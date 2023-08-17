ЦРУ предупредило Блинкена о провале контрнаступления Украины: Сеймур Херш раскрыл подробности - 17.08.2023 Украина.ру
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ЦРУ предупредило Блинкена о провале контрнаступления Украины: Сеймур Херш раскрыл подробности
ЦРУ предупредило Блинкена о провале контрнаступления Украины: Сеймур Херш раскрыл подробности - 17.08.2023 Украина.ру
ЦРУ предупредило Блинкена о провале контрнаступления Украины: Сеймур Херш раскрыл подробности
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о том, что ВСУ не добьются успеха в ходе контрнаступления. Такое заявление в своей новой публикации сделал 17 августа американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на информацию от неназванного сотрудника спецслужб
2023-08-17T17:55
2023-08-17T17:55
новости
сеймур херш
цру
энтони блинкен
джейк салливан
саммит
контрнаступление
всу
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Информатор Херша сообщил, что Блинкен хочет повторить судьбу бывшего госсектертаря США Генри Киссинджера, который заключил в 1973 году Парижское мирное соглашение, тем самым остановив Вьетнамскую войну, отметил он. Он добавил, что Блинкен планировал повторить подобный сценарий на Украине.Принятие желаемого за действительное по-прежнему является правилом для команды Байдена, поскольку "резня в Украине продолжается", написал Херш.Американский чиновник также сообщил, что саммит в Джидде была детищем советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который планировал, что это будет "байденовский" эквивалент Версаля президента США Вудро Вильсона. "Жемчужиной в короне должно было стать достижение Зеленского в виде безоговорочной капитуляции [президента России Владимира] Путина после молниеносного весеннего наступления. Они даже планировали Нюрнбергский процесс в мировом суде с Джейком [Салливаном] в качестве нашего представителя", - добавил собеседник Херша."Просто еще один просчет США, но кто это признает?", - риторически вопросил собеседник Херша. На саммит в Джидде заявилось сорок стран, и все, кроме шести - в поисках бесплатной еды после отключения электроэнергии в Одессе, резюмировал сотрудник американских спецслужб.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сеймур херш, цру, энтони блинкен, джейк салливан, саммит, контрнаступление, всу
Новости, Сеймур Херш, ЦРУ, Энтони Блинкен, Джейк Салливан, саммит, контрнаступление, ВСУ

ЦРУ предупредило Блинкена о провале контрнаступления Украины: Сеймур Херш раскрыл подробности

17:55 17.08.2023
 
© East News / FOTOLINK/ASSOCIATED PRESS/J. Scott Applewhite
- РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© East News / FOTOLINK/ASSOCIATED PRESS/J. Scott Applewhite
Читать в
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о том, что ВСУ не добьются успеха в ходе контрнаступления. Такое заявление в своей новой публикации сделал 17 августа американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на информацию от неназванного сотрудника спецслужб

"Он (Блинкен - ред.) узнал от агентства (ЦРУ - ред.), что украинское наступление не сработает. Это было шоу, устроенное [президентом Украины Владимиром] Зеленским, и некоторые в администрации [президента США Джо Байдена] поверили его вздору", - приводит Херш слова сотрудника американских спецслужб.

Информатор Херша сообщил, что Блинкен хочет повторить судьбу бывшего госсектертаря США Генри Киссинджера, который заключил в 1973 году Парижское мирное соглашение, тем самым остановив Вьетнамскую войну, отметил он. Он добавил, что Блинкен планировал повторить подобный сценарий на Украине.
Принятие желаемого за действительное по-прежнему является правилом для команды Байдена, поскольку "резня в Украине продолжается", написал Херш.
Американский чиновник также сообщил, что саммит в Джидде была детищем советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который планировал, что это будет "байденовский" эквивалент Версаля президента США Вудро Вильсона.
"Жемчужиной в короне должно было стать достижение Зеленского в виде безоговорочной капитуляции [президента России Владимира] Путина после молниеносного весеннего наступления. Они даже планировали Нюрнбергский процесс в мировом суде с Джейком [Салливаном] в качестве нашего представителя", - добавил собеседник Херша.
"Просто еще один просчет США, но кто это признает?", - риторически вопросил собеседник Херша. На саммит в Джидде заявилось сорок стран, и все, кроме шести - в поисках бесплатной еды после отключения электроэнергии в Одессе, резюмировал сотрудник американских спецслужб.
Сеймур Херш
27 июля, 16:02
Украина использовала "зерновую сделку" для перевозки наркотиков и нефти: Сеймур Херш раскрыл подробностиПользуясь действием зерновой сделки, киевский режим вывозил из страны наркотики и нефть в Европу. Такое заявление в своей новой публикации сделал 27 июля американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на информацию от неназванного источника
 
НовостиСеймур ХершЦРУЭнтони БлинкенДжейк СалливансаммитконтрнаступлениеВСУ
 
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