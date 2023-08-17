Путин подписал указ об учете украинского стажа для госслужащих возвращенных регионов
© РИА Новости . Александр Казаков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС
Жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей зачтут стаж, полученный до присоединения регионов к России, при поступлении на государственную службу. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации
В документе идет речь о должностях депутатов, судей, дипломатических работников, сотрудников прокуратуры и других государственных ведомств.
Стаж работы перешедших в российское гражданство госслужащих будет учитываться при расчете отпуска, пенсии, а также выплаты за безупречную и эффективную государственную службу.
Исключением будет являться служба в воинских и иных формированиях, признанных в России террористическими, членство в экстремистских организациях, участие в боевых действиях против РФ, а также период участия в противоправных действиях против Донецкой и Луганской Народных Республик.
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