https://ukraina.ru/20230817/1048765418.html

Что ждём на СВО? Большой репортаж с полей форума "Армия - 2023". ВИДЕО

Что ждём на СВО? Большой репортаж с полей форума "Армия - 2023". ВИДЕО - 17.08.2023 Украина.ру

Что ждём на СВО? Большой репортаж с полей форума "Армия - 2023". ВИДЕО

Форум "Армия-2023". Какие новинки представили в этом году? Как воспользовались опытом СВО? Как выглядят основные "щит" и "меч" этой войны?

2023-08-17T17:21

2023-08-17T17:21

2023-08-17T17:21

форум "армия"

вс рф

видео

кубинка

бпла

беспилотник

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Наши журналисты лично посетили мероприятие, пообщались с представителями разработчиков оружия и спецсредств и подготовили для вас подробный репортаж.Форум проходит с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке. Основу экспозиции составили российские разработки, а также продукция из дружественных стран – Ирана, Китая и Индии. Всего — 1,5 тысячи предприятий и почти 30 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

кубинка

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

форум "армия", вс рф, видео, кубинка, бпла, беспилотник, видео