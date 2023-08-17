https://ukraina.ru/20230817/1048765546.html

ЦРУ предупредило Блинкена о провале контрнаступления Украины: Сеймур Херш раскрыл подробности

ЦРУ предупредило Блинкена о провале контрнаступления Украины: Сеймур Херш раскрыл подробности - 17.08.2023 Украина.ру

ЦРУ предупредило Блинкена о провале контрнаступления Украины: Сеймур Херш раскрыл подробности

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о том, что ВСУ не добьются успеха в ходе контрнаступления. Такое заявление в своей новой публикации сделал 17 августа американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на информацию от неназванного сотрудника спецслужб

2023-08-17T17:55

2023-08-17T17:55

2023-08-17T17:55

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сеймур херш

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джейк салливан

саммит

контрнаступление

всу

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Информатор Херша сообщил, что Блинкен хочет повторить судьбу бывшего госсектертаря США Генри Киссинджера, который заключил в 1973 году Парижское мирное соглашение, тем самым остановив Вьетнамскую войну, отметил он. Он добавил, что Блинкен планировал повторить подобный сценарий на Украине.Принятие желаемого за действительное по-прежнему является правилом для команды Байдена, поскольку "резня в Украине продолжается", написал Херш.Американский чиновник также сообщил, что саммит в Джидде была детищем советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который планировал, что это будет "байденовский" эквивалент Версаля президента США Вудро Вильсона. "Жемчужиной в короне должно было стать достижение Зеленского в виде безоговорочной капитуляции [президента России Владимира] Путина после молниеносного весеннего наступления. Они даже планировали Нюрнбергский процесс в мировом суде с Джейком [Салливаном] в качестве нашего представителя", - добавил собеседник Херша."Просто еще один просчет США, но кто это признает?", - риторически вопросил собеседник Херша. На саммит в Джидде заявилось сорок стран, и все, кроме шести - в поисках бесплатной еды после отключения электроэнергии в Одессе, резюмировал сотрудник американских спецслужб.

https://ukraina.ru/20230727/1048308439.html

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новости, сеймур херш, цру, энтони блинкен, джейк салливан, саммит, контрнаступление, всу