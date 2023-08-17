Конференция по ментальной безопасности прошла в рамках форума "Армия-2023" - 17.08.2023 Украина.ру
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Конференция по ментальной безопасности прошла в рамках форума "Армия-2023"
Конференция по ментальной безопасности прошла в рамках форума "Армия-2023" - 17.08.2023 Украина.ру
Конференция по ментальной безопасности прошла в рамках форума "Армия-2023"
В четверг, 17 августа, в рамках форума "Армия-2023" состоялась конференция "Армия и общество. Стратегия ментальной безопасности"
2023-08-17T18:20
2023-08-17T18:20
новости
армия
форум
конференция
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В мероприятии приняли участие российские государственные и общественные деятели, ведущие эксперты, политики, журналисты, представители Минобороны, участники СВО. Модератором дискуссии выступил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов. Среди выступивших - политолог и экономист Сергей Караганов, американский политолог Дмитрий Саймс, журналист Кирилл Вышинский, телеведущий Владимир Соловьев, израильский аналитик Яков Кедми, депутаты Государственной Думы Яна Лантратова и Олег Матвейчев, глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, политолог Вячеслав Никонов, актриса Ольга Будина и другие. Участники встречи обсудили актуальные вопросы международной и внутренней политики в контексте российской военной спецоперации на Украине. "Специальная военная операция - это не только дело армии. Она касается каждого гражданина РФ, всего нашего народа. Понимая это, продолжая объединять усилия, мы сможем выстоять против натиска коллективного Запада. Борьба давно идет не только на поле боя, но и в тылу. Всеми силами мы должны обеспечить России ментальную безопасность", - написала у себя в телеграм-канале по итогам конференции депутат Госдумы Яна Лантратова. Вопросы ментальной безопасности российского общества обсуждаются на форуме "Армия" уже не первый год. Встречи в подобном формате стали традиционными.
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новости, армия, форум, конференция
Новости, Армия, форум, конференция

Конференция по ментальной безопасности прошла в рамках форума "Армия-2023"

18:20 17.08.2023
 
© телеграм-канал Яны Лантратовой
© телеграм-канал Яны Лантратовой
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В четверг, 17 августа, в рамках форума "Армия-2023" состоялась конференция "Армия и общество. Стратегия ментальной безопасности"
В мероприятии приняли участие российские государственные и общественные деятели, ведущие эксперты, политики, журналисты, представители Минобороны, участники СВО. Модератором дискуссии выступил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.

"Мы надеемся, что результатом будет еще более глубокое и правильное понимание происходящего, мы сделаем очередной шаг в том, чтобы наше общество крепло", - заявил Цаликов, открывая мероприятие.

Среди выступивших - политолог и экономист Сергей Караганов, американский политолог Дмитрий Саймс, журналист Кирилл Вышинский, телеведущий Владимир Соловьев, израильский аналитик Яков Кедми, депутаты Государственной Думы Яна Лантратова и Олег Матвейчев, глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, политолог Вячеслав Никонов, актриса Ольга Будина и другие.
Участники встречи обсудили актуальные вопросы международной и внутренней политики в контексте российской военной спецоперации на Украине.
"Специальная военная операция - это не только дело армии. Она касается каждого гражданина РФ, всего нашего народа. Понимая это, продолжая объединять усилия, мы сможем выстоять против натиска коллективного Запада. Борьба давно идет не только на поле боя, но и в тылу. Всеми силами мы должны обеспечить России ментальную безопасность", - написала у себя в телеграм-канале по итогам конференции депутат Госдумы Яна Лантратова.
Вопросы ментальной безопасности российского общества обсуждаются на форуме "Армия" уже не первый год. Встречи в подобном формате стали традиционными.
17:21
Что ждём на СВО? Большой репортаж с полей форума "Армия - 2023". ВИДЕОФорум "Армия-2023". Какие новинки представили в этом году? Как воспользовались опытом СВО? Как выглядят основные "щит" и "меч" этой войны?
 
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