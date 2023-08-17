Областные военкомы на Украине потеряли кормушку: исчезнет ли коррупция?
Решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о результатах проверки областных военкоматов вступило в силу 17 августа. Указ об этом подписал президент Украины Владимир Зеленский
Поводом для увольнения областных военкомов стали многочисленные случаи коррупции в их среде.
Госбюро расследований сообщило, что в отношении сотрудников военкоматов расследуется 110 уголовных дел по подозрению в злоупотреблениях.
В Киеве рассчитывают, что боевые офицеры, которые займут места уволенных военкомов после проверки в СБУ, будут кристально честны и положат конец практикевзяточничества.
Как сообщалось ранее, бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова уличили в покупке виллы в Испании за три миллиона евро, офиса и автомобилей.
13:21Возвращение "Азова"*, "зерновой коридор", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 августаВ Нацгвардии Украины сообщили о том, что "Азов"* сражается на передовой. На Украине сообщили о том, что морской "зерновой коридор" заработал. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России