внутреннем. К примеру под результат можно требовать больше оружия/денег, и более уверено отказываться от заморозки конфликта. Внутри страны снова будет ситуативная эйфория. Это сместит акцент с коррупции и зашкваров власти на перемогу, что спасет падающий рейтинг Зеленского и "Слуги народа". Если брошенные силы в очередной раз будут перемолоты и результат будет минимальным, то негатив в адрес Зе, наоборот усилится", - указал днём 17 августа популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Примечательно, что практически заместитель директора департамента планирования по применению ГУ Нацгвардии Украины полковник Николай Уршалович заявил о том, что на фронте воюет бригада "Азов"*, входящая в "Гвардию наступления" - объединение бригад, предназначенных для штурмовых действий."Легендарная бригада специального назначения "Азов"* возобновилась и приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества", — отметил он.Чуть позже телеграм-канал "Легитимный" сообщил о больших потерях украинских военных."ВСУ пошли в наступление, но при этом уровень потерь увеличился в десятки раз. Сейчас многие наши источники сообщают о переполненности госпиталей. Госпиталя ситуативно столкнулись с дефицитом медикаментов и расходников. Как обычно пришлось прибегнуть к помощи волонтеров на местах. Государственный аппарат, как обычно не был готов к резкому наплыву раненых. Непонятно чем занимается министерство здравоохранения", - указывалось в сообщении канала.Тем временем украинский Зеленский подписал указ с рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны Украины к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить всех областных военкомов.Ранее, 11 августа, Зеленский по итогам заседания СНБО заявил, что в целом по украинским военкомам открыли 112 уголовных производств. При этом злоупотребления произошли в разных областях Украины."Кто-то брал [взятки]наличностью, кто-то криптовалютой. Разве что в этом разница. Цинизм везде одинаковый. Незаконное обогащение, легализация незаконно полученных средств, неправомерная выгода, незаконная переправка военнообязанных через границу", - описал он прегрешения тех, кто ранее возглавлял ТЦК.Зеленский заявил о масштабном увольнении военкомов."Наши решения. Увольняем всех областных военкомов. Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны - это государственная измена", - рассказал Зеленский.По его словам, новыми руководителями ТЦК станут украинские военные, "которые прошли фронт или которые не могут быть в окопах, ведь потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма"."Им можно доверить эту систему комплектования. Реализовать это решение должен главком Залужный. Перед назначением новых руководителей ТЦК будет проверка Службы безопасности Украины", - указал Зеленский.Он также сообщил, что каждый военком, в отношении которого есть уголовное производство, будет нести ответственность "целиком справедливую, полную"."Уволенные военкомы и другие должностные лица, которые имеют погоны и в отношении которых не выявлены данные о преступлениях или нарушениях, если они хотят сохранить погоны и доказать своё достоинство — на фронт. Но, подчёркиваю, армия не является и никогда не будет заменой уголовному наказанию. Должностные лица, которые перепутали погоны и выгоду — точно под суд!" - заявил Зеленский.Однако после этого заявления многие стали опасаться ужесточения мобилизации и отмены "белых билетов". Тем более, что Зеленский также анонсировал решение по военно-врачебным комиссиям, результат проверки которых также был плачевным.* - запрещённая в РФ организация

https://ukraina.ru/20230817/1048754904.html

https://ukraina.ru/20230817/1048747760.html

https://ukraina.ru/20230816/1048739799.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники