https://ukraina.ru/20230817/1048751552.html
Украина проводит набор послов "по объявлению"
Украина проводит набор послов "по объявлению" - 17.08.2023 Украина.ру
Украина проводит набор послов "по объявлению"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 16 августа провел собеседования с кандидатами в послы. Об этом он сообщил в своих соцсетях
2023-08-17T12:06
2023-08-17T12:06
2023-08-17T12:06
послы
дмитрий кулеба
новости
украина
страны
дипломатия
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"Сегодня я завершил собеседования с 16 кандидатами в послы, которые прошли первый в истории открытый набор послов… Из более тысячи заявок мы отобрали шестнадцать. Но это действительно квалифицированные, мотивированные, очень сильные кандидаты. Далее я проинформирую президента о результатах открытого отбора", – написал Кулеба.Дипломатический корпус Украины до сих пор испытывает острую нехватку квалифицированных специалистов. Из-за "кадрового голода" в украинском МИД в начале марта запустили открытый поиск послов Украины.Тогда в разделе вакансий значилась 21 страна Европы, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Южного Кавказа и Юго-Восточной Азии. На сайте МИД в разделе "Вакансии" создали соответствующую страницу. Долгий процесс отбора министр объяснил тем, что открытый набор предполагает тщательную проверку каждой кандидатуры.МИД получил более 1,1 тысячи заявок, конкурс был 69 человек на место. 30% из них подали представители деловых кругов, 12% – ученые и преподаватели, 7% – ветераны, военные, сектор безопасности и обороны, 7% – действующие и бывшие дипломаты, рассказал Кулеба. Также были адвокаты и правозащитники, гражданское общество, медийщики, представители местного самоуправления, госслужащие.*Признан в России экстремистским.
https://ukraina.ru/20230314/1044341824.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
послы, дмитрий кулеба, новости, украина, страны, дипломатия
Украина проводит набор послов "по объявлению"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 16 августа провел собеседования с кандидатами в послы. Об этом он сообщил в своих соцсетях
"Сегодня я завершил собеседования с 16 кандидатами в послы, которые прошли первый в истории открытый набор послов… Из более тысячи заявок мы отобрали шестнадцать. Но это действительно квалифицированные, мотивированные, очень сильные кандидаты. Далее я проинформирую президента о результатах открытого отбора", – написал Кулеба.
Дипломатический корпус Украины до сих пор испытывает острую нехватку квалифицированных специалистов. Из-за "кадрового голода" в украинском МИД в начале марта запустили открытый поиск послов Украины.
Тогда в разделе вакансий значилась 21 страна Европы, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Южного Кавказа и Юго-Восточной Азии. На сайте МИД в разделе "Вакансии" создали соответствующую страницу.
Долгий процесс отбора министр объяснил тем, что открытый набор предполагает тщательную проверку каждой кандидатуры.
МИД получил более 1,1 тысячи заявок, конкурс был 69 человек на место. 30% из них подали представители деловых кругов, 12% – ученые и преподаватели, 7% – ветераны, военные, сектор безопасности и обороны, 7% – действующие и бывшие дипломаты, рассказал Кулеба. Также были адвокаты и правозащитники, гражданское общество, медийщики, представители местного самоуправления, госслужащие.
*Признан в России экстремистским.