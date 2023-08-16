https://ukraina.ru/20230816/1048742110.html

"Плач, мольбы и стоны": Балицкий рассказал о массовых расстрелах в рядах ВСУ

"Плач, мольбы и стоны": Балицкий рассказал о массовых расстрелах в рядах ВСУ - 16.08.2023 Украина.ру

"Плач, мольбы и стоны": Балицкий рассказал о массовых расстрелах в рядах ВСУ

Военнослужащих ВСУ гонят на убой и расстреливают за отказ идти в наступление. Об этом врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире "Первого канала"

2023-08-16T21:06

2023-08-16T21:06

2023-08-16T21:09

новости

всу

расстрел

наступление

евгений балицкий

украина

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Он добавил, что отказ идти в наступление стал массовым явлением в украинской армии. Солдаты ВСУ не хотят воевать даже под угрозой расстрелов, которые фиксируют, а иногда даже видят с квадрокоптеров российские военные.По словам Балицкого, в рядах ВСУ заканчиваются "высокомотивированные" националисты. По радиоперехватам противника можно услышать плач, стоны и мольбы солдат ВСУ, лишь бы только не идти в наступление.Ранее в своем телеграм-канале Балицкий сообщил, что порядка 500 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались от наступления на Запорожском направлении."Только что мне поступила информация, что два из трех аэромобильных батальона ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях в направлении наших позиций", - написал он.Балицкий уточнил, что это "500 человек, которые устали видеть смерти своих сослуживцев и не хотят быть пушечным мясом".

https://ukraina.ru/20230816/1048741658.html

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новости, всу, расстрел, наступление, евгений балицкий, украина