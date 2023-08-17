https://ukraina.ru/20230817/1048745283.html

Посла Антонова возмутило равнодушие американских СМИ к атаке ВСУ на Крымский мост

Посла Антонова возмутило равнодушие американских СМИ к атаке ВСУ на Крымский мост - 17.08.2023 Украина.ру

Посла Антонова возмутило равнодушие американских СМИ к атаке ВСУ на Крымский мост

Посол России в США Анатолий Антонов 17 августа прокомментировал кадры атаки украинских надводных беспилотников на Крымский мост, показанные телеканалом CNN в среду

2023-08-17T07:13

2023-08-17T07:13

2023-08-17T07:19

крымский мост

новости

украина

антонов

посол

сша

зарубежье

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Он обратил внимание на то, что американские журналисты не дали никаких оценок теракту, устроенному Украиной.Антонов напомнил, что украинское контрнаступление провалилось и повлекло за собой десятки тысяч смертей, а "западная техника не только не спасла ситуацию", но и "показала все свои недостатки на поле боя"."Опросы общественного мнения в Соединенных Штатах показывают растущее неприятие простыми американцами политики "накачки" режима Зеленского оружием. Все больше слышится оправданных претензий к администрации по подталкиванию США к прямому конфликту с Россией. Однако это опасная внешнеполитическая линия с непредсказуемыми последствиями", - добавил он.Накануне телеканал CNN опубликовал видео атаки на Крымский мост. Глава СБУ Василий Малюк заявил в среду, что за атаками на Крымский мост 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года стоит Киев, а ведомство передало американскому каналу видео нападения. При этом в материале CNN использованы кадры июльского нападения с камер с моста. Каким образом они оказались в распоряжении СБУ, телеканал не объясняет.Национальный антитеррористический комитет РФ 17 июля сообщил, что Киев в три ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

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крымский мост, новости, украина, антонов, посол, сша, зарубежье