Посла Антонова возмутило равнодушие американских СМИ к атаке ВСУ на Крымский мост
07:13 17.08.2023 (обновлено: 07:19 17.08.2023)
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель главы МИД Анатолий Антонов посетил Госдуму РФ
Посол России в США Анатолий Антонов 17 августа прокомментировал кадры атаки украинских надводных беспилотников на Крымский мост, показанные телеканалом CNN в среду
Он обратил внимание на то, что американские журналисты не дали никаких оценок теракту, устроенному Украиной.
"Примечательно, что телеканал не дал оценки действиям украинских бандитов. При этом мы помним, как журналисты медиаресурса регулярно в репортажах из "горячих" точек нарочито демонстрируют свою озабоченность судьбами простых людей, их страданиями. Мост через Керченский пролив давно не используется для транспортировки грузов для нужд ВС РФ. Удар по нему – откровенный теракт, в результате которого погибла семья, ребенок остался сиротой", - подчеркнул посол.
Антонов напомнил, что украинское контрнаступление провалилось и повлекло за собой десятки тысяч смертей, а "западная техника не только не спасла ситуацию", но и "показала все свои недостатки на поле боя".
"Опросы общественного мнения в Соединенных Штатах показывают растущее неприятие простыми американцами политики "накачки" режима Зеленского оружием. Все больше слышится оправданных претензий к администрации по подталкиванию США к прямому конфликту с Россией. Однако это опасная внешнеполитическая линия с непредсказуемыми последствиями", - добавил он.
Накануне телеканал CNN опубликовал видео атаки на Крымский мост. Глава СБУ Василий Малюк заявил в среду, что за атаками на Крымский мост 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года стоит Киев, а ведомство передало американскому каналу видео нападения. При этом в материале CNN использованы кадры июльского нападения с камер с моста. Каким образом они оказались в распоряжении СБУ, телеканал не объясняет.
Национальный антитеррористический комитет РФ 17 июля сообщил, что Киев в три ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".
Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Вчера, 13:53Депутат Госдумы призвал выяснить, откуда у CNN кадры с камер на Крымском мостуАмериканский телеканал CNN выложил в сеть кадры июльского подрыва Крымского моста. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет обратился к правоохранительным органам России с просьбой выяснить, как именно к журналистам попало это видео. Об этом 16 августа написало агентство РИА Новости