https://ukraina.ru/20230817/1048767135.html
Посольство РФ: США строят биолаборатории у границ России
Посольство РФ: США строят биолаборатории у границ России - 17.08.2023 Украина.ру
Посольство РФ: США строят биолаборатории у границ России
США строят биолаборатории по периметру границ России, чтобы создавать искусственные очаги инфекций. Об этом говорится в сообщении посольства России в США, опубликованном 17 августа
2023-08-17T18:33
2023-08-17T18:33
2023-08-17T18:33
новости
сша
биолаборатории
мид рф
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"Под видом мониторинга заболеваемости Вашингтон нагло и безнаказанно разбрасывает незаконные лаборатории по всему миру. Плотно застраивает такими учреждениями периметр российских границ", - процитировали РИА Новости текст сообщения дипмиссии.Российские дипломаты считают, что США делают это для возможности создавать кризисные ситуации биологического характера, формировать искусственные очаги инфекций и управлять эпидемиями."Особую тревогу вызывает развернутая Пентагоном активность на Украине. США втянули в свои проекты десятки государственных институтов и частных компаний страны", - подчёркивается в документе.Сотрудники посольства РФ в США считают, что подобные действия Вашингтона требуют соответствующей правовой оценки, в том числе со стороны профильных международных структур.Как сообщало издание Украина.ру, кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший 14 августа рассказал, что в рамках программы по биологическому оружию Америка создавала биологические лаборатории на Украине. По его словам, в 2001 году США вновь начали вкладывать много денег в биооружие, но волновались, поскольку "нарушение Женевской конвенции - это преступление". Поэтому управление биологической безопасностью было передано ведомству в Минздраве.
https://ukraina.ru/20230817/1048760626.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, биолаборатории, мид рф
Посольство РФ: США строят биолаборатории у границ России
США строят биолаборатории по периметру границ России, чтобы создавать искусственные очаги инфекций. Об этом говорится в сообщении посольства России в США, опубликованном 17 августа
"Под видом мониторинга заболеваемости Вашингтон нагло и безнаказанно разбрасывает незаконные лаборатории по всему миру. Плотно застраивает такими учреждениями периметр российских границ", - процитировали РИА Новости текст сообщения дипмиссии.
Российские дипломаты считают, что США делают это для возможности создавать кризисные ситуации биологического характера, формировать искусственные очаги инфекций и управлять эпидемиями.
"Особую тревогу вызывает развернутая Пентагоном активность на Украине. США втянули в свои проекты десятки государственных институтов и частных компаний страны", - подчёркивается в документе.
Сотрудники посольства РФ в США считают, что подобные действия Вашингтона требуют соответствующей правовой оценки, в том числе со стороны профильных международных структур.
Как сообщало издание Украина.ру, кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший 14 августа рассказал, что в рамках программы по биологическому оружию Америка создавала биологические лаборатории на Украине. По его словам, в 2001 году США вновь начали вкладывать много денег в биооружие, но волновались, поскольку "нарушение Женевской конвенции - это преступление". Поэтому управление биологической безопасностью было передано ведомству в Минздраве.