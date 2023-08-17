https://ukraina.ru/20230817/1048748533.html

Киев спешно меняет дислокацию важного вооружения - Financial Times

Киев спешно меняет дислокацию важного вооружения - Financial Times - 17.08.2023 Украина.ру

Киев спешно меняет дислокацию важного вооружения - Financial Times

Киев спешно передислоцирует с места на место критически важное вооружение и квалифицированный персонал. Об этом 17 августа пишет газета Financial Times

2023-08-17T10:25

2023-08-17T10:25

2023-08-17T10:25

удар

россия

украина

вооружения

новости

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По данным знакомых с ситуацией источников издания, Украина и ее союзники рассматривают удары РФ по объектам на западе Украине как попытку Москвы разрушить украинские взлетно-посадочные полосы и парк бомбардировщиков, "использовавшихся для запуска британских ракет Storm Shadow и французских Scalp".Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ukraina.ru/20230815/1048711515.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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удар, россия, украина, вооружения, новости