https://ukraina.ru/20230816/1048741658.html

Держится вопреки, а не благодаря: в ВСУ пожаловались на состояние фронтовой медицины

Держится вопреки, а не благодаря: в ВСУ пожаловались на состояние фронтовой медицины - 16.08.2023 Украина.ру

Держится вопреки, а не благодаря: в ВСУ пожаловались на состояние фронтовой медицины

Раненые военнослужащие ВСУ не могут вовремя получить квалифицированную медпомощь из-за медленной эвакуации с поля боя. Об этом заявила глава медслужбы батальона "Волки да Винчи" сухопутных войск ВСУ Алина Михайлова

2023-08-16T20:39

2023-08-16T20:39

2023-08-16T20:39

новости

всу

раненые

потери всу

минобороны рф

new york times

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0a/1042512255_0:287:3071:2015_1920x0_80_0_0_fca736229a6242690aceab8c09580500.jpg

Михайлова прокомментировала отчет замминистра обороны Украины Анны Маляр об оказании медицинской помощи на передовой.По словам Маляр, медработники успевают обработать 80% раненых в течение так называемого "золотого часа", а в строй после ранения удается вернуть до 82% раненых и больных украинских военных.На самом деле такие заявления далеки от реальности. Как утверждает Михайлова, эвакуация раненых часто длится восемь часов.По подсчетам западных чиновников и аналитиков, более 150 тысяч украинских военных были убиты или ранены, сообщила газета New York Times.Минобороны России в августе сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.

https://ukraina.ru/20230816/1048737353.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, раненые, потери всу, минобороны рф, new york times