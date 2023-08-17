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Посольство РФ: США строят биолаборатории у границ России

Посольство РФ: США строят биолаборатории у границ России - 17.08.2023 Украина.ру

Посольство РФ: США строят биолаборатории у границ России

США строят биолаборатории по периметру границ России, чтобы создавать искусственные очаги инфекций. Об этом говорится в сообщении посольства России в США, опубликованном 17 августа

2023-08-17T18:33

2023-08-17T18:33

2023-08-17T18:33

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"Под видом мониторинга заболеваемости Вашингтон нагло и безнаказанно разбрасывает незаконные лаборатории по всему миру. Плотно застраивает такими учреждениями периметр российских границ", - процитировали РИА Новости текст сообщения дипмиссии.Российские дипломаты считают, что США делают это для возможности создавать кризисные ситуации биологического характера, формировать искусственные очаги инфекций и управлять эпидемиями."Особую тревогу вызывает развернутая Пентагоном активность на Украине. США втянули в свои проекты десятки государственных институтов и частных компаний страны", - подчёркивается в документе.Сотрудники посольства РФ в США считают, что подобные действия Вашингтона требуют соответствующей правовой оценки, в том числе со стороны профильных международных структур.Как сообщало издание Украина.ру, кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший 14 августа рассказал, что в рамках программы по биологическому оружию Америка создавала биологические лаборатории на Украине. По его словам, в 2001 году США вновь начали вкладывать много денег в биооружие, но волновались, поскольку "нарушение Женевской конвенции - это преступление". Поэтому управление биологической безопасностью было передано ведомству в Минздраве.

https://ukraina.ru/20230817/1048760626.html

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новости, сша, биолаборатории, мид рф