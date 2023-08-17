https://ukraina.ru/20230817/1048762499.html

Областные военкомы на Украине потеряли кормушку: исчезнет ли коррупция?

Областные военкомы на Украине потеряли кормушку: исчезнет ли коррупция? - 17.08.2023 Украина.ру

Областные военкомы на Украине потеряли кормушку: исчезнет ли коррупция?

Решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о результатах проверки областных военкоматов вступило в силу 17 августа. Указ об этом подписал президент Украины Владимир Зеленский

2023-08-17T16:38

2023-08-17T16:38

2023-08-17T16:38

новости

военком

владимир зеленский

снбо

коррупция

гбр

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Поводом для увольнения областных военкомов стали многочисленные случаи коррупции в их среде.Госбюро расследований сообщило, что в отношении сотрудников военкоматов расследуется 110 уголовных дел по подозрению в злоупотреблениях.В Киеве рассчитывают, что боевые офицеры, которые займут места уволенных военкомов после проверки в СБУ, будут кристально честны и положат конец практикевзяточничества.Как сообщалось ранее, бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова уличили в покупке виллы в Испании за три миллиона евро, офиса и автомобилей.

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новости, военком, владимир зеленский, снбо, коррупция, гбр