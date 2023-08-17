"Голое всё, кроме Киева и Одессы": Килинкаров о слабых местах ВСУ. Видео - 17.08.2023 Украина.ру
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"Голое всё, кроме Киева и Одессы": Килинкаров о слабых местах ВСУ. Видео
"Голое всё, кроме Киева и Одессы": Килинкаров о слабых местах ВСУ. Видео - 17.08.2023 Украина.ру
"Голое всё, кроме Киева и Одессы": Килинкаров о слабых местах ВСУ. Видео
Народный депутат Украины 5-7 созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру объяснил, почему российская армия не использует кассетные боеприпасы, а также о том, Украина.ру, 17.08.2023
2023-08-17T10:33
2023-08-17T10:33
килинкаров
видео
россия
украина
сво
всу
фронт
бои
беспилотники
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Народный депутат Украины 5-7 созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру объяснил, почему российская армия не использует кассетные боеприпасы, а также о том, как СВО обрела статус войны на истощение: 00:40 – О судебном процессе над "азовцами"*; 04:50 – Почему Россия не применяет кассетные боеприпасы в ходе СВО? 11:05 – Насколько ВСУ близки к полному исчерпанию резервов? 13:55 – Информационное сопровождение российских прилётов. *Азов – запрещённая в России террористическая организация.
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килинкаров, видео, россия, украина, сво, всу, фронт, бои, беспилотники, бпла, пво, киев, донбасс, передовая, резервы, призыв, видео
Килинкаров, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, фронт, бои, беспилотники, БПЛА, ПВО, Киев, Донбасс, передовая, резервы, призыв

"Голое всё, кроме Киева и Одессы": Килинкаров о слабых местах ВСУ. Видео

10:33 17.08.2023
 
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Народный депутат Украины 5-7 созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру объяснил, почему российская армия не использует кассетные боеприпасы, а также о том, как СВО обрела статус войны на истощение:
00:40 – О судебном процессе над "азовцами"*;
04:50 – Почему Россия не применяет кассетные боеприпасы в ходе СВО?
11:05 – Насколько ВСУ близки к полному исчерпанию резервов?
13:55 – Информационное сопровождение российских прилётов.
*Азов – запрещённая в России террористическая организация.
 
КилинкаровВидеоРоссияУкраинаСВОВСУфронтбоибеспилотникиБПЛАПВОКиевДонбасспередоваярезервыпризыв
 
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