Минобороны признаёт страх, указ о военкомах. Итоги 17 августа на Украине - 17.08.2023 Украина.ру
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Минобороны признаёт страх, указ о военкомах. Итоги 17 августа на Украине
Минобороны признаёт страх, указ о военкомах. Итоги 17 августа на Украине - 17.08.2023 Украина.ру
Минобороны признаёт страх, указ о военкомах. Итоги 17 августа на Украине
Минобороны Украины запустило рекламную акцию, призывающую служить, невзирая на страх. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке военкомов
2023-08-17T18:40
2023-08-17T18:40
эксклюзив
хроники
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На Украине стартовала информационная кампания "Бояться – это нормально", запущенная министерством обороны страны и украинским агентством I AM IDEA. Примечательно, что в рамках этой кампании признаётся страх, который испытывают украинцы перед мобилизацией.Целью кампании является "развеять мифы и иллюзии" по поводу мобилизации. Как сообщило издание "Украинская правда", в рамках кампании весной провели опрос по поводу того, обращались ли украинцы в военкоматы, чтобы уточнить данные о себя. Согласно результатам опроса, 72% людей в возрасте от 25 до 34 лет включительно, а также 66% людей от 35 до 44 лет включительно не обращались в военкоматы."Бояться – это нормально, страх должен быть, чтобы сохранить жизнь. А война – это не нормально", – отмечается в рамках кампании.Основной посыл рекламных роликов, следующий: после признания страха есть два пути работы с ним — бежать и отрицать или принять и преодолеть. Последнее и предлагает Минобороны украинцамВышло уже четыре ролика: "Сила побеждает страх", "Мужество побеждает страх", "Смелость побеждает страх", "Храбрость побеждает страх".Каждый ролик заканчивается призывом: "Обновляй данные в ТЦК и СК (аналог российских военкоматов — Ред.)"."Есть две составляющие победы – люди и оружие. Надо понимать, что все мобилизованные – это не все, кто выполняет стрелковые задачи, есть потребность во всех специальностях. Здесь важно доверие между гражданами и ТЦК, сейчас это доверие нужно выстраивать с нуля", - заявила в поддержку кампании замминистра обороны Анна Маляр.Кроме того, в рамках кампании в городах разместили баннеры с действующими военнослужащими ВСУ. На одном из них — лётчик Ростислав Лазаренко, совершивший 360 боевых вылетов."Страшно допустить панику в небе. Признавать страхи — смело. Нам нужны смелые", - гласит баннер с ним.Примечательно, что одной из героев кампании является парамедик "Азова"* Юлия Паевская, известная под позывным "Тайра", взятая в плен в Мариуполе, а потом возвращённая на Украину по обмену."Страшно, когда не могу влиять на ситуацию. Признавать страхи — смело. Нам нужны смелые", - указано на баннере с "Тайрой".Как заявил креативный директор I AM IDEA Игорь Финашкин, предыдущие информационные кампании по привлечению людей в армию, использовали неправильный посыл."В основном нынешняя коммуникация – это привлечение людей в ВСУ под патриархальными давлениями, потому что ты же защитник, ты должен быть мужественным! Наша задача была апеллировать к людям, которые понимают, что должны защищать страну, но пока находятся в состоянии" дадут повестку – пойду, не дадут – не уйду", – отметил Финашкин.Однако в соцсетях некоторые украинцы уже раскритиковали кампанию, напомнив о том, что дети госслужащих и чиновников не служат."Сначала запугать украинцев дикими методами мобилизации, чтобы военкомы могли брать взятки, а теперь запустить когнитивную рекламу. Все это на фоне тотального недоверия к ТЦК, которые забирают больных и хромых в армию, а на фронт отправляют украинцев после 2 недель подготовки. Дадим совет технологам Офиса президента: лучшая реклама ВСУ это все 4 сына Данилова, нардепы от Слуги Народа/прокуроры/судьи/95 Квартал на фронте под Бахмутом или в приазовской операции. Все остальное выглядит как издевательством над украинцами", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Тем временем украинские СМИ сообщают о новой попытке наступления ВСУ."Наш источник сообщает, что по требованию [президента Украины Владимира] Зеленского, сейчас брошены огромные силы ВСУ в наступление. Это приносит некие минимальные результаты. Задача Банковой продемонстрировать масштабный прорыв - это для них спасение, как на международном треке, так и внутреннем. К примеру под результат можно требовать больше оружия/денег, и более уверено отказываться от заморозки конфликта. Внутри страны снова будет ситуативная эйфория. Это сместит акцент с коррупции и зашкваров власти на перемогу, что спасет падающий рейтинг Зеленского и "Слуги народа". Если брошенные силы в очередной раз будут перемолоты и результат будет минимальным, то негатив в адрес Зе, наоборот усилится", - указал днём 17 августа популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Примечательно, что практически заместитель директора департамента планирования по применению ГУ Нацгвардии Украины полковник Николай Уршалович заявил о том, что на фронте воюет бригада "Азов"*, входящая в "Гвардию наступления" - объединение бригад, предназначенных для штурмовых действий."