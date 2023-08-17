Оскорбление святыни: в Стокгольме снова разрешили акцию с сожжением Корана - 17.08.2023 Украина.ру
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Оскорбление святыни: в Стокгольме снова разрешили акцию с сожжением Корана
Оскорбление святыни: в Стокгольме снова разрешили акцию с сожжением Корана - 17.08.2023 Украина.ру
Оскорбление святыни: в Стокгольме снова разрешили акцию с сожжением Корана
Полиция Швеции выдала разрешение на очередную акцию с сожжением Корана в центре Стокгольма. Об этом сообщает газета Aftonbladet 17 августа
2023-08-17T18:25
2023-08-17T18:25
новости
швеция
коран
сожжение
преступления
книги
ислам
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Полиция Стокгольма одобрила проведение собрания у посольства Ирана, на котором было заявлено о сожжении священной для всех мусульман книги.Какие именно активисты подали заявление на проведение оскорбительной акции, не сообщается.Ранее акция сожжения священного Корана прошла 28 июня на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма, рядом с главной мечетью города. Ее организатором выступил иммигрант из Ирака Салван Момика. Депутаты Госдумы РФ осудили одобренную властями Швеции акцию вандализма и призвали принять меры по недопущению нарушений прав и оскорбления религиозных чувств мусульман.Когда кто-то сжигает священную книгу чуждой ему религии, это можно объяснить глубокими убеждениями на фоне недостатка общей культуры, об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.Но когда в эту священную книгу предварительно заворачивают продукт, являющийся с точки зрения этой религии табу — это откровенная умышленная провокация, указал политолог. Он добавил, что правоверный мусульманин не может в такой ситуации не броситься защищать священную книгу.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230802/1048424022.html
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новости, швеция, коран, сожжение, преступления, книги, ислам
Новости, Швеция, Коран, сожжение, преступления, книги, ислам

Оскорбление святыни: в Стокгольме снова разрешили акцию с сожжением Корана

18:25 17.08.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНачало священного для мусульман месяца Рамадан
Начало священного для мусульман месяца Рамадан - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Полиция Швеции выдала разрешение на очередную акцию с сожжением Корана в центре Стокгольма. Об этом сообщает газета Aftonbladet 17 августа
Полиция Стокгольма одобрила проведение собрания у посольства Ирана, на котором было заявлено о сожжении священной для всех мусульман книги.
"Завтра у посольства Ирана в Стокгольме планируется сжечь Коран. Полиция удовлетворила заявление о проведении собрания", — говорится в публикации издания.
Какие именно активисты подали заявление на проведение оскорбительной акции, не сообщается.
Ранее акция сожжения священного Корана прошла 28 июня на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма, рядом с главной мечетью города. Ее организатором выступил иммигрант из Ирака Салван Момика.
Депутаты Госдумы РФ осудили одобренную властями Швеции акцию вандализма и призвали принять меры по недопущению нарушений прав и оскорбления религиозных чувств мусульман.
Когда кто-то сжигает священную книгу чуждой ему религии, это можно объяснить глубокими убеждениями на фоне недостатка общей культуры, об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.
Но когда в эту священную книгу предварительно заворачивают продукт, являющийся с точки зрения этой религии табу — это откровенная умышленная провокация, указал политолог. Он добавил, что правоверный мусульманин не может в такой ситуации не броситься защищать священную книгу.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 02.08.2023
2 августа, 13:41
Репетиция погромов? Зачем в Скандинавии снова сожгли КоранВ скандинавских странах снова сжигают Коран. Несколько праворадикалов провели очередную акцию возле входа в шведский парламент, при большом стечении журналистов и местных жителей
 
НовостиШвецияКорансожжениепреступлениякнигиислам
 
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