Убийцы из ВСУ проведут десятки лет за решеткой по приговору суда в ДНР - 17.08.2023 Украина.ру
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Убийцы из ВСУ проведут десятки лет за решеткой по приговору суда в ДНР
Убийцы из ВСУ проведут десятки лет за решеткой по приговору суда в ДНР - 17.08.2023 Украина.ру
Убийцы из ВСУ проведут десятки лет за решеткой по приговору суда в ДНР
Верховный суд ДНР вынес приговор двум морпехам ВСУ, которых обвиняли в убийстве мирного жителя республики. Об этом сообщил Следственный комитет России
2023-08-17T13:47
2023-08-17T13:48
новости
морская пехота
всу
убийца
убийство
верховный суд
днр
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На скамье подсудимых оказались Владимир Пафицевич и Евгений Вахненко, которые в марте прошлого года задержали за нарушение комендантского часа безоружного жителя посёлка Волонтёровка возле Мариуполя.Командир батальона посчитал, что мужчина видел расположение позиций ВСУ, и приказал его убить. Подсудимые застрелили мужчину, а на его рукав повязали красную ленту, чтобы обвинить его в поддержке ВС России. На следствии они признали свою вину.Суд назначил каждому из обвиняемых 22 года лишения свободы. Отбывать срок они будут в колонии строгого режима.Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил боевика украинского батальона "Азов"* Николая Кущака к пожизненному сроку заключения за убийство раненного военнослужащего в Мариуполе.* Террористическая организация, запрещенная в РФ
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новости, морская пехота, всу, убийца, убийство, верховный суд, днр
Новости, морская пехота, ВСУ, убийца, убийство, Верховный Суд, ДНР

Убийцы из ВСУ проведут десятки лет за решеткой по приговору суда в ДНР

13:47 17.08.2023 (обновлено: 13:48 17.08.2023)
 
© Фото : dan-news.info / Перейти в фотобанкВерховный суд ДНР
Верховный суд ДНР - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Фото : dan-news.info
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Читать в
Верховный суд ДНР вынес приговор двум морпехам ВСУ, которых обвиняли в убийстве мирного жителя республики. Об этом сообщил Следственный комитет России
На скамье подсудимых оказались Владимир Пафицевич и Евгений Вахненко, которые в марте прошлого года задержали за нарушение комендантского часа безоружного жителя посёлка Волонтёровка возле Мариуполя.
Командир батальона посчитал, что мужчина видел расположение позиций ВСУ, и приказал его убить. Подсудимые застрелили мужчину, а на его рукав повязали красную ленту, чтобы обвинить его в поддержке ВС России. На следствии они признали свою вину.
Суд назначил каждому из обвиняемых 22 года лишения свободы. Отбывать срок они будут в колонии строгого режима.
Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил боевика украинского батальона "Азов"* Николая Кущака к пожизненному сроку заключения за убийство раненного военнослужащего в Мариуполе.
* Террористическая организация, запрещенная в РФ
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