https://ukraina.ru/20230817/1048749699.html

Полицейский поиздевался над верующими у входа в Киево-Печерскую лавру

Полицейский поиздевался над верующими у входа в Киево-Печерскую лавру - 17.08.2023 Украина.ру

Полицейский поиздевался над верующими у входа в Киево-Печерскую лавру

Сотрудник полиции включил шуточную песню о Христе, чтобы заглушить песнопение верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ) у входа в Киево-Печерскую лавру. Соответствующую видеозапись 16 августа разместил телеграм-канал "Одигитрия"

2023-08-17T11:01

2023-08-17T11:01

2023-08-17T11:01

упц

лавра

верующие

песня

полиция

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На кадрах силовик улыбается и качает головой под песню "Господь Господь – Иисус Христос" в то время, когда верующие УПЦ читают молитвы перед шлагбаумом у входа в обитель.Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук в своем телеграм-канале заявил, что своими действиями сотрудник полиции нарушил закон Украины и оскорбил как христиан, так и мусульман всего мира.Трек написал россиянин Павел Сатаненко в 2013 году. Для его создания были засемплированы слова протоиерея РПЦ Дмитрия Смирнова.Суд в Киеве 10 августа удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом. Полиция закрыла корпуса. Адвокат Лавры, протоиерей канонической УПЦ Никита Чекман назвал решение суда "одним из позорнейших в истории Украины".За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине.

https://ukraina.ru/20230811/1048621504.html

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упц, лавра, верующие, песня, полиция