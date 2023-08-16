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Александр Сырский рассказал о тяжелом положении ВСУ на Купянском направлении

Александр Сырский рассказал о тяжелом положении ВСУ на Купянском направлении - 16.08.2023 Украина.ру

Александр Сырский рассказал о тяжелом положении ВСУ на Купянском направлении

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал о сложной обстановке на Купянском направлении. Его слова приводят авторы украинского телеграм-канала Military Media Center

2023-08-16T20:27

2023-08-16T20:27

2023-08-16T20:28

новости

александр сырский

всу

купянское направление

наступление

вс рф

сво

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Штурмовые отряды ВС РФ ежедневно на разных направлениях пытаются прорвать оборону ВСУ с целью блокирования, а впоследствии и захвата Купянска, сказал Сырский.Он добавил, что на Артемовском направлении "ситуация сложная, но контролируемая". По словам командующего Сухопутными войсками, российские подразделения контратакуют ВСУ, осуществляют минирование, ведут интенсивные обстрелы и активно применяют авиацию.На окраинах Купянска власти Киева используют гражданское население в качестве бесплатной рабочей силы для строительства укреплений. Об этом 16 августа сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко."Мужчин угрозами заставляют выполнять тяжелую физическую работу: носить мешки с песком, бревна и другие стройматериалы для постройки фортификационных сооружений", - рассказал эксперт.Он добавил, что женщины также задействованы в строительстве. Они наполняют мешки с песком, ставят маскировочные сети и выполняют мелкую подсобную работу.ВСУ сейчас находятся на пике своей боеспособности. Но перелом в СВО происходит именно сейчас в боях за Донбасс, Запорожье и Купянск. Российские войска уничтожают все больше вражеской техники и боеспособность ВСУ будет неуклонно снижаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230816/1048737225.html

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новости, александр сырский, всу, купянское направление, наступление, вс рф, сво