Путин подписал указ об учете украинского стажа для госслужащих возвращенных регионов - 17.08.2023 Украина.ру
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Путин подписал указ об учете украинского стажа для госслужащих возвращенных регионов
Путин подписал указ об учете украинского стажа для госслужащих возвращенных регионов - 17.08.2023 Украина.ру
Путин подписал указ об учете украинского стажа для госслужащих возвращенных регионов
Жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей зачтут стаж, полученный до присоединения регионов к России, при поступлении на государственную службу. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации
2023-08-17T11:46
2023-08-17T11:46
новости
владимир путин
указ
возвращенные регионы
госслужащие
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В документе идет речь о должностях депутатов, судей, дипломатических работников, сотрудников прокуратуры и других государственных ведомств.Стаж работы перешедших в российское гражданство госслужащих будет учитываться при расчете отпуска, пенсии, а также выплаты за безупречную и эффективную государственную службу.Исключением будет являться служба в воинских и иных формированиях, признанных в России террористическими, членство в экстремистских организациях, участие в боевых действиях против РФ, а также период участия в противоправных действиях против Донецкой и Луганской Народных Республик.
https://ukraina.ru/20230817/1048746334.html
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новости, владимир путин, указ, возвращенные регионы, госслужащие
Новости, Владимир Путин, указ, Возвращенные регионы, госслужащие

Путин подписал указ об учете украинского стажа для госслужащих возвращенных регионов

11:46 17.08.2023
 
© РИА Новости . Александр Казаков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости . Александр Казаков
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Жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей зачтут стаж, полученный до присоединения регионов к России, при поступлении на государственную службу. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации
В документе идет речь о должностях депутатов, судей, дипломатических работников, сотрудников прокуратуры и других государственных ведомств.
Стаж работы перешедших в российское гражданство госслужащих будет учитываться при расчете отпуска, пенсии, а также выплаты за безупречную и эффективную государственную службу.
Исключением будет являться служба в воинских и иных формированиях, признанных в России террористическими, членство в экстремистских организациях, участие в боевых действиях против РФ, а также период участия в противоправных действиях против Донецкой и Луганской Народных Республик.
Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
08:41
Немцы заминируют Купянское направление — МарочкоУкраинское силовики на Купянском направлении получили большую партию различных боеприпасов, в том числе немецкие мины, которые будут устанавливать специалисты из Германии. Об этом 17 августа сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости
 
НовостиВладимир ПутинуказВозвращенные регионыгосслужащие
 
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