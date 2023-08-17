https://ukraina.ru/20230817/1048749567.html

В Ивано-Франковской области сгорела церковь УПЦ, которую ненавидели националисты

В Ивано-Франковской области сгорела церковь УПЦ, которую ненавидели националисты - 17.08.2023 Украина.ру

В Ивано-Франковской области сгорела церковь УПЦ, которую ненавидели националисты

В ночь на 17 августа в городе Городенка Ивано-Франковской области загорелась церковь на улице Владимира Великого, сообщает информационное агентство Firtka, ссылаясь на информацию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)

2023-08-17T11:13

2023-08-17T11:13

2023-08-17T11:13

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"Одноэтажное здание было полностью охвачено огнем на общей площади 112 кв.м. Из-за сильного задымления огнеборцы работали в аппаратах защиты органов зрения и дыхания", - сообщили представители спасательной службы.Церковь в Городенке принадлежала Украинской православной церкви (УПЦ) и неоднократно упоминалась в украинских СМИ в последние месяцы.Медиа-холдинг "Суспільне", в частности, публиковал материал о том, что жители Городенки "жалуются, что в этом здании проводятся тайные богослужения УПЦ МП и упоминается патриарх Московский Кирилл".В местную полицию поступали заявления от "активистов" с просьбой проверить деятельность церкви и передать ее имущество раскольнической Православной церкви Украины.Первый протест "активистов" против церкви произошел 24 февраля 2022 года, около десяти человек вышли на митинг к ее зданию, но представитель горадминистрации вынужденный посетить это мероприятие, попросил горожан разойтись: здание церкви и территория вокруг нее – частные.

https://ukraina.ru/20230613/1047133953.html

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новости, церковь, упц, ивано-франковская область, украина, православие