Бывшие рестораны "Макдональдс" в Казахстане получили необычные названия - 17.08.2023 Украина.ру
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Бывшие рестораны "Макдональдс" в Казахстане получили необычные названия
Бывшие рестораны "Макдональдс" в Казахстане получили необычные названия - 17.08.2023 Украина.ру
Бывшие рестораны "Макдональдс" в Казахстане получили необычные названия
Бывшие рестораны "Макдональдс" в Казахстане сменили названия на имена людей. Теперь на заведениях висят вывески "Я Арман", "Я Аружан", "Я Данияр" и даже "Я Юлия" и "Я Александр". Соответствующие снимки клиенты общепита разместили в соцсетях
2023-08-17T11:58
2023-08-17T11:58
новости
казахстан
ресторан
название
макдональдс
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В январе стало известно, что "Макдональдс" завершит работу в Казахстане на фоне перебоев поставок мяса. После 24 февраля прошлого года руководство корпорации запретило местной управляющей компании Food Solutions KZ закупать мясные котлеты в России.Однако и переходить в подчинение российскому "Вкусно - и точка" в Казахстане тоже не захотели. В итоге какое-то время рестораны работали без названия, просто вывесив на заведениях "Мы открыты!".В конце концов, вопрос был решен и теперь рестораны будут переименованы в "Я Аружан", "Я Данияр" и тому подобные. Такие названия получили уже 24 точки, работа по смене вывесок продолжается."Ничего не понятно, но очень интересно", "Кто все эти люди?", "Молодцы казахи! Умно и точка!", "Креативно!", "Признак освобождения стран - уход Макдака", "Я Ренат, Марата брат", "Клоунада", "А че смеяться, там готовят вкуснее в сто раз!! Мак в Москве, например, последнее время, вообще есть невозможно было, лет пять как, а "Вкусно и точка", пока во всяком случае, иногда можно и вкусно", - отреагировали люди.
https://ukraina.ru/20230817/1048749825.html
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новости, казахстан, ресторан, название, макдональдс
Новости, Казахстан, ресторан, название, Макдональдс

Бывшие рестораны "Макдональдс" в Казахстане получили необычные названия

11:58 17.08.2023
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкMcDonald's, Макдональдс
McDonald's, Макдональдс - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости . Мария Девахина
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Бывшие рестораны "Макдональдс" в Казахстане сменили названия на имена людей. Теперь на заведениях висят вывески "Я Арман", "Я Аружан", "Я Данияр" и даже "Я Юлия" и "Я Александр". Соответствующие снимки клиенты общепита разместили в соцсетях
В январе стало известно, что "Макдональдс" завершит работу в Казахстане на фоне перебоев поставок мяса. После 24 февраля прошлого года руководство корпорации запретило местной управляющей компании Food Solutions KZ закупать мясные котлеты в России.
Однако и переходить в подчинение российскому "Вкусно - и точка" в Казахстане тоже не захотели. В итоге какое-то время рестораны работали без названия, просто вывесив на заведениях "Мы открыты!".
В конце концов, вопрос был решен и теперь рестораны будут переименованы в "Я Аружан", "Я Данияр" и тому подобные. Такие названия получили уже 24 точки, работа по смене вывесок продолжается.
© Sputnik/Ертай Сарбасов
© Sputnik/Ертай Сарбасов
© Sputnik/Владислав Воднев
© Sputnik/Владислав Воднев
"Ничего не понятно, но очень интересно", "Кто все эти люди?", "Молодцы казахи! Умно и точка!", "Креативно!", "Признак освобождения стран - уход Макдака", "Я Ренат, Марата брат", "Клоунада", "А че смеяться, там готовят вкуснее в сто раз!! Мак в Москве, например, последнее время, вообще есть невозможно было, лет пять как, а "Вкусно и точка", пока во всяком случае, иногда можно и вкусно", - отреагировали люди.
Алексей Арестович
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НовостиКазахстанресторанназваниеМакдональдс
 
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