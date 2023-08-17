https://ukraina.ru/20230817/1048757231.html

Будет ли заморозка конфликта на Украине, бои за Купянск. О чём говорили эксперты 17 августа

Будет ли заморозка конфликта на Украине, бои за Купянск. О чём говорили эксперты 17 августа - 17.08.2023 Украина.ру

Будет ли заморозка конфликта на Украине, бои за Купянск. О чём говорили эксперты 17 августа

Украина.ру, 17.08.2023

2023-08-17T15:37

2023-08-17T15:37

2023-08-17T15:37

эксклюзив

алексей кочетков

всу

переговоры

дроны

вс рф

артиллерия

связь

лнр

артёмовск (бахмут)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/11/1048757620_0:171:3090:1910_1920x0_80_0_0_5a39530d645a66b4280a87c9524b53d8.jpg

Переговоры, позиционная война и заморозка конфликтаРанее секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не готова идти на уступки по "мирному плану Зеленского", и гибкость может быть проявлена только в том, чтобы поменять местами его пункты.Об этом написала газете la Repubblica 15 августа.Специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук считает, что комментировать заявления Данилова нужно в контексте всего происходящего.Во-первых, прошла встреча в Саудовской Аравии, где собралась большая представительная группа стран, включая Китай, но без России. Они начали создавать комитеты, комиссии, по сути — группы по интересам: продовольственная безопасность, радиационная, ядерная безопасность Украины, обмен военнопленными и такое прочее.Если посмотреть на эти темы, то они очень похожи на те пункты, которые Зеленский объявляет своим "мирным планом". При этом, озвучивая план Зеленского, в Джидде ничего не говорят про окончание боевых действий."Второй момент заключается в том, что мирные инициативы идут сейчас вообще со всех сторон — и Китай их выдвигает, и Африка; Ватикан поучаствовал. Они отличаются друг от друга, но тем не менее это мирные инициативы, смысл которых в том, что необходимо заканчивать военные действия в Европе", – сообщил Ющук.Что касается заявления руководителя украинского СНБО Данилова, то оно очень интересное. С одной стороны, он сказал, что Украина ничего не собирается делать, кроме мирного плана Зеленского. С другой — отметил, что можно поменять местами пункты в этом плане, отметил политтехнолог.При этом там есть графы, которые для России неприемлемы в принципе — например, это выход Украины на границы 1991 года, где они требуют фактически отдать им территории, которые по Конституции РФ являются российскими — пусть Киев и не признает этого.У Зеленского это первоначально звучало так: сначала Украина выйдет на границы 1991 года, а потом будем разговаривать — либо Украина перережет сухопутный коридор в Крым, и тогда начнет обсуждать вывод российских войск и так далее, напоминает эксперт."Когда Данилов говорит, что они не против поменять местами последовательность пунктов, то по факту это может означать прекращение военных действий с учетом, как говорят наши дипломаты, реалий, которые сложились на земле.Если переводить на русский, это значит, что физически, при таком варианте развития событий, все останется в том виде, в котором было на момент подписания того или иного договора", – сказал Ющук.А разговоры про все остальное — про территориальную целостность Украины и на подобные темы — можно вести бесконечно, считает политтехнолог. Все их можно свести к тому, что Украина не признает за Россией территории, принадлежащие последней. Ну, не признает и не признает — ее мнение нас интересует не очень сильно.В целом эксперт считает, что вполне вероятна заморозка конфликта."Позиционная война, как правило, достаёт всех: толку ноль, одни потери и убытки. Собственно, подавляющее большинство войн так и завершается. Как только становится понятно, что в таком виде никто победить не может, — войну сворачивают.Тем более что всё происходит посередине Европы и страдают все, включая Китай. При этом, даже если сейчас военные действия просто остановятся, каждая из сторон может мотивированно объявить, что она победила", – поясняет Ющук.Как Украина будет оборонять КупянскСейчас Киев фактически назначил командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского ответственным за все Харьковское направление. Как он будет руководить обороной Купянска, рассказал военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный.