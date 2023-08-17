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В Ивано-Франковской области сгорела церковь УПЦ, которую ненавидели националисты
В Ивано-Франковской области сгорела церковь УПЦ, которую ненавидели националисты - 17.08.2023 Украина.ру
В Ивано-Франковской области сгорела церковь УПЦ, которую ненавидели националисты
В ночь на 17 августа в городе Городенка Ивано-Франковской области загорелась церковь на улице Владимира Великого, сообщает информационное агентство Firtka, ссылаясь на информацию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)
2023-08-17T11:13
2023-08-17T11:13
2023-08-17T11:13
новости
церковь
упц
ивано-франковская область
украина
православие
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"Одноэтажное здание было полностью охвачено огнем на общей площади 112 кв.м. Из-за сильного задымления огнеборцы работали в аппаратах защиты органов зрения и дыхания", - сообщили представители спасательной службы.Церковь в Городенке принадлежала Украинской православной церкви (УПЦ) и неоднократно упоминалась в украинских СМИ в последние месяцы.Медиа-холдинг "Суспільне", в частности, публиковал материал о том, что жители Городенки "жалуются, что в этом здании проводятся тайные богослужения УПЦ МП и упоминается патриарх Московский Кирилл".В местную полицию поступали заявления от "активистов" с просьбой проверить деятельность церкви и передать ее имущество раскольнической Православной церкви Украины.Первый протест "активистов" против церкви произошел 24 февраля 2022 года, около десяти человек вышли на митинг к ее зданию, но представитель горадминистрации вынужденный посетить это мероприятие, попросил горожан разойтись: здание церкви и территория вокруг нее – частные.
https://ukraina.ru/20230613/1047133953.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, церковь, упц, ивано-франковская область, украина, православие
Новости, церковь, УПЦ, Ивано-Франковская область, Украина, Православие
В Ивано-Франковской области сгорела церковь УПЦ, которую ненавидели националисты
В ночь на 17 августа в городе Городенка Ивано-Франковской области загорелась церковь на улице Владимира Великого, сообщает информационное агентство Firtka, ссылаясь на информацию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)
"Одноэтажное здание было полностью охвачено огнем на общей площади 112 кв.м. Из-за сильного задымления огнеборцы работали в аппаратах защиты органов зрения и дыхания", - сообщили представители спасательной службы.
Церковь в Городенке принадлежала Украинской православной церкви (УПЦ) и неоднократно упоминалась в украинских СМИ в последние месяцы.
Медиа-холдинг "Суспільне", в частности, публиковал материал о том, что жители Городенки "жалуются, что в этом здании проводятся тайные богослужения УПЦ МП и упоминается патриарх Московский Кирилл".
В местную полицию поступали заявления от "активистов" с просьбой проверить деятельность церкви и передать ее имущество раскольнической Православной церкви Украины.
Первый протест "активистов" против церкви произошел 24 февраля 2022 года, около десяти человек вышли на митинг к ее зданию, но представитель горадминистрации вынужденный посетить это мероприятие, попросил горожан разойтись: здание церкви и территория вокруг нее – частные.