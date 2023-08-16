"Плач, мольбы и стоны": Балицкий рассказал о массовых расстрелах в рядах ВСУ - 16.08.2023 Украина.ру
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"Плач, мольбы и стоны": Балицкий рассказал о массовых расстрелах в рядах ВСУ
"Плач, мольбы и стоны": Балицкий рассказал о массовых расстрелах в рядах ВСУ - 16.08.2023 Украина.ру
"Плач, мольбы и стоны": Балицкий рассказал о массовых расстрелах в рядах ВСУ
Военнослужащих ВСУ гонят на убой и расстреливают за отказ идти в наступление. Об этом врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире "Первого канала"
2023-08-16T21:06
2023-08-16T21:09
новости
всу
расстрел
наступление
евгений балицкий
украина
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Он добавил, что отказ идти в наступление стал массовым явлением в украинской армии. Солдаты ВСУ не хотят воевать даже под угрозой расстрелов, которые фиксируют, а иногда даже видят с квадрокоптеров российские военные.По словам Балицкого, в рядах ВСУ заканчиваются "высокомотивированные" националисты. По радиоперехватам противника можно услышать плач, стоны и мольбы солдат ВСУ, лишь бы только не идти в наступление.Ранее в своем телеграм-канале Балицкий сообщил, что порядка 500 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались от наступления на Запорожском направлении."Только что мне поступила информация, что два из трех аэромобильных батальона ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях в направлении наших позиций", - написал он.Балицкий уточнил, что это "500 человек, которые устали видеть смерти своих сослуживцев и не хотят быть пушечным мясом".
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новости, всу, расстрел, наступление, евгений балицкий, украина
Новости, ВСУ, расстрел, наступление, Евгений Балицкий, Украина

"Плач, мольбы и стоны": Балицкий рассказал о массовых расстрелах в рядах ВСУ

21:06 16.08.2023 (обновлено: 21:09 16.08.2023)
 
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Военнослужащих ВСУ гонят на убой и расстреливают за отказ идти в наступление. Об этом врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире "Первого канала"
"Ребята, которых силой с улиц забрала нацистская власть в интересах британской короны, они не хотят воевать. Мотивация крайне низкая. Их гонят на убой, но умирать никому не хочется", - сказал Балицкий.
Он добавил, что отказ идти в наступление стал массовым явлением в украинской армии. Солдаты ВСУ не хотят воевать даже под угрозой расстрелов, которые фиксируют, а иногда даже видят с квадрокоптеров российские военные.
По словам Балицкого, в рядах ВСУ заканчиваются "высокомотивированные" националисты. По радиоперехватам противника можно услышать плач, стоны и мольбы солдат ВСУ, лишь бы только не идти в наступление.
Ранее в своем телеграм-канале Балицкий сообщил, что порядка 500 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались от наступления на Запорожском направлении.
"Только что мне поступила информация, что два из трех аэромобильных батальона ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях в направлении наших позиций", - написал он.
Балицкий уточнил, что это "500 человек, которые устали видеть смерти своих сослуживцев и не хотят быть пушечным мясом".
- РИА Новости, 1920, 16.08.2023
20:39
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Заголовок открываемого материала
21:06"Плач, мольбы и стоны": Балицкий рассказал о массовых расстрелах в рядах ВСУ
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20:39Держится вопреки, а не благодаря: в ВСУ пожаловались на состояние фронтовой медицины
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