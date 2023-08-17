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Убийцы из ВСУ проведут десятки лет за решеткой по приговору суда в ДНР

Убийцы из ВСУ проведут десятки лет за решеткой по приговору суда в ДНР - 17.08.2023 Украина.ру

Убийцы из ВСУ проведут десятки лет за решеткой по приговору суда в ДНР

Верховный суд ДНР вынес приговор двум морпехам ВСУ, которых обвиняли в убийстве мирного жителя республики. Об этом сообщил Следственный комитет России

2023-08-17T13:47

2023-08-17T13:47

2023-08-17T13:48

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На скамье подсудимых оказались Владимир Пафицевич и Евгений Вахненко, которые в марте прошлого года задержали за нарушение комендантского часа безоружного жителя посёлка Волонтёровка возле Мариуполя.Командир батальона посчитал, что мужчина видел расположение позиций ВСУ, и приказал его убить. Подсудимые застрелили мужчину, а на его рукав повязали красную ленту, чтобы обвинить его в поддержке ВС России. На следствии они признали свою вину.Суд назначил каждому из обвиняемых 22 года лишения свободы. Отбывать срок они будут в колонии строгого режима.Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил боевика украинского батальона "Азов"* Николая Кущака к пожизненному сроку заключения за убийство раненного военнослужащего в Мариуполе.* Террористическая организация, запрещенная в РФ

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новости, морская пехота, всу, убийца, убийство, верховный суд, днр