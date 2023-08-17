"И Софа к нам приедет": Вайкуле высказалась об обидевшей ее Ротару
© Открытые источникиПугачева и Вайкуле
© Открытые источники
В конце июля латвийская певица Лайма Вайкуле провела в Юрмале фестиваль "Рандеву", на который пригласила украинских и беглых российских артистов. Однако София Ротару отказалась от участия в этом мероприятии. По сети тут же поползли слухи, что Вайкуле и Ротару поругались. Их латвийка прокомментировала в эфире YouTube-канала "И грянул Грэм"
"Писали всякую глупость про нас с Софой, мол, плохие у нас отношения. Нет причин для таких разговоров. Я знаю, что она в безопасности, и этого достаточно для меня. Если она захочет, то всегда может позвонить, а я не люблю навязываться. Придет время, надеюсь, и Софа приедет к нам, если захочет", — заявила Вайкуле.
"Что за панибратское отношение к Ротару? Какая она тебе Софа?? Никакого уважения к старшим!", "Я сейчас с удивлением узнала, что у них совсем небольшая разница. Ротару 76, а Вайкуле - 69. А как по-разному выглядят...", "Нацизм не молодит, скоро Вайкуле тоже осунется", "Да хрен с ними со всеми, кто они вообще такие? Никто и звать никак!" - отреагировали люди.
10 августа, 17:41"Шабаш ведьм": Ротару отказалась от приглашения Вайкуле из-за ПугачевойЛатвийская певица Лайма Вайкуле пригласила свою украинскую коллегу Софию Ротару на свой проукраинский фестиваль в Юрмале. Исполнительница отказалась по двум причинам, одна из которых Пугачева, объяснил продюсер артистки Сергей Лавров. Об этом 10 августа написала "Правда.ру"
Ранее продюсер украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что артистка приняла правильное решение, отказавшись ехать на мероприятие Вайкуле, так как, во-первых, должна была избежать публичных разговоров о политике, а во-вторых - не хотела встречаться с Аллой Пугачевой.
Все последние годы Ротару занимала проукраинскую позицию, считая, что полуостров Крым силовым путем захватила РФ.
При этом от предложений выступить в России артистка не отказывалась, приезжая на концерты, юбилеи и корпоративы вплоть до 2022 года, а ее 51-летний сын Руслан Евдокименко и 27-летний внук Анатолий Евдокименко сбежали с Украины, чтобы не попасть под мобилизацию.
Примерно такую же точку зрения обнародовала и Алла Пугачева после начала российской спецоперации на Украине. Она назвала россиян рабами и уехала жить в Израиль.
На днях бывший телеведущий, историк моды Александр Васильев заявил, что спустя 40-50 лет беглым артистам поставят памятники в России, признав их "героизм".
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