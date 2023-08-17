https://ukraina.ru/20230817/1048748998.html

"Я внук разведчика СС "Галичина": избивший трансгендера львовянин извинился

"Я внук разведчика СС "Галичина": избивший трансгендера львовянин извинился - 17.08.2023 Украина.ру

"Я внук разведчика СС "Галичина": избивший трансгендера львовянин извинился

Житель Львова, избивший на днях военного Хелена Марка, ранее объявившего о трансгендерном переходе, извинился. Соответствующее видео представитель ЛГБТ опубликовал в своих соцсетях 17 августа

2023-08-17T10:38

2023-08-17T10:38

2023-08-17T10:38

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галичина

трансгендер

извинения

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Беседа обидчика с обиженным оказалась короткой, но крайне эмоциональной. Нападавший не просто извинился, но и объяснил свое поведение.Таким извинением пострадавший не удовлетворился и попросил обидчика ответить, по-прежнему ли тот обвиняет его в том, что Хелен Марк имеет интимные связи с русскими.На это обидчик ответил, что не имел в виду ничего подобного, просто не видел военного билета трансгендера."Счастья молодым!", "Да, между ними, кажется, реально искра пробежала", "Да она, нет, все же он, просто провокаторша", "Он не девушка, а мужчина с мейкапом и что из этого?", "Мало дал, я считаю", "Я думаю, что нужно оштрафовать напавшего и отправить на Бахмут. Там есть с кем драться", "И самое плохое то, что общество начало защищать европейские стандарты, а не то, как Господь сотворил, потому что люди зомбированы", "За это Господь уничтожил первый мир потопом, Содом и Гоморру сжег. Именно за это люди уходят в погибель", - отреагировали пользователи.Сообщение о нападении на Хелена Марка появилось накануне. Избитый трансгендер пожаловался, что на улице его избили неизвестные из-за яркого макияжа.Позже украинские телеграм-каналы опубликовали видео, где видно, что мужчина, позже извинившийся перед пострадавшим, валит трансгендера на землю, где наносит ему серию ударов.Примечательно, что конфликт продолжился и на следующий день. Только в этот раз Хелену Марку, приехавшему в больницу снимать побои, досталось от врача. На эмоциональный рассказ пациента он отреагировал нецензурно, что крайне возмутило потерпевшего.

https://ukraina.ru/20230816/1048734475.html

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новости, украина, львов, галичина, трансгендер, извинения