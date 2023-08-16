https://ukraina.ru/20230816/1048741658.html
Держится вопреки, а не благодаря: в ВСУ пожаловались на состояние фронтовой медицины
Держится вопреки, а не благодаря: в ВСУ пожаловались на состояние фронтовой медицины - 16.08.2023 Украина.ру
Держится вопреки, а не благодаря: в ВСУ пожаловались на состояние фронтовой медицины
Раненые военнослужащие ВСУ не могут вовремя получить квалифицированную медпомощь из-за медленной эвакуации с поля боя. Об этом заявила глава медслужбы батальона "Волки да Винчи" сухопутных войск ВСУ Алина Михайлова
2023-08-16T20:39
2023-08-16T20:39
2023-08-16T20:39
новости
всу
раненые
потери всу
минобороны рф
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Михайлова прокомментировала отчет замминистра обороны Украины Анны Маляр об оказании медицинской помощи на передовой.По словам Маляр, медработники успевают обработать 80% раненых в течение так называемого "золотого часа", а в строй после ранения удается вернуть до 82% раненых и больных украинских военных.На самом деле такие заявления далеки от реальности. Как утверждает Михайлова, эвакуация раненых часто длится восемь часов.По подсчетам западных чиновников и аналитиков, более 150 тысяч украинских военных были убиты или ранены, сообщила газета New York Times.Минобороны России в августе сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, всу, раненые, потери всу, минобороны рф, new york times
Новости, ВСУ, раненые, потери ВСУ, Минобороны РФ, New York Times
Держится вопреки, а не благодаря: в ВСУ пожаловались на состояние фронтовой медицины
Раненые военнослужащие ВСУ не могут вовремя получить квалифицированную медпомощь из-за медленной эвакуации с поля боя. Об этом заявила глава медслужбы батальона "Волки да Винчи" сухопутных войск ВСУ Алина Михайлова
Михайлова прокомментировала отчет замминистра обороны Украины Анны Маляр об оказании медицинской помощи на передовой.
По словам Маляр, медработники успевают обработать 80% раненых в течение так называемого "золотого часа", а в строй после ранения удается вернуть до 82% раненых и больных украинских военных.
На самом деле такие заявления далеки от реальности. Как утверждает Михайлова, эвакуация раненых часто длится восемь часов.
"Можем ли мы этим гордиться? Нет. Можем ли повлиять? Да. Мы можем сократить до двух, трех, но час обеспечить не можем. У нас всё плохо во фронтовой медицине, она держится вопреки, а не благодаря", - заявила она.
По подсчетам западных чиновников и аналитиков, более 150 тысяч украинских военных были убиты или ранены, сообщила газета New York Times.
Минобороны России в августе сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.