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В России могут запретить все виды охоты на время спецоперации, но не везде
В России могут запретить все виды охоты на время спецоперации, но не везде - 17.08.2023 Украина.ру
В России могут запретить все виды охоты на время спецоперации, но не везде
В России следует запретить все виды охоты на время спецоперации. Соответствующее предложение направил на имя главы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой заслуженный юрист России Иван Соловьев, передает 17 августа RT
2023-08-17T09:45
2023-08-17T09:45
2023-08-17T09:45
юрист
охота
россия
стрельба
новости
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Он напомнил, что сейчас в некоторых центральных регионах государства открылся охотничий сезон.При этом не все россияне соблюдают правила охоты – постоянная стрельба рядом и на территории садовых товариществ, нарушение региональных законов о тишине становятся причиной значительного роста обращений граждан в органы внутренних дел.Кроме того, во время стрельбы пули и дробь попадают на крыши строений, а также приводят к повреждению личного имущества.Вместе с этим жителей регионов, которые подвергаются атакам со стороны Вооруженных сил Украины, пугают звуки оружия в ночное время.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
юрист, охота, россия, стрельба, новости
юрист, охота, Россия, стрельба, Новости
В России могут запретить все виды охоты на время спецоперации, но не везде
В России следует запретить все виды охоты на время спецоперации. Соответствующее предложение направил на имя главы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой заслуженный юрист России Иван Соловьев, передает 17 августа RT
Он напомнил, что сейчас в некоторых центральных регионах государства открылся охотничий сезон.
При этом не все россияне соблюдают правила охоты – постоянная стрельба рядом и на территории садовых товариществ, нарушение региональных законов о тишине становятся причиной значительного роста обращений граждан в органы внутренних дел.
Кроме того, во время стрельбы пули и дробь попадают на крыши строений, а также приводят к повреждению личного имущества.
Вместе с этим жителей регионов, которые подвергаются атакам со стороны Вооруженных сил Украины, пугают звуки оружия в ночное время.
"В связи с изложенным предлагаю рассмотреть вопрос о запрете на время проведения специальной военной операции по освобождению Донбасса всех видов охоты, кроме регионов, где такая деятельность является основным источником дохода граждан (Дальний Восток, Сибирь, Север и другие)", – отметил юрист.