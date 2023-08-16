Александр Сырский рассказал о тяжелом положении ВСУ на Купянском направлении - 16.08.2023 Украина.ру
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Александр Сырский рассказал о тяжелом положении ВСУ на Купянском направлении
Александр Сырский рассказал о тяжелом положении ВСУ на Купянском направлении - 16.08.2023 Украина.ру
Александр Сырский рассказал о тяжелом положении ВСУ на Купянском направлении
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал о сложной обстановке на Купянском направлении. Его слова приводят авторы украинского телеграм-канала Military Media Center
2023-08-16T20:27
2023-08-16T20:28
новости
александр сырский
всу
купянское направление
наступление
вс рф
сво
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Штурмовые отряды ВС РФ ежедневно на разных направлениях пытаются прорвать оборону ВСУ с целью блокирования, а впоследствии и захвата Купянска, сказал Сырский.Он добавил, что на Артемовском направлении "ситуация сложная, но контролируемая". По словам командующего Сухопутными войсками, российские подразделения контратакуют ВСУ, осуществляют минирование, ведут интенсивные обстрелы и активно применяют авиацию.На окраинах Купянска власти Киева используют гражданское население в качестве бесплатной рабочей силы для строительства укреплений. Об этом 16 августа сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко."Мужчин угрозами заставляют выполнять тяжелую физическую работу: носить мешки с песком, бревна и другие стройматериалы для постройки фортификационных сооружений", - рассказал эксперт.Он добавил, что женщины также задействованы в строительстве. Они наполняют мешки с песком, ставят маскировочные сети и выполняют мелкую подсобную работу.ВСУ сейчас находятся на пике своей боеспособности. Но перелом в СВО происходит именно сейчас в боях за Донбасс, Запорожье и Купянск. Российские войска уничтожают все больше вражеской техники и боеспособность ВСУ будет неуклонно снижаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230816/1048737225.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, александр сырский, всу, купянское направление, наступление, вс рф, сво
Новости, Александр Сырский, ВСУ, Купянское направление, наступление, ВС РФ, СВО

Александр Сырский рассказал о тяжелом положении ВСУ на Купянском направлении

20:27 16.08.2023 (обновлено: 20:28 16.08.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС УкраїниКомандующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский
Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС України
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Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал о сложной обстановке на Купянском направлении. Его слова приводят авторы украинского телеграм-канала Military Media Center
Штурмовые отряды ВС РФ ежедневно на разных направлениях пытаются прорвать оборону ВСУ с целью блокирования, а впоследствии и захвата Купянска, сказал Сырский.

"В связи с осложнением обстановки на Купянском направлении, большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу", - отметил Сырский.

Он добавил, что на Артемовском направлении "ситуация сложная, но контролируемая". По словам командующего Сухопутными войсками, российские подразделения контратакуют ВСУ, осуществляют минирование, ведут интенсивные обстрелы и активно применяют авиацию.
На окраинах Купянска власти Киева используют гражданское население в качестве бесплатной рабочей силы для строительства укреплений. Об этом 16 августа сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
"Мужчин угрозами заставляют выполнять тяжелую физическую работу: носить мешки с песком, бревна и другие стройматериалы для постройки фортификационных сооружений", - рассказал эксперт.
Он добавил, что женщины также задействованы в строительстве. Они наполняют мешки с песком, ставят маскировочные сети и выполняют мелкую подсобную работу.
ВСУ сейчас находятся на пике своей боеспособности. Но перелом в СВО происходит именно сейчас в боях за Донбасс, Запорожье и Купянск. Российские войска уничтожают все больше вражеской техники и боеспособность ВСУ будет неуклонно снижаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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НовостиАлександр СырскийВСУКупянское направлениенаступлениеВС РФСВО
 
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