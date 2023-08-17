https://ukraina.ru/20230817/1048765676.html

Депутат Госдумы счел слова Столтенберга о победе Украины за оговорку

Депутат Госдумы счел слова Столтенберга о победе Украины за оговорку - 17.08.2023 Украина.ру

Депутат Госдумы счел слова Столтенберга о победе Украины за оговорку

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, по всей видимости, оговорился, когда заявил, что Альянс будет поддерживать Украину до победы над Россией. Об этом заявил депутат Государственной Думы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев

2023-08-17T17:52

2023-08-17T17:52

2023-08-17T17:52

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государственная дума рф

йенс столтенберг

нато

украина

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По словам депутата, победа в противостоянии может быть только за Россией."То, что НАТО поддерживает любую страну, в том числе и Украину, в противостоянии с Россией, сомнений нет. Так происходит всю историю НАТО. А вот насчет победы Украины здесь Столтенберг просто, видимо, оговорился, допустил словесную ошибку и выдал желаемое за действительное. Победа будет наша, победа России", - заявил депутат РИА Новости.Ивлев допустил, что Столтенберг перепутал Украину с Россией, как это делал уже не один раз."Так было на конференции в Мадриде, когда он призвал "не поддерживать Украину". То же произошло в офисе НАТО при разговоре о территориальных уступках", - напомнил Ивлев.Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс будет поддерживать Украину до ее победы. Он также сказал, что ВСУ стабильно продвигаются в ходе проводимого ими контрнаступления, хотя "ситуация остается крайне неопределенной".Говоря о будущем Украины, Столтенберг сказал, что граждане этой страны сами должны определить свое будущее, а НАТО может только поддержать их выбор.

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новости, государственная дума рф, йенс столтенберг, нато, украина