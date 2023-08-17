https://ukraina.ru/20230817/1048749142.html
"Голое всё, кроме Киева и Одессы": Килинкаров о слабых местах ВСУ. Видео
"Голое всё, кроме Киева и Одессы": Килинкаров о слабых местах ВСУ. Видео - 17.08.2023 Украина.ру
"Голое всё, кроме Киева и Одессы": Килинкаров о слабых местах ВСУ. Видео
Народный депутат Украины 5-7 созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру объяснил, почему российская армия не использует кассетные боеприпасы, а также о том, Украина.ру, 17.08.2023
2023-08-17T10:33
2023-08-17T10:33
2023-08-17T10:33
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Народный депутат Украины 5-7 созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру объяснил, почему российская армия не использует кассетные боеприпасы, а также о том, как СВО обрела статус войны на истощение: 00:40 – О судебном процессе над "азовцами"*; 04:50 – Почему Россия не применяет кассетные боеприпасы в ходе СВО? 11:05 – Насколько ВСУ близки к полному исчерпанию резервов? 13:55 – Информационное сопровождение российских прилётов. *Азов – запрещённая в России террористическая организация.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Килинкаров, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, фронт, бои, беспилотники, БПЛА, ПВО, Киев, Донбасс, передовая, резервы, призыв