Легендарная бригада специального назначения "Азов"* возобновилась и приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества", — отметил он.Чуть позже телеграм-канал "Легитимный" сообщил о больших потерях украинских военных."ВСУ пошли в наступление, но при этом уровень потерь увеличился в десятки раз. Сейчас многие наши источники сообщают о переполненности госпиталей. Госпиталя ситуативно столкнулись с дефицитом медикаментов и расходников. Как обычно пришлось прибегнуть к помощи волонтеров на местах. Государственный аппарат, как обычно не был готов к резкому наплыву раненых. Непонятно чем занимается министерство здравоохранения", - указывалось в сообщении канала.Тем временем украинский Зеленский подписал указ с рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны Украины к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить всех областных военкомов.Ранее, 11 августа, Зеленский по итогам заседания СНБО заявил, что в целом по украинским военкомам открыли 112 уголовных производств. При этом злоупотребления произошли в разных областях Украины."Кто-то брал [взятки]наличностью, кто-то криптовалютой. Разве что в этом разница. Цинизм везде одинаковый. Незаконное обогащение, легализация незаконно полученных средств, неправомерная выгода, незаконная переправка военнообязанных через границу", - описал он прегрешения тех, кто ранее возглавлял ТЦК.Зеленский заявил о масштабном увольнении военкомов."Наши решения. Увольняем всех областных военкомов. Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны - это государственная измена", - рассказал Зеленский.По его словам, новыми руководителями ТЦК станут украинские военные, "которые прошли фронт или которые не могут быть в окопах, ведь потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма"."Им можно доверить эту систему комплектования. Реализовать это решение должен главком Залужный. Перед назначением новых руководителей ТЦК будет проверка Службы безопасности Украины", - указал Зеленский.Он также сообщил, что каждый военком, в отношении которого есть уголовное производство, будет нести ответственность "целиком справедливую, полную"."Уволенные военкомы и другие должностные лица, которые имеют погоны и в отношении которых не выявлены данные о преступлениях или нарушениях, если они хотят сохранить погоны и доказать своё достоинство — на фронт. Но, подчёркиваю, армия не является и никогда не будет заменой уголовному наказанию. Должностные лица, которые перепутали погоны и выгоду — точно под суд!" - заявил Зеленский.Однако после этого заявления многие стали опасаться ужесточения мобилизации и отмены "белых билетов". Тем более, что Зеленский также анонсировал решение по военно-врачебным комиссиям, результат проверки которых также был плачевным.* - запрещённая в РФ организация
https://ukraina.ru/20230817/1048754904.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Минобороны признаёт страх, указ о военкомах. Итоги 17 августа на Украине

18:40 17.08.2023
 
© Фото : скриншот видеокампания Минобороны Украины по обновленнию данных в военкоматах
кампания Минобороны Украины по обновленнию данных в военкоматах - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Фото : скриншот видео
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Минобороны Украины запустило рекламную акцию, призывающую служить, невзирая на страх. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке военкомов
На Украине стартовала информационная кампания "Бояться – это нормально", запущенная министерством обороны страны и украинским агентством I AM IDEA. Примечательно, что в рамках этой кампании признаётся страх, который испытывают украинцы перед мобилизацией.
Целью кампании является "развеять мифы и иллюзии" по поводу мобилизации. Как сообщило издание "Украинская правда", в рамках кампании весной провели опрос по поводу того, обращались ли украинцы в военкоматы, чтобы уточнить данные о себя. Согласно результатам опроса, 72% людей в возрасте от 25 до 34 лет включительно, а также 66% людей от 35 до 44 лет включительно не обращались в военкоматы.
"Бояться – это нормально, страх должен быть, чтобы сохранить жизнь. А война – это не нормально", – отмечается в рамках кампании.
