Украина проводит набор послов "по объявлению" - 17.08.2023 Украина.ру
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Украина проводит набор послов "по объявлению"
Украина проводит набор послов "по объявлению" - 17.08.2023 Украина.ру
Украина проводит набор послов "по объявлению"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 16 августа провел собеседования с кандидатами в послы. Об этом он сообщил в своих соцсетях
2023-08-17T12:06
2023-08-17T12:06
послы
дмитрий кулеба
новости
украина
страны
дипломатия
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"Сегодня я завершил собеседования с 16 кандидатами в послы, которые прошли первый в истории открытый набор послов… Из более тысячи заявок мы отобрали шестнадцать. Но это действительно квалифицированные, мотивированные, очень сильные кандидаты. Далее я проинформирую президента о результатах открытого отбора", – написал Кулеба.Дипломатический корпус Украины до сих пор испытывает острую нехватку квалифицированных специалистов. Из-за "кадрового голода" в украинском МИД в начале марта запустили открытый поиск послов Украины.Тогда в разделе вакансий значилась 21 страна Европы, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Южного Кавказа и Юго-Восточной Азии. На сайте МИД в разделе "Вакансии" создали соответствующую страницу. Долгий процесс отбора министр объяснил тем, что открытый набор предполагает тщательную проверку каждой кандидатуры.МИД получил более 1,1 тысячи заявок, конкурс был 69 человек на место. 30% из них подали представители деловых кругов, 12% – ученые и преподаватели, 7% – ветераны, военные, сектор безопасности и обороны, 7% – действующие и бывшие дипломаты, рассказал Кулеба. Также были адвокаты и правозащитники, гражданское общество, медийщики, представители местного самоуправления, госслужащие.*Признан в России экстремистским.
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послы, дмитрий кулеба, новости, украина, страны, дипломатия
послы, Дмитрий Кулеба, Новости, Украина, страны, дипломатия

Украина проводит набор послов "по объявлению"

12:06 17.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
Читать в
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 16 августа провел собеседования с кандидатами в послы. Об этом он сообщил в своих соцсетях
"Сегодня я завершил собеседования с 16 кандидатами в послы, которые прошли первый в истории открытый набор послов… Из более тысячи заявок мы отобрали шестнадцать. Но это действительно квалифицированные, мотивированные, очень сильные кандидаты. Далее я проинформирую президента о результатах открытого отбора", – написал Кулеба.
Дипломатический корпус Украины до сих пор испытывает острую нехватку квалифицированных специалистов. Из-за "кадрового голода" в украинском МИД в начале марта запустили открытый поиск послов Украины.
Тогда в разделе вакансий значилась 21 страна Европы, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Южного Кавказа и Юго-Восточной Азии. На сайте МИД в разделе "Вакансии" создали соответствующую страницу.
Долгий процесс отбора министр объяснил тем, что открытый набор предполагает тщательную проверку каждой кандидатуры.
МИД получил более 1,1 тысячи заявок, конкурс был 69 человек на место. 30% из них подали представители деловых кругов, 12% – ученые и преподаватели, 7% – ветераны, военные, сектор безопасности и обороны, 7% – действующие и бывшие дипломаты, рассказал Кулеба. Также были адвокаты и правозащитники, гражданское общество, медийщики, представители местного самоуправления, госслужащие.
*Признан в России экстремистским.
Административные здания Киева - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
14 марта, 10:46
На Украине набирают послов по объявлениюВ министерстве иностранных дел (МИД) Украины начали набор послов в 21 страну по объявлению на сайте ведомства. Об этом 13 марта сообщил на своей странице в Facebook* глава министерства Дмитрий Кулеба
 
послыДмитрий КулебаНовостиУкраинастраныдипломатия
 
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