Держится вопреки, а не благодаря: в ВСУ пожаловались на состояние фронтовой медицины - 16.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230816/1048741658.html
Держится вопреки, а не благодаря: в ВСУ пожаловались на состояние фронтовой медицины
Держится вопреки, а не благодаря: в ВСУ пожаловались на состояние фронтовой медицины - 16.08.2023 Украина.ру
Держится вопреки, а не благодаря: в ВСУ пожаловались на состояние фронтовой медицины
Раненые военнослужащие ВСУ не могут вовремя получить квалифицированную медпомощь из-за медленной эвакуации с поля боя. Об этом заявила глава медслужбы батальона "Волки да Винчи" сухопутных войск ВСУ Алина Михайлова
2023-08-16T20:39
2023-08-16T20:39
новости
всу
раненые
потери всу
минобороны рф
new york times
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0a/1042512255_0:287:3071:2015_1920x0_80_0_0_fca736229a6242690aceab8c09580500.jpg
Михайлова прокомментировала отчет замминистра обороны Украины Анны Маляр об оказании медицинской помощи на передовой.По словам Маляр, медработники успевают обработать 80% раненых в течение так называемого "золотого часа", а в строй после ранения удается вернуть до 82% раненых и больных украинских военных.На самом деле такие заявления далеки от реальности. Как утверждает Михайлова, эвакуация раненых часто длится восемь часов.По подсчетам западных чиновников и аналитиков, более 150 тысяч украинских военных были убиты или ранены, сообщила газета New York Times.Минобороны России в августе сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.
https://ukraina.ru/20230816/1048737353.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0a/1042512255_307:0:3036:2047_1920x0_80_0_0_95f72896b90256dcb4ef636ba3339fb7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, раненые, потери всу, минобороны рф, new york times
Новости, ВСУ, раненые, потери ВСУ, Минобороны РФ, New York Times

Держится вопреки, а не благодаря: в ВСУ пожаловались на состояние фронтовой медицины

20:39 16.08.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Раненые военнослужащие ВСУ не могут вовремя получить квалифицированную медпомощь из-за медленной эвакуации с поля боя. Об этом заявила глава медслужбы батальона "Волки да Винчи" сухопутных войск ВСУ Алина Михайлова
Михайлова прокомментировала отчет замминистра обороны Украины Анны Маляр об оказании медицинской помощи на передовой.
По словам Маляр, медработники успевают обработать 80% раненых в течение так называемого "золотого часа", а в строй после ранения удается вернуть до 82% раненых и больных украинских военных.
На самом деле такие заявления далеки от реальности. Как утверждает Михайлова, эвакуация раненых часто длится восемь часов.
"Можем ли мы этим гордиться? Нет. Можем ли повлиять? Да. Мы можем сократить до двух, трех, но час обеспечить не можем. У нас всё плохо во фронтовой медицине, она держится вопреки, а не благодаря", - заявила она.
По подсчетам западных чиновников и аналитиков, более 150 тысяч украинских военных были убиты или ранены, сообщила газета New York Times.
Минобороны России в августе сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
17:42
Победа России и неадекватность Запада. О чём говорили эксперты 16 августа
 
НовостиВСУраненыепотери ВСУМинобороны РФNew York Times
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:06"Плач, мольбы и стоны": Балицкий рассказал о массовых расстрелах в рядах ВСУ
20:52Экс-президент Франции Саркози указал Украине на ее место
20:39Держится вопреки, а не благодаря: в ВСУ пожаловались на состояние фронтовой медицины
20:27Александр Сырский рассказал о тяжелом положении ВСУ на Купянском направлении
20:15Подшипники для ВСУ: российское посольство в Швеции ответило на обвинения в обстрелах гражданских объектов
20:00Военный эксперт о том, почему на Украине Россия экономит снаряды, но по Финляндии "ударит по полной"
19:58Морской дрон и ликвидатор. В России создали универсальный безэкипажный катер
19:40В Белом доме высказались по поводу отправки на Украину дальнобойных ракет
19:30Военный эксперт рассказал, как Польша вместе с США создаёт проект новой Речи Посполитой
19:11Собянин назвал число москвичей, которые воюют в зоне спецоперации
19:00Суздальцев объяснил, почему Запад завидует России и всегда ищет способ её обмануть
18:46Аграриям Словакии, которых обидели украинские фермеры, выделят миллионы евро. Но не всем
18:36Откровения СБУ, проблемы украинского контрнаступления, раскаяние НАТО. Итоги 16 августа
18:28"Это Буданов в костюме": в сети появилось фото с совещания Зеленского с неожиданным участником
18:12"Осталось девять мужчин": в Одессе из-за мобилизации может закрыться Украинский театр
18:01Киевский ночной клуб опроверг информацию о проведении мероприятия по мотивам трагедии в Махачкале
18:01"Политика свершившихся фактов": как Сталин провёл советско-польскую границу
17:56Верховная Рада сделала еще один шаг к полной "декоммунизации"
17:42Победа России и неадекватность Запада. О чём говорили эксперты 16 августа
17:39Выброшен за ненужностью: военнослужащий ВСУ, получивший инвалидность, просит милостыню
Лента новостейМолния