Основной посыл рекламных роликов, следующий: после признания страха есть два пути работы с ним — бежать и отрицать или принять и преодолеть. Последнее и предлагает Минобороны украинцам
Вышло уже четыре ролика: "Сила побеждает страх", "Мужество побеждает страх", "Смелость побеждает страх", "Храбрость побеждает страх".
Каждый ролик заканчивается призывом: "Обновляй данные в ТЦК и СК (аналог российских военкоматов — Ред.)".
"Есть две составляющие победы – люди и оружие. Надо понимать, что все мобилизованные – это не все, кто выполняет стрелковые задачи, есть потребность во всех специальностях. Здесь важно доверие между гражданами и ТЦК, сейчас это доверие нужно выстраивать с нуля", - заявила в поддержку кампании замминистра обороны Анна Маляр.
Кроме того, в рамках кампании в городах разместили баннеры с действующими военнослужащими ВСУ. На одном из них — лётчик Ростислав Лазаренко, совершивший 360 боевых вылетов.
"Страшно допустить панику в небе. Признавать страхи — смело. Нам нужны смелые", - гласит баннер с ним.
Примечательно, что одной из героев кампании является парамедик "Азова"* Юлия Паевская, известная под позывным "Тайра", взятая в плен в Мариуполе, а потом возвращённая на Украину по обмену.
"Страшно, когда не могу влиять на ситуацию. Признавать страхи — смело. Нам нужны смелые", - указано на баннере с "Тайрой".
Как заявил креативный директор I AM IDEA Игорь Финашкин, предыдущие информационные кампании по привлечению людей в армию, использовали неправильный посыл.
Азов* (запрещённая в РФ организация - Ред.) на учениях - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
13:21
Возвращение "Азова"*, "зерновой коридор", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 августаВ Нацгвардии Украины сообщили о том, что "Азов"* сражается на передовой. На Украине сообщили о том, что морской "зерновой коридор" заработал. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
"В основном нынешняя коммуникация – это привлечение людей в ВСУ под патриархальными давлениями, потому что ты же защитник, ты должен быть мужественным! Наша задача была апеллировать к людям, которые понимают, что должны защищать страну, но пока находятся в состоянии" дадут повестку – пойду, не дадут – не уйду", – отметил Финашкин.
Однако в соцсетях некоторые украинцы уже раскритиковали кампанию, напомнив о том, что дети госслужащих и чиновников не служат.
"Сначала запугать украинцев дикими методами мобилизации, чтобы военкомы могли брать взятки, а теперь запустить когнитивную рекламу. Все это на фоне тотального недоверия к ТЦК, которые забирают больных и хромых в армию, а на фронт отправляют украинцев после 2 недель подготовки. Дадим совет технологам Офиса президента: лучшая реклама ВСУ это все 4 сына Данилова, нардепы от Слуги Народа/прокуроры/судьи/95 Квартал на фронте под Бахмутом или в приазовской операции. Все остальное выглядит как издевательством над украинцами", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".
Тем временем украинские СМИ сообщают о новой попытке наступления ВСУ.
"Наш источник сообщает, что по требованию [президента Украины Владимира] Зеленского, сейчас брошены огромные силы ВСУ в наступление. Это приносит некие минимальные результаты. Задача Банковой продемонстрировать масштабный прорыв - это для них спасение, как на международном треке, так и внутреннем. К примеру под результат можно требовать больше оружия/денег, и более уверено отказываться от заморозки конфликта. Внутри страны снова будет ситуативная эйфория. Это сместит акцент с коррупции и зашкваров власти на перемогу, что спасет падающий рейтинг Зеленского и "Слуги народа". Если брошенные силы в очередной раз будут перемолоты и результат будет минимальным, то негатив в адрес Зе, наоборот усилится", - указал днём 17 августа популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Примечательно, что практически заместитель директора департамента планирования по применению ГУ Нацгвардии Украины полковник Николай Уршалович заявил о том, что на фронте воюет бригада "Азов"*, входящая в "Гвардию наступления" - объединение бригад, предназначенных для штурмовых действий.
"Легендарная бригада специального назначения "Азов"* возобновилась и приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества", — отметил он.
F-16
09:52
Дроны как приоритет, ожидание F-16. Главное на Украине на утро 17 августаПрезидент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный рассказали о ситуации с дронами для армии. В украинских Воздушных силах признали, что не смогут использовать F-16 осенью
Чуть позже телеграм-канал "Легитимный" сообщил о больших потерях украинских военных.
