https://ukraina.ru/20230817/1048750652.html

Бывшие рестораны "Макдональдс" в Казахстане получили необычные названия

Бывшие рестораны "Макдональдс" в Казахстане получили необычные названия - 17.08.2023 Украина.ру

Бывшие рестораны "Макдональдс" в Казахстане получили необычные названия

Бывшие рестораны "Макдональдс" в Казахстане сменили названия на имена людей. Теперь на заведениях висят вывески "Я Арман", "Я Аружан", "Я Данияр" и даже "Я Юлия" и "Я Александр". Соответствующие снимки клиенты общепита разместили в соцсетях

2023-08-17T11:58

2023-08-17T11:58

2023-08-17T11:58

новости

казахстан

ресторан

название

макдональдс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103395/45/1033954573_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0805ca9faa2fe72b9f0c9e4bfdb91106.jpg

В январе стало известно, что "Макдональдс" завершит работу в Казахстане на фоне перебоев поставок мяса. После 24 февраля прошлого года руководство корпорации запретило местной управляющей компании Food Solutions KZ закупать мясные котлеты в России.Однако и переходить в подчинение российскому "Вкусно - и точка" в Казахстане тоже не захотели. В итоге какое-то время рестораны работали без названия, просто вывесив на заведениях "Мы открыты!".В конце концов, вопрос был решен и теперь рестораны будут переименованы в "Я Аружан", "Я Данияр" и тому подобные. Такие названия получили уже 24 точки, работа по смене вывесок продолжается."Ничего не понятно, но очень интересно", "Кто все эти люди?", "Молодцы казахи! Умно и точка!", "Креативно!", "Признак освобождения стран - уход Макдака", "Я Ренат, Марата брат", "Клоунада", "А че смеяться, там готовят вкуснее в сто раз!! Мак в Москве, например, последнее время, вообще есть невозможно было, лет пять как, а "Вкусно и точка", пока во всяком случае, иногда можно и вкусно", - отреагировали люди.

https://ukraina.ru/20230817/1048749825.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, казахстан, ресторан, название, макдональдс