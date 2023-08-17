Киев спешно меняет дислокацию важного вооружения - Financial Times - 17.08.2023 Украина.ру
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Киев спешно меняет дислокацию важного вооружения - Financial Times
Киев спешно меняет дислокацию важного вооружения - Financial Times - 17.08.2023 Украина.ру
Киев спешно меняет дислокацию важного вооружения - Financial Times
Киев спешно передислоцирует с места на место критически важное вооружение и квалифицированный персонал. Об этом 17 августа пишет газета Financial Times
2023-08-17T10:25
2023-08-17T10:25
удар
россия
украина
вооружения
новости
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По данным знакомых с ситуацией источников издания, Украина и ее союзники рассматривают удары РФ по объектам на западе Украине как попытку Москвы разрушить украинские взлетно-посадочные полосы и парк бомбардировщиков, "использовавшихся для запуска британских ракет Storm Shadow и французских Scalp".Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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удар, россия, украина, вооружения, новости
удар, Россия, Украина, вооружения, Новости

Киев спешно меняет дислокацию важного вооружения - Financial Times

10:25 17.08.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУчения Rapid Trident - 2020 на Украине
Учения Rapid Trident - 2020 на Украине - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Киев спешно передислоцирует с места на место критически важное вооружение и квалифицированный персонал. Об этом 17 августа пишет газета Financial Times
По данным знакомых с ситуацией источников издания, Украина и ее союзники рассматривают удары РФ по объектам на западе Украине как попытку Москвы разрушить украинские взлетно-посадочные полосы и парк бомбардировщиков, "использовавшихся для запуска британских ракет Storm Shadow и французских Scalp".
"Чтобы избежать ударов, Украина сейчас спешно переносит с места на место критическое вооружение и квалифицированный персонал", - говорится в материале.
Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Спорткомплекс Метеор в Днепропетровске
15 августа, 18:00
Ракетный удар по Украине, неуязвимое российское оружие, борьба с уклонистами. Итоги 15 августаНанесен удар по украинским предприятиям; Шойгу рассказал о ситуации в зоне СВО; на Украине ловят уклонистов
 
ударРоссияУкраинавооруженияНовости
 
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