https://ukraina.ru/20230817/1048749142.html

"Голое всё, кроме Киева и Одессы": Килинкаров о слабых местах ВСУ. Видео

"Голое всё, кроме Киева и Одессы": Килинкаров о слабых местах ВСУ. Видео - 17.08.2023 Украина.ру

"Голое всё, кроме Киева и Одессы": Килинкаров о слабых местах ВСУ. Видео

Народный депутат Украины 5-7 созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру объяснил, почему российская армия не использует кассетные боеприпасы, а также о том, Украина.ру, 17.08.2023

2023-08-17T10:33

2023-08-17T10:33

2023-08-17T10:33

килинкаров

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Народный депутат Украины 5-7 созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру объяснил, почему российская армия не использует кассетные боеприпасы, а также о том, как СВО обрела статус войны на истощение: 00:40 – О судебном процессе над "азовцами"*; 04:50 – Почему Россия не применяет кассетные боеприпасы в ходе СВО? 11:05 – Насколько ВСУ близки к полному исчерпанию резервов? 13:55 – Информационное сопровождение российских прилётов. *Азов – запрещённая в России террористическая организация.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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