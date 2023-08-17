https://ukraina.ru/20230817/1048766885.html

Оскорбление святыни: в Стокгольме снова разрешили акцию с сожжением Корана

Оскорбление святыни: в Стокгольме снова разрешили акцию с сожжением Корана - 17.08.2023 Украина.ру

Оскорбление святыни: в Стокгольме снова разрешили акцию с сожжением Корана

Полиция Швеции выдала разрешение на очередную акцию с сожжением Корана в центре Стокгольма. Об этом сообщает газета Aftonbladet 17 августа

2023-08-17T18:25

2023-08-17T18:25

2023-08-17T18:25

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швеция

коран

сожжение

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книги

ислам

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Полиция Стокгольма одобрила проведение собрания у посольства Ирана, на котором было заявлено о сожжении священной для всех мусульман книги.Какие именно активисты подали заявление на проведение оскорбительной акции, не сообщается.Ранее акция сожжения священного Корана прошла 28 июня на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма, рядом с главной мечетью города. Ее организатором выступил иммигрант из Ирака Салван Момика. Депутаты Госдумы РФ осудили одобренную властями Швеции акцию вандализма и призвали принять меры по недопущению нарушений прав и оскорбления религиозных чувств мусульман.Когда кто-то сжигает священную книгу чуждой ему религии, это можно объяснить глубокими убеждениями на фоне недостатка общей культуры, об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.Но когда в эту священную книгу предварительно заворачивают продукт, являющийся с точки зрения этой религии табу — это откровенная умышленная провокация, указал политолог. Он добавил, что правоверный мусульманин не может в такой ситуации не броситься защищать священную книгу.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230802/1048424022.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, швеция, коран, сожжение, преступления, книги, ислам