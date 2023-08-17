В ЛНР задержан гражданин Украины, его подозревают в шпионаже - ФСБ - 17.08.2023 Украина.ру
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В ЛНР задержан гражданин Украины, его подозревают в шпионаже - ФСБ
В ЛНР задержан гражданин Украины, его подозревают в шпионаже - ФСБ - 17.08.2023 Украина.ру
В ЛНР задержан гражданин Украины, его подозревают в шпионаже - ФСБ
Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Об этом 17 августа сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале
2023-08-17T11:54
2023-08-17T12:28
новости
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шпионаж
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Сообщается, что гражданин Украины, проживающий в Луганской Народной Республике, с октября 2022 года собирал сведения о местах дислокации военнослужащих ВС РФ и военной техники Народной Милиции ЛНР. С целью оказания содействия вооруженным формированиям Украины он передавал полученные сведения иностранным спецслужбам. В настоящее время фигурант задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.276 УК России "Шпионаж".Ранее в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Ангарска, которого заподозрили в работе на разведку Украины. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.Сообщается, что 23-летний сотрудник одного из производственных предприятий региона собирал сведения и готовил фотоматериалы о состоянии промышленного объекта и выпускаемой продукции, чтобы передать эту информацию представителю Главного управления разведки Украины.Кроме того, по заданию спецслужбы мужчина распространял листовки, дискредитирующие действия Вооруженных сил России.
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новости, фсб, лнр, шпионаж, задержание, спецслужбы
Новости, ФСБ, ЛНР, шпионаж, задержание, спецслужбы

В ЛНР задержан гражданин Украины, его подозревают в шпионаже - ФСБ

11:54 17.08.2023 (обновлено: 12:28 17.08.2023)
 
© Марочко Live/Telegram
© Марочко Live/Telegram
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Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Об этом 17 августа сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале
Сообщается, что гражданин Украины, проживающий в Луганской Народной Республике, с октября 2022 года собирал сведения о местах дислокации военнослужащих ВС РФ и военной техники Народной Милиции ЛНР.
С целью оказания содействия вооруженным формированиям Украины он передавал полученные сведения иностранным спецслужбам.
В настоящее время фигурант задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.276 УК России "Шпионаж".
Ранее в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Ангарска, которого заподозрили в работе на разведку Украины. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
Сообщается, что 23-летний сотрудник одного из производственных предприятий региона собирал сведения и готовил фотоматериалы о состоянии промышленного объекта и выпускаемой продукции, чтобы передать эту информацию представителю Главного управления разведки Украины.
Кроме того, по заданию спецслужбы мужчина распространял листовки, дискредитирующие действия Вооруженных сил России.
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