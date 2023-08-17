https://ukraina.ru/20230817/1048756552.html
Российское Минобороны озвучило суточные потери ВСУ
Российское Минобороны озвучило суточные потери ВСУ - 17.08.2023 Украина.ру
Российское Минобороны озвучило суточные потери ВСУ
По информации российского оборонного ведомства, потери ВСУ за прошедшие сутки превысили цифру в 750 человек. Соответствующие данные были представлены 17 августа в ежедневном отчете оборонного ведомства
2023-08-17T14:21
2023-08-17T14:21
2023-08-17T14:21
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Из него следует, что на Донецком направлении противник потерял до 310 военнослужащих, а также танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и гаубицу Д-20.На Запорожском направлении ВС РФ отразили атаку противника, в результате чего Киев потерял до 195 военнослужащих, четыре бронетранспортера Stryker, две БМП, американское артиллерийское орудие М777 и британское FH-7.На Краснолиманском направлении группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки отразила атаку ВСУ в районе Кузьмино, уничтожив до 55 военнослужащих ВСУ и восемь единиц техники.Еще до 30-ти солдат три автомобиля и гаубицу украинские войска потеряли на Херсонском направлении.За прошедшие сутки российские военные уничтожили эшелон ВСУ с боеприпасами на станции Межевая в Днепропетровской области, а также поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады украинской армии и склад боеприпасов."В районах населенных пунктов Ласточкино Донецкой Народной Республики и Ивановское Запорожской области поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ", - также отмечается в сообщении ведомства.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, потери, всу, минобороны рф, сутки
Новости, потери, ВСУ, Минобороны РФ, сутки
Российское Минобороны озвучило суточные потери ВСУ
По информации российского оборонного ведомства, потери ВСУ за прошедшие сутки превысили цифру в 750 человек. Соответствующие данные были представлены 17 августа в ежедневном отчете оборонного ведомства
Из него следует, что на Донецком направлении противник потерял до 310 военнослужащих, а также танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и гаубицу Д-20.
На Запорожском направлении ВС РФ отразили атаку противника, в результате чего Киев потерял до 195 военнослужащих, четыре бронетранспортера Stryker, две БМП, американское артиллерийское орудие М777 и британское FH-7.
"На Южнодонецком направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии нанесено комплексное огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Приютное Запорожской области, Старомайорское и Ровнополь Донецкой народной республики. Потери противника составили более 175 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика"", - сообщили в российском Минобороны.
На Краснолиманском направлении группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки отразила атаку ВСУ в районе Кузьмино, уничтожив до 55 военнослужащих ВСУ и восемь единиц техники.
Еще до 30-ти солдат три автомобиля и гаубицу украинские войска потеряли на Херсонском направлении.
За прошедшие сутки российские военные уничтожили эшелон ВСУ с боеприпасами на станции Межевая в Днепропетровской области, а также поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады украинской армии и склад боеприпасов.
"В районах населенных пунктов Ласточкино Донецкой Народной Республики и Ивановское Запорожской области поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ", - также отмечается в сообщении ведомства.