"ВСУ пошли в наступление, но при этом уровень потерь увеличился в десятки раз. Сейчас многие наши источники сообщают о переполненности госпиталей. Госпиталя ситуативно столкнулись с дефицитом медикаментов и расходников. Как обычно пришлось прибегнуть к помощи волонтеров на местах. Государственный аппарат, как обычно не был готов к резкому наплыву раненых. Непонятно чем занимается министерство здравоохранения", - указывалось в сообщении канала.
Тем временем украинский Зеленский подписал указ с рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны Украины к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить всех областных военкомов.
Ранее, 11 августа, Зеленский по итогам заседания СНБО заявил, что в целом по украинским военкомам открыли 112 уголовных производств. При этом злоупотребления произошли в разных областях Украины.
"Кто-то брал [взятки]наличностью, кто-то криптовалютой. Разве что в этом разница. Цинизм везде одинаковый. Незаконное обогащение, легализация незаконно полученных средств, неправомерная выгода, незаконная переправка военнообязанных через границу", - описал он прегрешения тех, кто ранее возглавлял ТЦК.
Зеленский заявил о масштабном увольнении военкомов.
"Наши решения. Увольняем всех областных военкомов. Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны - это государственная измена", - рассказал Зеленский.
По его словам, новыми руководителями ТЦК станут украинские военные, "которые прошли фронт или которые не могут быть в окопах, ведь потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма".
"Им можно доверить эту систему комплектования. Реализовать это решение должен главком Залужный. Перед назначением новых руководителей ТЦК будет проверка Службы безопасности Украины", - указал Зеленский.
СБУ Служба безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Вчера, 18:36
Откровения СБУ, проблемы украинского контрнаступления, раскаяние НАТО. Итоги 16 августаВ СБУ рассказали о терактах на Крымском мосту; западные СМИ обнаружили раскол между украинской армией и властью; в НАТО оправдались я за неосторожные слова об Украине
Он также сообщил, что каждый военком, в отношении которого есть уголовное производство, будет нести ответственность "целиком справедливую, полную".
"Уволенные военкомы и другие должностные лица, которые имеют погоны и в отношении которых не выявлены данные о преступлениях или нарушениях, если они хотят сохранить погоны и доказать своё достоинство — на фронт. Но, подчёркиваю, армия не является и никогда не будет заменой уголовному наказанию. Должностные лица, которые перепутали погоны и выгоду — точно под суд!" - заявил Зеленский.
Однако после этого заявления многие стали опасаться ужесточения мобилизации и отмены "белых билетов". Тем более, что Зеленский также анонсировал решение по военно-врачебным комиссиям, результат проверки которых также был плачевным.
* - запрещённая в РФ организация
 
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18:40Минобороны признаёт страх, указ о военкомах. Итоги 17 августа на Украине
18:40"Погибло огромное количество элиты". Военный обозреватель о том, как Сырский проиграл битву за Артемовск
18:33Посольство РФ: США строят биолаборатории у границ России
18:25Оскорбление святыни: в Стокгольме снова разрешили акцию с сожжением Корана
18:20Киев отчитался о вывозе украинского зерна через порты на Дунае
18:20Конференция по ментальной безопасности прошла в рамках форума "Армия-2023"
18:13Владелец AliExpress попал в списки "спонсоров войны" на Украине
18:00Создатель Украины Ярема Вишневецкий
17:55ЦРУ предупредило Блинкена о провале контрнаступления Украины: Сеймур Херш раскрыл подробности
17:52Депутат Госдумы счел слова Столтенберга о победе Украины за оговорку
17:21Что ждём на СВО? Большой репортаж с полей форума "Армия - 2023". ВИДЕО
16:39США готовятся к наступательной биологической войне. Каким может быть ответ
16:38Областные военкомы на Украине потеряли кормушку: исчезнет ли коррупция?
16:24Спиридон Килинкаров: Нельзя уподобляться тому, против чего ты борешься
16:20Грабь награбленное. США погружаются в глубокий криминальный кризис
16:16Зеленскому пора смириться с суровой реальностью: что говорили об Украине в мире 17 августа
16:14Минобороны: ВС России уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ
16:11Украина получит от Швеции партию военной помощи на сотни миллионов долларов
15:44Первое торговое судно прошло по временному коридору в Чёрном море – Зеленский
15:37Будет ли заморозка конфликта на Украине, бои за Купянск. О чём говорили эксперты 17 августа
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