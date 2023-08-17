Полицейский поиздевался над верующими у входа в Киево-Печерскую лавру
Сотрудник полиции включил шуточную песню о Христе, чтобы заглушить песнопение верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ) у входа в Киево-Печерскую лавру. Соответствующую видеозапись 16 августа разместил телеграм-канал "Одигитрия"
На кадрах силовик улыбается и качает головой под песню "Господь Господь – Иисус Христос" в то время, когда верующие УПЦ читают молитвы перед шлагбаумом у входа в обитель.
Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук в своем телеграм-канале заявил, что своими действиями сотрудник полиции нарушил закон Украины и оскорбил как христиан, так и мусульман всего мира.
"Сегодня произошло вопиющее событие. Сотрудник "полиции диалога" начал провоцировать верующих, оскорбляя их веру. При этом в своем скудоумии не понимая, что Иисус Христос – это не сотрудник Лавры или какой-либо общины. <…> Нарушение закона совершил сотрудник, поставленный этот закон защищать. Стыдно и горько. Сначала гонения на Лавру, теперь гонения на христианство в целом, а дальше что? Газовые печи?" – написал Дмитрук.
Трек написал россиянин Павел Сатаненко в 2013 году. Для его создания были засемплированы слова протоиерея РПЦ Дмитрия Смирнова.
Суд в Киеве 10 августа удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом. Полиция закрыла корпуса. Адвокат Лавры, протоиерей канонической УПЦ Никита Чекман назвал решение суда "одним из позорнейших в истории Украины".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине.