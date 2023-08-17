https://ukraina.ru/20230817/1048745440.html

Дальневосточные военные чекисты поймали шпиона с Украины - ФСБ

Дальневосточные военные чекисты поймали шпиона с Украины - ФСБ - 17.08.2023 Украина.ру

Дальневосточные военные чекисты поймали шпиона с Украины - ФСБ

Дальневосточные военные чекисты пресекли шпионскую деятельность жителя Украины. Об этом сообщили 17 августа в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю

2023-08-17T07:25

2023-08-17T07:25

2023-08-17T07:25

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"УФСБ России по Восточному военному округу выявлена и пресечена противоправная деятельность лица, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России "Шпионаж"... Дальневосточными контрразведчиками, находящимися в зоне СВО, в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий в российской части Херсонской области выявлен 54-летний гражданин Украины, подозреваемый в шпионской деятельности", - говорится в материале.Мужчина - командир отряда территориальной обороны ВСУ получил от сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) задание по сбору информации военного характера.Подозреваемый осуществлял сбор информации о местах дислокации военной техники и личного состава ВС России.Его задержали. В отношении шпиона возбудили уголовное дело.

https://ukraina.ru/20230804/1048482678.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

шпионы, новости, украина, всу, фсб