По его словам, на это направление перебрасывались резервы еще в июне-июле. Первой туда направили 88-я бригаду, а позже туда пошли бригады от 40-й до 44-й.Проблема же Купянского направления для противника состоит в том, что туда перебросили только что созданные бригады. А украинские военные из "старых" бригад после провала наступления на Запорожье прямо заговорили, что новые бригады не умеют воевать.Они начали ныть по поводу того, что лучше бы им дали новую технику, подержали на ротации, доукомплектовали и бросили в бой, сообщил Угольный."Так что на Купянском и Краснолиманском направлениях в основном действуют новые бригады противника. Костяк украинской обороны там составляют десантники из 95-ой и 25-ой бригад. Этих сил все равно недостаточно.Чтобы построить нормальную оборону, Сырскому нужен какой-то костяк. Инсайдеры говорят, что под Купянск едет какая-то элита элит, чтобы сдержать наступление русской армии. Но кто это будет – пока непонятно", – рассказал обозреватель.Он также предполагает, что ВСУ могут прекратить попытки атаковать Артёмовск. Их наступление там и так заглохло. К тому же, российские войска тоже перебросили туда десантников, полк "Эспаньола" и 4-ую бригаду из ЛНР – мы смогли отбиться: не сдали Клещеевку, Берховку и Курдюмовку.Что касается дальнейшего развития ситуации на фронте, Угольный прогнозирует, что, возможно, как только украинское наступление окончательно захлебнется и у противника не останется резервов, мы перейдем в контратаку.При этом неожиданные удары, которые могут изменить ход СВО, возможны только в следующем году.Чего пока не хватает российской армииСейчас российской армии больше всего нужны дроны и средства борьбы с ними, говорит политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков.Также нужны средства радиоэлектронной борьбы. Не мощные РЭБ, которые закрывают небо над Москвой, а переносные контактные системы, которые нужно использовать на первой линии в окопах, где постоянно летают вражеские дроны-разведчики и дроны-камиказде.В каждом подразделении на уровне "взвод-рота" должны быть свои средства РЭБ и средства разведки, уверен Кочетков."Если мы решим эту проблему, потери у нас будут на порядок ниже. А проблема эта очень серьезная.Здесь не должно быть забюрократизированности. Эти изделия должны быть настолько простыми, что любой солдат вне зависимости от своих знаний и навыков умел ими пользоваться как автоматом Калашникова", – заявил политолог.Также срочно нужно решить проблему связи, указывает он."У нее плохое качество и она глушится противником.Буквально неделю назад бойцы нашего подшефного батальона "Георгий Победоносец" жаловались, что двое суток у них вообще не было связи. Они никак не могли связаться с командованием и соратниками слева-справа. А когда нет связи, то нет разведки и артиллерийской поддержки.Еще нужна система управления артиллерийским огнем. Все военные говорят, что нужно менять систему взаимодействия уровня "рота-батальон" с артидивизионами, которые находятся в тылу. Нужно более оперативное реагирование. Засекла разведка огневые точки противника – артиллерия максимально быстро нанесла по ним удар", – сообщил Кочетков.В целом, уверен он, нужно прекратить все разговоры о дружественной советской Украине и о намерении России сесть за стол переговоров, как только у ВСУ в очередной раз не получится прорваться. Какие переговоры? С кем? О чем? Если сама Украина заявляет, что не готова идти на переговоры, с какой стати мы должны с ними договариваться?"На Украине должна возникнуть паника, патронный голод, снарядный голод, а также ощущение, что все их бросили. Пусть у них отпадет желание воевать, потому что это бессмысленно. Не надо думать, что это невозможно. В истории есть масса примеров, когда у России это получалось", – заявил политолог.

https://ukraina.ru/20230817/1048742689.html

https://ukraina.ru/20230817/1048744258.html

https://ukraina.ru/20230817/1048740315.html

https://ukraina.ru/20230817/1048754534.html

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, алексей кочетков, всу, переговоры, дроны, вс рф, артиллерия, связь, лнр, артёмовск (бахмут), харьков, купянск, александр сырский, украина, россия, евгений ющук, китай, алексей данилов