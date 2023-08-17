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ЦРУ предупредило Блинкена о провале контрнаступления Украины: Сеймур Херш раскрыл подробности
ЦРУ предупредило Блинкена о провале контрнаступления Украины: Сеймур Херш раскрыл подробности - 17.08.2023 Украина.ру
ЦРУ предупредило Блинкена о провале контрнаступления Украины: Сеймур Херш раскрыл подробности
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о том, что ВСУ не добьются успеха в ходе контрнаступления. Такое заявление в своей новой публикации сделал 17 августа американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на информацию от неназванного сотрудника спецслужб
2023-08-17T17:55
2023-08-17T17:55
2023-08-17T17:55
новости
сеймур херш
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энтони блинкен
джейк салливан
саммит
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Информатор Херша сообщил, что Блинкен хочет повторить судьбу бывшего госсектертаря США Генри Киссинджера, который заключил в 1973 году Парижское мирное соглашение, тем самым остановив Вьетнамскую войну, отметил он. Он добавил, что Блинкен планировал повторить подобный сценарий на Украине.Принятие желаемого за действительное по-прежнему является правилом для команды Байдена, поскольку "резня в Украине продолжается", написал Херш.Американский чиновник также сообщил, что саммит в Джидде была детищем советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который планировал, что это будет "байденовский" эквивалент Версаля президента США Вудро Вильсона. "Жемчужиной в короне должно было стать достижение Зеленского в виде безоговорочной капитуляции [президента России Владимира] Путина после молниеносного весеннего наступления. Они даже планировали Нюрнбергский процесс в мировом суде с Джейком [Салливаном] в качестве нашего представителя", - добавил собеседник Херша."Просто еще один просчет США, но кто это признает?", - риторически вопросил собеседник Херша. На саммит в Джидде заявилось сорок стран, и все, кроме шести - в поисках бесплатной еды после отключения электроэнергии в Одессе, резюмировал сотрудник американских спецслужб.
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Украина.ру
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новости, сеймур херш, цру, энтони блинкен, джейк салливан, саммит, контрнаступление, всу
Новости, Сеймур Херш, ЦРУ, Энтони Блинкен, Джейк Салливан, саммит, контрнаступление, ВСУ
ЦРУ предупредило Блинкена о провале контрнаступления Украины: Сеймур Херш раскрыл подробности
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о том, что ВСУ не добьются успеха в ходе контрнаступления. Такое заявление в своей новой публикации сделал 17 августа американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на информацию от неназванного сотрудника спецслужб
"Он (Блинкен - ред.) узнал от агентства (ЦРУ - ред.), что украинское наступление не сработает. Это было шоу, устроенное [президентом Украины Владимиром] Зеленским, и некоторые в администрации [президента США Джо Байдена] поверили его вздору", - приводит Херш слова сотрудника американских спецслужб.
Информатор Херша сообщил, что Блинкен хочет повторить судьбу бывшего госсектертаря США Генри Киссинджера, который заключил в 1973 году Парижское мирное соглашение, тем самым остановив Вьетнамскую войну, отметил он. Он добавил, что Блинкен планировал повторить подобный сценарий на Украине.
Принятие желаемого за действительное по-прежнему является правилом для команды Байдена, поскольку "резня в Украине продолжается", написал Херш.
Американский чиновник также сообщил, что саммит в Джидде была детищем советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который планировал, что это будет "байденовский" эквивалент Версаля президента США Вудро Вильсона.
"Жемчужиной в короне должно было стать достижение Зеленского в виде безоговорочной капитуляции [президента России Владимира] Путина после молниеносного весеннего наступления. Они даже планировали Нюрнбергский процесс в мировом суде с Джейком [Салливаном] в качестве нашего представителя", - добавил собеседник Херша.
"Просто еще один просчет США, но кто это признает?", - риторически вопросил собеседник Херша. На саммит в Джидде заявилось сорок стран, и все, кроме шести - в поисках бесплатной еды после отключения электроэнергии в Одессе, резюмировал сотрудник американских спецслужб.