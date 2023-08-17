Что ждём на СВО? Большой репортаж с полей форума "Армия - 2023". ВИДЕО - 17.08.2023 Украина.ру
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Что ждём на СВО? Большой репортаж с полей форума "Армия - 2023". ВИДЕО
Что ждём на СВО? Большой репортаж с полей форума "Армия - 2023". ВИДЕО - 17.08.2023 Украина.ру
Что ждём на СВО? Большой репортаж с полей форума "Армия - 2023". ВИДЕО
Форум "Армия-2023". Какие новинки представили в этом году? Как воспользовались опытом СВО? Как выглядят основные "щит" и "меч" этой войны?
2023-08-17T17:21
2023-08-17T17:21
форум "армия"
вс рф
видео
кубинка
бпла
беспилотник
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Наши журналисты лично посетили мероприятие, пообщались с представителями разработчиков оружия и спецсредств и подготовили для вас подробный репортаж.Форум проходит с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке. Основу экспозиции составили российские разработки, а также продукция из дружественных стран – Ирана, Китая и Индии. Всего — 1,5 тысячи предприятий и почти 30 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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форум "армия", вс рф, видео, кубинка, бпла, беспилотник, видео
Форум "Армия", ВС РФ, Видео, Кубинка, БПЛА, беспилотник

Что ждём на СВО? Большой репортаж с полей форума "Армия - 2023". ВИДЕО

17:21 17.08.2023
 
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Форум "Армия-2023". Какие новинки представили в этом году? Как воспользовались опытом СВО? Как выглядят основные "щит" и "меч" этой войны?
Наши журналисты лично посетили мероприятие, пообщались с представителями разработчиков оружия и спецсредств и подготовили для вас подробный репортаж.
Форум проходит с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке. Основу экспозиции составили российские разработки, а также продукция из дружественных стран – Ирана, Китая и Индии. Всего — 1,5 тысячи предприятий и почти 30 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.
 
Форум "Армия"ВС РФВидеоКубинкаБПЛАбеспилотник
 
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