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Российское Минобороны озвучило суточные потери ВСУ

Российское Минобороны озвучило суточные потери ВСУ - 17.08.2023 Украина.ру

Российское Минобороны озвучило суточные потери ВСУ

По информации российского оборонного ведомства, потери ВСУ за прошедшие сутки превысили цифру в 750 человек. Соответствующие данные были представлены 17 августа в ежедневном отчете оборонного ведомства

2023-08-17T14:21

2023-08-17T14:21

2023-08-17T14:21

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Из него следует, что на Донецком направлении противник потерял до 310 военнослужащих, а также танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и гаубицу Д-20.На Запорожском направлении ВС РФ отразили атаку противника, в результате чего Киев потерял до 195 военнослужащих, четыре бронетранспортера Stryker, две БМП, американское артиллерийское орудие М777 и британское FH-7.На Краснолиманском направлении группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки отразила атаку ВСУ в районе Кузьмино, уничтожив до 55 военнослужащих ВСУ и восемь единиц техники.Еще до 30-ти солдат три автомобиля и гаубицу украинские войска потеряли на Херсонском направлении.За прошедшие сутки российские военные уничтожили эшелон ВСУ с боеприпасами на станции Межевая в Днепропетровской области, а также поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады украинской армии и склад боеприпасов."В районах населенных пунктов Ласточкино Донецкой Народной Республики и Ивановское Запорожской области поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ", - также отмечается в сообщении ведомства.

https://ukraina.ru/20230817/1048756414.html

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новости, потери, всу, минобороны рф, сутки