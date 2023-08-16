https://ukraina.ru/20230816/1048740903.html

В Белом доме высказались по поводу отправки на Украину дальнобойных ракет

В Белом доме высказались по поводу отправки на Украину дальнобойных ракет - 16.08.2023 Украина.ру

В Белом доме высказались по поводу отправки на Украину дальнобойных ракет

Решение о поставках ракет ATACMS киевскому режиму властями США еще не принято, но такая возможность сохраняется. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

2023-08-16T19:40

2023-08-16T19:40

2023-08-16T19:40

новости

белый дом

ракеты

сша

сергей шойгу

джон кирби

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102949/91/1029499182_0:318:3072:2046_1920x0_80_0_0_2f9b75a7da2a1529962fece12b235310.jpg

По его словам, президент США Джо Байден рассматриваеттакую возможность.Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что под лозунгом поддержки Киева США зачищают военные арсеналы партнеров в разных регионах мира, обещая за это льготные поставки техники западного производства.

https://ukraina.ru/20230816/1048729134.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белый дом, ракеты, сша, сергей шойгу, джон кирби, джо байден