https://ukraina.ru/20230817/1048748998.html
"Я внук разведчика СС "Галичина": избивший трансгендера львовянин извинился
"Я внук разведчика СС "Галичина": избивший трансгендера львовянин извинился - 17.08.2023 Украина.ру
"Я внук разведчика СС "Галичина": избивший трансгендера львовянин извинился
Житель Львова, избивший на днях военного Хелена Марка, ранее объявившего о трансгендерном переходе, извинился. Соответствующее видео представитель ЛГБТ опубликовал в своих соцсетях 17 августа
2023-08-17T10:38
2023-08-17T10:38
2023-08-17T10:38
новости
украина
львов
галичина
трансгендер
извинения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/11/1048748655_0:118:439:365_1920x0_80_0_0_120a38c5f6ce7040253f38b24709e3dc.png
Беседа обидчика с обиженным оказалась короткой, но крайне эмоциональной. Нападавший не просто извинился, но и объяснил свое поведение.Таким извинением пострадавший не удовлетворился и попросил обидчика ответить, по-прежнему ли тот обвиняет его в том, что Хелен Марк имеет интимные связи с русскими.На это обидчик ответил, что не имел в виду ничего подобного, просто не видел военного билета трансгендера."Счастья молодым!", "Да, между ними, кажется, реально искра пробежала", "Да она, нет, все же он, просто провокаторша", "Он не девушка, а мужчина с мейкапом и что из этого?", "Мало дал, я считаю", "Я думаю, что нужно оштрафовать напавшего и отправить на Бахмут. Там есть с кем драться", "И самое плохое то, что общество начало защищать европейские стандарты, а не то, как Господь сотворил, потому что люди зомбированы", "За это Господь уничтожил первый мир потопом, Содом и Гоморру сжег. Именно за это люди уходят в погибель", - отреагировали пользователи.Сообщение о нападении на Хелена Марка появилось накануне. Избитый трансгендер пожаловался, что на улице его избили неизвестные из-за яркого макияжа.Позже украинские телеграм-каналы опубликовали видео, где видно, что мужчина, позже извинившийся перед пострадавшим, валит трансгендера на землю, где наносит ему серию ударов.Примечательно, что конфликт продолжился и на следующий день. Только в этот раз Хелену Марку, приехавшему в больницу снимать побои, досталось от врача. На эмоциональный рассказ пациента он отреагировал нецензурно, что крайне возмутило потерпевшего.
https://ukraina.ru/20230816/1048734475.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/11/1048748655_0:77:439:406_1920x0_80_0_0_ff2ad0f07b13af8eef50c8cd785b76c1.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, львов, галичина, трансгендер, извинения
"Я внук разведчика СС "Галичина": избивший трансгендера львовянин извинился
Житель Львова, избивший на днях военного Хелена Марка, ранее объявившего о трансгендерном переходе, извинился. Соответствующее видео представитель ЛГБТ опубликовал в своих соцсетях 17 августа
Беседа обидчика с обиженным оказалась короткой, но крайне эмоциональной. Нападавший не просто извинился, но и объяснил свое поведение.
"Я внук разведчика СС "Галичина". Мне было неприятно то, что происходило здесь. Потому что это... не естественно, но так или иначе, я прошу прощения за свое поведение. И впредь буду более толерантным", - сказал мужчина, избивший трансгендера.
Таким извинением пострадавший не удовлетворился и попросил обидчика ответить, по-прежнему ли тот обвиняет его в том, что Хелен Марк имеет интимные связи с русскими.
На это обидчик ответил, что не имел в виду ничего подобного, просто не видел военного билета трансгендера.
"Счастья молодым!", "Да, между ними, кажется, реально искра пробежала", "Да она, нет, все же он, просто провокаторша", "Он не девушка, а мужчина с мейкапом и что из этого?", "Мало дал, я считаю", "Я думаю, что нужно оштрафовать напавшего и отправить на Бахмут. Там есть с кем драться", "И самое плохое то, что общество начало защищать европейские стандарты, а не то, как Господь сотворил, потому что люди зомбированы", "За это Господь уничтожил первый мир потопом, Содом и Гоморру сжег. Именно за это люди уходят в погибель", - отреагировали пользователи.
Сообщение о нападении на Хелена Марка появилось накануне. Избитый трансгендер пожаловался, что на улице его избили неизвестные из-за яркого макияжа.
Позже украинские телеграм-каналы опубликовали видео, где видно, что мужчина, позже извинившийся перед пострадавшим, валит трансгендера на землю, где наносит ему серию ударов.
Примечательно, что конфликт продолжился и на следующий день. Только в этот раз Хелену Марку, приехавшему в больницу снимать побои, досталось от врача. На эмоциональный рассказ пациента он отреагировал нецензурно, что крайне возмутило потерпевшего.