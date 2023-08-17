https://ukraina.ru/20230817/1048752764.html

"И Софа к нам приедет": Вайкуле высказалась об обидевшей ее Ротару

"И Софа к нам приедет": Вайкуле высказалась об обидевшей ее Ротару - 17.08.2023 Украина.ру

"И Софа к нам приедет": Вайкуле высказалась об обидевшей ее Ротару

В конце июля латвийская певица Лайма Вайкуле провела в Юрмале фестиваль "Рандеву", на который пригласила украинских и беглых российских артистов. Однако София Ротару отказалась от участия в этом мероприятии. По сети тут же поползли слухи, что Вайкуле и Ротару поругались. Их латвийка прокомментировала в эфире YouTube-канала "И грянул Грэм"

2023-08-17T12:28

2023-08-17T12:28

2023-08-17T12:28

новости

вайкуле

ротару

обида

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"Что за панибратское отношение к Ротару? Какая она тебе Софа?? Никакого уважения к старшим!", "Я сейчас с удивлением узнала, что у них совсем небольшая разница. Ротару 76, а Вайкуле - 69. А как по-разному выглядят...", "Нацизм не молодит, скоро Вайкуле тоже осунется", "Да хрен с ними со всеми, кто они вообще такие? Никто и звать никак!" - отреагировали люди.Ранее продюсер украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что артистка приняла правильное решение, отказавшись ехать на мероприятие Вайкуле, так как, во-первых, должна была избежать публичных разговоров о политике, а во-вторых - не хотела встречаться с Аллой Пугачевой.Все последние годы Ротару занимала проукраинскую позицию, считая, что полуостров Крым силовым путем захватила РФ.При этом от предложений выступить в России артистка не отказывалась, приезжая на концерты, юбилеи и корпоративы вплоть до 2022 года, а ее 51-летний сын Руслан Евдокименко и 27-летний внук Анатолий Евдокименко сбежали с Украины, чтобы не попасть под мобилизацию.Примерно такую же точку зрения обнародовала и Алла Пугачева после начала российской спецоперации на Украине. Она назвала россиян рабами и уехала жить в Израиль.На днях бывший телеведущий, историк моды Александр Васильев заявил, что спустя 40-50 лет беглым артистам поставят памятники в России, признав их "героизм".

https://ukraina.ru/20230810/1048614942.html

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новости, вайкуле, ротару, обида