https://ukraina.ru/20230817/1048765819.html

Киев отчитался о вывозе украинского зерна через порты на Дунае

Киев отчитался о вывозе украинского зерна через порты на Дунае - 17.08.2023 Украина.ру

Киев отчитался о вывозе украинского зерна через порты на Дунае

За месяц через дунайские порты в станы Евросоюза попали два миллиона тонн сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом сообщил министр аграрной политики Украины Николай Сольский

2023-08-17T18:20

2023-08-17T18:20

2023-08-17T18:20

новости

зерно

порт

дунай

измаил

рени

зерновая сделка

россельхозбанк

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По его словам, сейчас Киев экспортирует до 3,5 миллиона тонн зерна в месяц. Ранее, когда действовала зерновая сделка, этот показатель достигал 5-6 миллионов тонн.Зерновозы по устью Быстрое заходят в украинские порты на Дунае – Измаил, Рени и Усть-Дунайск, а после загрузки выходят в акваторию Черного моря и держат курс в лавный румынский черноморский порт Констанца.По словам Сольского, киевские власти очень хотели бы увеличить месячный экспорт зерна вдвое.Россия прекратила участие в Черноморской зерновой инициативе в связи с тем, что часть сделки, которая касалась снятия санкций с Россельхозбанка и переподключения его к SWIFT так и не была выполнена.Вместе с тем российская сторона неоднократно заявляла, что готова вернуться к обсуждению условий зерновой сделки.

https://ukraina.ru/20230817/1048754904.html

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новости, зерно, порт, дунай, измаил, рени, зерновая сделка, россельхозбанк