https://ukraina.ru/20230817/1048747533.html

В России могут запретить все виды охоты на время спецоперации, но не везде

В России могут запретить все виды охоты на время спецоперации, но не везде - 17.08.2023 Украина.ру

В России могут запретить все виды охоты на время спецоперации, но не везде

В России следует запретить все виды охоты на время спецоперации. Соответствующее предложение направил на имя главы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой заслуженный юрист России Иван Соловьев, передает 17 августа RT

2023-08-17T09:45

2023-08-17T09:45

2023-08-17T09:45

юрист

охота

россия

стрельба

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102396/86/1023968675_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_3e6de5779101c5b6c22e50a94f3174c6.jpg

Он напомнил, что сейчас в некоторых центральных регионах государства открылся охотничий сезон.При этом не все россияне соблюдают правила охоты – постоянная стрельба рядом и на территории садовых товариществ, нарушение региональных законов о тишине становятся причиной значительного роста обращений граждан в органы внутренних дел.Кроме того, во время стрельбы пули и дробь попадают на крыши строений, а также приводят к повреждению личного имущества.Вместе с этим жителей регионов, которые подвергаются атакам со стороны Вооруженных сил Украины, пугают звуки оружия в ночное время.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

юрист, охота, россия, стрельба, новости