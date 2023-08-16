В Белом доме высказались по поводу отправки на Украину дальнобойных ракет - 16.08.2023 Украина.ру
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В Белом доме высказались по поводу отправки на Украину дальнобойных ракет
В Белом доме высказались по поводу отправки на Украину дальнобойных ракет - 16.08.2023 Украина.ру
В Белом доме высказались по поводу отправки на Украину дальнобойных ракет
Решение о поставках ракет ATACMS киевскому режиму властями США еще не принято, но такая возможность сохраняется. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
2023-08-16T19:40
2023-08-16T19:40
новости
белый дом
ракеты
сша
сергей шойгу
джон кирби
джо байден
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По его словам, президент США Джо Байден рассматриваеттакую возможность.Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что под лозунгом поддержки Киева США зачищают военные арсеналы партнеров в разных регионах мира, обещая за это льготные поставки техники западного производства.
https://ukraina.ru/20230816/1048729134.html
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новости, белый дом, ракеты, сша, сергей шойгу, джон кирби, джо байден
Новости, Белый дом, ракеты, США, Сергей Шойгу, Джон Кирби, Джо Байден

В Белом доме высказались по поводу отправки на Украину дальнобойных ракет

19:40 16.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Решение о поставках ракет ATACMS киевскому режиму властями США еще не принято, но такая возможность сохраняется. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
По его словам, президент США Джо Байден рассматриваеттакую возможность.
"Я не собираюсь так или иначе раскрывать детали внутренних дискуссий о системах вооружений, которые мы поставляем Украине", - отметил Кирби на спецбрифинге.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что под лозунгом поддержки Киева США зачищают военные арсеналы партнеров в разных регионах мира, обещая за это льготные поставки техники западного производства.
14:39
Смерть для будущих поколений. Как США заминировали планетуНа фоне разочарования в результатах украинского контрнаступления в информационном пространстве разворачивается еще одна важная дискуссия — о долгосрочных последствиях применения кассетных боеприпасов, которые официально предоставили Киеву в Пентагоне
 
НовостиБелый домракетыСШАСергей ШойгуДжон КирбиДжо Байден
 
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