Киев отчитался о вывозе украинского зерна через порты на Дунае - 17.08.2023 Украина.ру
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Киев отчитался о вывозе украинского зерна через порты на Дунае
Киев отчитался о вывозе украинского зерна через порты на Дунае - 17.08.2023 Украина.ру
Киев отчитался о вывозе украинского зерна через порты на Дунае
За месяц через дунайские порты в станы Евросоюза попали два миллиона тонн сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом сообщил министр аграрной политики Украины Николай Сольский
2023-08-17T18:20
2023-08-17T18:20
новости
зерно
порт
дунай
измаил
рени
зерновая сделка
россельхозбанк
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По его словам, сейчас Киев экспортирует до 3,5 миллиона тонн зерна в месяц. Ранее, когда действовала зерновая сделка, этот показатель достигал 5-6 миллионов тонн.Зерновозы по устью Быстрое заходят в украинские порты на Дунае – Измаил, Рени и Усть-Дунайск, а после загрузки выходят в акваторию Черного моря и держат курс в лавный румынский черноморский порт Констанца.По словам Сольского, киевские власти очень хотели бы увеличить месячный экспорт зерна вдвое.Россия прекратила участие в Черноморской зерновой инициативе в связи с тем, что часть сделки, которая касалась снятия санкций с Россельхозбанка и переподключения его к SWIFT так и не была выполнена.Вместе с тем российская сторона неоднократно заявляла, что готова вернуться к обсуждению условий зерновой сделки.
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новости, зерно, порт, дунай, измаил, рени, зерновая сделка, россельхозбанк
Новости, зерно, порт, Дунай, Измаил, Рени, зерновая сделка, Россельхозбанк

Киев отчитался о вывозе украинского зерна через порты на Дунае

18:20 17.08.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДемонстрация научных разработок по выращиванию пшеницы
Демонстрация научных разработок по выращиванию пшеницы - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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За месяц через дунайские порты в станы Евросоюза попали два миллиона тонн сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом сообщил министр аграрной политики Украины Николай Сольский
По его словам, сейчас Киев экспортирует до 3,5 миллиона тонн зерна в месяц. Ранее, когда действовала зерновая сделка, этот показатель достигал 5-6 миллионов тонн.
Зерновозы по устью Быстрое заходят в украинские порты на Дунае – Измаил, Рени и Усть-Дунайск, а после загрузки выходят в акваторию Черного моря и держат курс в лавный румынский черноморский порт Констанца.
По словам Сольского, киевские власти очень хотели бы увеличить месячный экспорт зерна вдвое.
Россия прекратила участие в Черноморской зерновой инициативе в связи с тем, что часть сделки, которая касалась снятия санкций с Россельхозбанка и переподключения его к SWIFT так и не была выполнена.
Вместе с тем российская сторона неоднократно заявляла, что готова вернуться к обсуждению условий зерновой сделки.
Азов* (запрещённая в РФ организация - Ред.) на учениях - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
13:21
Возвращение "Азова"*, "зерновой коридор", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 августаВ Нацгвардии Украины сообщили о том, что "Азов"* сражается на передовой. На Украине сообщили о том, что морской "зерновой коридор" заработал. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
 
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