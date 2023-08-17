https://ukraina.ru/20230817/1048765819.html
Киев отчитался о вывозе украинского зерна через порты на Дунае
Киев отчитался о вывозе украинского зерна через порты на Дунае - 17.08.2023 Украина.ру
Киев отчитался о вывозе украинского зерна через порты на Дунае
За месяц через дунайские порты в станы Евросоюза попали два миллиона тонн сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом сообщил министр аграрной политики Украины Николай Сольский
2023-08-17T18:20
2023-08-17T18:20
2023-08-17T18:20
новости
зерно
порт
дунай
измаил
рени
зерновая сделка
россельхозбанк
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По его словам, сейчас Киев экспортирует до 3,5 миллиона тонн зерна в месяц. Ранее, когда действовала зерновая сделка, этот показатель достигал 5-6 миллионов тонн.Зерновозы по устью Быстрое заходят в украинские порты на Дунае – Измаил, Рени и Усть-Дунайск, а после загрузки выходят в акваторию Черного моря и держат курс в лавный румынский черноморский порт Констанца.По словам Сольского, киевские власти очень хотели бы увеличить месячный экспорт зерна вдвое.Россия прекратила участие в Черноморской зерновой инициативе в связи с тем, что часть сделки, которая касалась снятия санкций с Россельхозбанка и переподключения его к SWIFT так и не была выполнена.Вместе с тем российская сторона неоднократно заявляла, что готова вернуться к обсуждению условий зерновой сделки.
https://ukraina.ru/20230817/1048754904.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зерно, порт, дунай, измаил, рени, зерновая сделка, россельхозбанк
Новости, зерно, порт, Дунай, Измаил, Рени, зерновая сделка, Россельхозбанк
Киев отчитался о вывозе украинского зерна через порты на Дунае
За месяц через дунайские порты в станы Евросоюза попали два миллиона тонн сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом сообщил министр аграрной политики Украины Николай Сольский
По его словам, сейчас Киев экспортирует до 3,5 миллиона тонн зерна в месяц. Ранее, когда действовала зерновая сделка, этот показатель достигал 5-6 миллионов тонн.
Зерновозы по устью Быстрое заходят в украинские порты на Дунае – Измаил, Рени и Усть-Дунайск, а после загрузки выходят в акваторию Черного моря и держат курс в лавный румынский черноморский порт Констанца.
По словам Сольского, киевские власти очень хотели бы увеличить месячный экспорт зерна вдвое.
Россия прекратила участие в Черноморской зерновой инициативе в связи с тем, что часть сделки, которая касалась снятия санкций с Россельхозбанка и переподключения его к SWIFT так и не была выполнена.
Вместе с тем российская сторона неоднократно заявляла, что готова вернуться к обсуждению условий зерновой сделки.