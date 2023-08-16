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Экс-президент Франции Саркози указал Украине на ее место
Экс-президент Франции Саркози указал Украине на ее место - 16.08.2023 Украина.ру
Экс-президент Франции Саркози указал Украине на ее место
Украина - связующее звено между Западом и Востоком и должна им оставаться, в Евросоюзе для нее нет места. Об этом заявил бывший президент Франции Николя Саркози
2023-08-16T20:52
2023-08-16T20:52
2023-08-16T20:53
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По словам политика, Украина должна оставаться нейтральным государством, а Брюссель дает ей ложные обещания о вступлении в Евросоюз. Сама же идея нейтралитета не является оскорбительной.Во времена своего президентства Саркози, как и Ангела Меркель, не поддержали вступление Украины и Грузии в НАТО, поскольку это "красные линии" для России.Стремление Украины вернуть Крым Саркози назвал иллюзией, поскольку полуостров исторически является российской территорией, его жители считают себя русскими.Чтобы окончательно закрыть вопрос о возвращении новых регионов Украине, Саркози считает необходимым провести там референдум под наблюдением международного сообщества.Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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новости, саркози, франция, украина, крым, россия, запад, нато
Новости, Саркози, Франция, Украина, Крым, Россия, Запад, НАТО
Экс-президент Франции Саркози указал Украине на ее место
20:52 16.08.2023 (обновлено: 20:53 16.08.2023)
Украина - связующее звено между Западом и Востоком и должна им оставаться, в Евросоюзе для нее нет места. Об этом заявил бывший президент Франции Николя Саркози
По словам политика, Украина должна оставаться нейтральным государством, а Брюссель дает ей ложные обещания о вступлении в Евросоюз. Сама же идея нейтралитета не является оскорбительной.
"Призвание Украины - быть мостом между Европой и Россией. Требовать от Украины выбирать между ними двумя, на мой взгляд, противоречит истории и географии этого сложного региона", считает он.
Во времена своего президентства Саркози, как и Ангела Меркель, не поддержали вступление Украины и Грузии в НАТО, поскольку это "красные линии" для России.
Стремление Украины вернуть Крым Саркози назвал иллюзией, поскольку полуостров исторически является российской территорией, его жители считают себя русскими.
Чтобы окончательно закрыть вопрос о возвращении новых регионов Украине, Саркози считает необходимым провести там референдум под наблюдением международного сообщества.
Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.