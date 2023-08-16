В Белом доме высказались по поводу отправки на Украину дальнобойных ракет
Решение о поставках ракет ATACMS киевскому режиму властями США еще не принято, но такая возможность сохраняется. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
По его словам, президент США Джо Байден рассматриваеттакую возможность.
"Я не собираюсь так или иначе раскрывать детали внутренних дискуссий о системах вооружений, которые мы поставляем Украине", - отметил Кирби на спецбрифинге.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что под лозунгом поддержки Киева США зачищают военные арсеналы партнеров в разных регионах мира, обещая за это льготные поставки техники западного производства.
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