Областные военкомы на Украине потеряли кормушку: исчезнет ли коррупция? - 17.08.2023 Украина.ру
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Областные военкомы на Украине потеряли кормушку: исчезнет ли коррупция?
Областные военкомы на Украине потеряли кормушку: исчезнет ли коррупция? - 17.08.2023 Украина.ру
Областные военкомы на Украине потеряли кормушку: исчезнет ли коррупция?
Решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о результатах проверки областных военкоматов вступило в силу 17 августа. Указ об этом подписал президент Украины Владимир Зеленский
2023-08-17T16:38
2023-08-17T16:38
новости
военком
владимир зеленский
снбо
коррупция
гбр
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Поводом для увольнения областных военкомов стали многочисленные случаи коррупции в их среде.Госбюро расследований сообщило, что в отношении сотрудников военкоматов расследуется 110 уголовных дел по подозрению в злоупотреблениях.В Киеве рассчитывают, что боевые офицеры, которые займут места уволенных военкомов после проверки в СБУ, будут кристально честны и положат конец практикевзяточничества.Как сообщалось ранее, бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова уличили в покупке виллы в Испании за три миллиона евро, офиса и автомобилей.
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452
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новости, военком, владимир зеленский, снбо, коррупция, гбр
Новости, военком, Владимир Зеленский, СНБО, коррупция, ГБР

Областные военкомы на Украине потеряли кормушку: исчезнет ли коррупция?

16:38 17.08.2023
 
© crime-dn.suгривны деньги уголовный кодекс взятка коррупция
гривны деньги уголовный кодекс взятка коррупция
© crime-dn.su
Читать в
Решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о результатах проверки областных военкоматов вступило в силу 17 августа. Указ об этом подписал президент Украины Владимир Зеленский
Поводом для увольнения областных военкомов стали многочисленные случаи коррупции в их среде.
Госбюро расследований сообщило, что в отношении сотрудников военкоматов расследуется 110 уголовных дел по подозрению в злоупотреблениях.
В Киеве рассчитывают, что боевые офицеры, которые займут места уволенных военкомов после проверки в СБУ, будут кристально честны и положат конец практикевзяточничества.
Как сообщалось ранее, бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова уличили в покупке виллы в Испании за три миллиона евро, офиса и автомобилей.
Азов* (запрещённая в РФ организация - Ред.) на учениях - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
13:21
Возвращение "Азова"*, "зерновой коридор", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 августаВ Нацгвардии Украины сообщили о том, что "Азов"* сражается на передовой. На Украине сообщили о том, что морской "зерновой коридор" заработал. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
 
НовостивоенкомВладимир ЗеленскийСНБОкоррупцияГБР
 
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