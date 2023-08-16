https://ukraina.ru/20230816/1048741485.html
Александр Сырский рассказал о тяжелом положении ВСУ на Купянском направлении
Александр Сырский рассказал о тяжелом положении ВСУ на Купянском направлении - 16.08.2023 Украина.ру
Александр Сырский рассказал о тяжелом положении ВСУ на Купянском направлении
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал о сложной обстановке на Купянском направлении. Его слова приводят авторы украинского телеграм-канала Military Media Center
2023-08-16T20:27
2023-08-16T20:27
2023-08-16T20:28
новости
александр сырский
всу
купянское направление
наступление
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сво
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Штурмовые отряды ВС РФ ежедневно на разных направлениях пытаются прорвать оборону ВСУ с целью блокирования, а впоследствии и захвата Купянска, сказал Сырский.Он добавил, что на Артемовском направлении "ситуация сложная, но контролируемая". По словам командующего Сухопутными войсками, российские подразделения контратакуют ВСУ, осуществляют минирование, ведут интенсивные обстрелы и активно применяют авиацию.На окраинах Купянска власти Киева используют гражданское население в качестве бесплатной рабочей силы для строительства укреплений. Об этом 16 августа сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко."Мужчин угрозами заставляют выполнять тяжелую физическую работу: носить мешки с песком, бревна и другие стройматериалы для постройки фортификационных сооружений", - рассказал эксперт.Он добавил, что женщины также задействованы в строительстве. Они наполняют мешки с песком, ставят маскировочные сети и выполняют мелкую подсобную работу.ВСУ сейчас находятся на пике своей боеспособности. Но перелом в СВО происходит именно сейчас в боях за Донбасс, Запорожье и Купянск. Российские войска уничтожают все больше вражеской техники и боеспособность ВСУ будет неуклонно снижаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230816/1048737225.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр сырский, всу, купянское направление, наступление, вс рф, сво
Новости, Александр Сырский, ВСУ, Купянское направление, наступление, ВС РФ, СВО
Александр Сырский рассказал о тяжелом положении ВСУ на Купянском направлении
20:27 16.08.2023 (обновлено: 20:28 16.08.2023)
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал о сложной обстановке на Купянском направлении. Его слова приводят авторы украинского телеграм-канала Military Media Center
Штурмовые отряды ВС РФ ежедневно на разных направлениях пытаются прорвать оборону ВСУ с целью блокирования, а впоследствии и захвата Купянска, сказал Сырский.
"В связи с осложнением обстановки на Купянском направлении, большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу", - отметил Сырский.
Он добавил, что на Артемовском направлении "ситуация сложная, но контролируемая". По словам командующего Сухопутными войсками, российские подразделения контратакуют ВСУ, осуществляют минирование, ведут интенсивные обстрелы и активно применяют авиацию.
На окраинах Купянска власти Киева используют гражданское население в качестве бесплатной рабочей силы для строительства укреплений. Об этом 16 августа сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
"Мужчин угрозами заставляют выполнять тяжелую физическую работу: носить мешки с песком, бревна и другие стройматериалы для постройки фортификационных сооружений", - рассказал эксперт.
Он добавил, что женщины также задействованы в строительстве. Они наполняют мешки с песком, ставят маскировочные сети и выполняют мелкую подсобную работу.
ВСУ сейчас находятся на пике своей боеспособности. Но перелом в СВО происходит именно сейчас в боях за Донбасс, Запорожье и Купянск. Российские войска уничтожают все больше вражеской техники и боеспособность ВСУ будет неуклонно снижаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков.
Полный текст интервью можно прочитать здесь