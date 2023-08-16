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Морской дрон и ликвидатор. В России создали универсальный безэкипажный катер

Морской дрон и ликвидатор. В России создали универсальный безэкипажный катер - 16.08.2023 Украина.ру

Морской дрон и ликвидатор. В России создали универсальный безэкипажный катер

Специалисты производственного холдинга "Кингисеппский машиностроительный завод" (KMZ) представили универсальный катер-беспилотник. Об этом на форуме Армия -2023 сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко

2023-08-16T19:58

2023-08-16T19:58

2023-08-16T19:59

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Специалисты Кингисеппского машиностроительного завода создали универсальный безэкипажный катер на базе платформы типа "Визир", сказал Даниленко. Запас хода судна составит до 600 километров на малых скоростях. При необходимости катер сможет разогнаться до скорости 80 километров в час.На катер можно поставить крупнокалиберный пулемет и легкие ракеты для защиты от атак морских беспилотников. В случае перехвата морских дронов "Визир" может поражать их ракетой, крупнокалиберным пулеметом и глушить с помощью системы РЭБ, рассказал Даниленко.Директор холдинга отметил, что на форуме Армия-2023 представлен гидрографический катер ГРК 700 "Визир". Его можно использовать в качестве носителя гидролокационного оборудования и эхолота для обследования дна и прибрежной зоны.Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа. Его организатором является Министерство Обороны РФ.

https://ukraina.ru/20230804/1048466662.html

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новости, катер, форум, морские беспилотники, выставка, дроны