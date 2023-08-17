https://ukraina.ru/20230817/1048750785.html

В ЛНР задержан гражданин Украины, его подозревают в шпионаже - ФСБ

В ЛНР задержан гражданин Украины, его подозревают в шпионаже - ФСБ - 17.08.2023 Украина.ру

В ЛНР задержан гражданин Украины, его подозревают в шпионаже - ФСБ

Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Об этом 17 августа сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале

2023-08-17T11:54

2023-08-17T11:54

2023-08-17T12:28

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Сообщается, что гражданин Украины, проживающий в Луганской Народной Республике, с октября 2022 года собирал сведения о местах дислокации военнослужащих ВС РФ и военной техники Народной Милиции ЛНР. С целью оказания содействия вооруженным формированиям Украины он передавал полученные сведения иностранным спецслужбам. В настоящее время фигурант задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.276 УК России "Шпионаж".Ранее в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Ангарска, которого заподозрили в работе на разведку Украины. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.Сообщается, что 23-летний сотрудник одного из производственных предприятий региона собирал сведения и готовил фотоматериалы о состоянии промышленного объекта и выпускаемой продукции, чтобы передать эту информацию представителю Главного управления разведки Украины.Кроме того, по заданию спецслужбы мужчина распространял листовки, дискредитирующие действия Вооруженных сил России.

https://ukraina.ru/20230815/1048690674.html

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новости, фсб, лнр, шпионаж, задержание, спецслужбы