Киев спешно меняет дислокацию важного вооружения - Financial Times
Киев спешно передислоцирует с места на место критически важное вооружение и квалифицированный персонал. Об этом 17 августа пишет газета Financial Times
По данным знакомых с ситуацией источников издания, Украина и ее союзники рассматривают удары РФ по объектам на западе Украине как попытку Москвы разрушить украинские взлетно-посадочные полосы и парк бомбардировщиков, "использовавшихся для запуска британских ракет Storm Shadow и французских Scalp".
"Чтобы избежать ударов, Украина сейчас спешно переносит с места на место критическое вооружение и квалифицированный персонал", - говорится в материале.
Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.