Дальневосточные военные чекисты поймали шпиона с Украины - ФСБ - 17.08.2023 Украина.ру
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Дальневосточные военные чекисты поймали шпиона с Украины - ФСБ
Дальневосточные военные чекисты поймали шпиона с Украины - ФСБ - 17.08.2023 Украина.ру
Дальневосточные военные чекисты поймали шпиона с Украины - ФСБ
Дальневосточные военные чекисты пресекли шпионскую деятельность жителя Украины. Об этом сообщили 17 августа в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю
2023-08-17T07:25
2023-08-17T07:25
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"УФСБ России по Восточному военному округу выявлена и пресечена противоправная деятельность лица, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России "Шпионаж"... Дальневосточными контрразведчиками, находящимися в зоне СВО, в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий в российской части Херсонской области выявлен 54-летний гражданин Украины, подозреваемый в шпионской деятельности", - говорится в материале.Мужчина - командир отряда территориальной обороны ВСУ получил от сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) задание по сбору информации военного характера.Подозреваемый осуществлял сбор информации о местах дислокации военной техники и личного состава ВС России.Его задержали. В отношении шпиона возбудили уголовное дело.
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шпионы, новости, украина, всу, фсб
шпионы, Новости, Украина, ВСУ, ФСБ

Дальневосточные военные чекисты поймали шпиона с Украины - ФСБ

07:25 17.08.2023
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации в Калужской области
ФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации в Калужской области
© ФСБ РФ
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Дальневосточные военные чекисты пресекли шпионскую деятельность жителя Украины. Об этом сообщили 17 августа в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю
"УФСБ России по Восточному военному округу выявлена и пресечена противоправная деятельность лица, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России "Шпионаж"... Дальневосточными контрразведчиками, находящимися в зоне СВО, в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий в российской части Херсонской области выявлен 54-летний гражданин Украины, подозреваемый в шпионской деятельности", - говорится в материале.
Мужчина - командир отряда территориальной обороны ВСУ получил от сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) задание по сбору информации военного характера.
Подозреваемый осуществлял сбор информации о местах дислокации военной техники и личного состава ВС России.
Его задержали. В отношении шпиона возбудили уголовное дело.
4 августа, 14:34
В Польше задержали очередного "российского шпиона", теперь из Белоруссии Глава МВД Польши Мариуш Каминский 4 августа в своем Twitter заявил о задержании "российского шпиона"
 
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