Собянин назвал число москвичей, которые воюют в зоне спецоперации - 16.08.2023 Украина.ру
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Собянин назвал число москвичей, которые воюют в зоне спецоперации
Собянин назвал число москвичей, которые воюют в зоне спецоперации - 16.08.2023 Украина.ру
Собянин назвал число москвичей, которые воюют в зоне спецоперации
В Москве были мобилизованы для участия в СВО 20 тысяч человек, еще 20 тысяч москвичей пошли служить добровольно. Эти цифры назвал эр Москвы Сергей Собянин в рамках открытого диалога "Город для жизни" на Всероссийском форуме "Территория смыслов"
2023-08-16T19:11
2023-08-16T19:11
новости
сво
москва
сергей собянин
мобилизация
владимир путин
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Ранее на встрече с военными корреспондентами президент России Владимир Путин заявил, что Россия на сегодняшний день не имеет необходимости в проведении дополнительной мобилизации.
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новости, сво, москва, сергей собянин, мобилизация, владимир путин
Новости, СВО, Москва, Сергей Собянин, мобилизация, Владимир Путин

Собянин назвал число москвичей, которые воюют в зоне спецоперации

19:11 16.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДобровольцы ЦВО проходят подготовку на БМП-3 в тыловом районе проведения СВО
Добровольцы ЦВО проходят подготовку на БМП-3 в тыловом районе проведения СВО - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В Москве были мобилизованы для участия в СВО 20 тысяч человек, еще 20 тысяч москвичей пошли служить добровольно. Эти цифры назвал эр Москвы Сергей Собянин в рамках открытого диалога "Город для жизни" на Всероссийском форуме "Территория смыслов"
"Я не знаю сколько профессиональных военных ушло, потому что Москва вообще военный город, но я думаю, не меньше 5 тысяч. То есть 45 тысяч москвичей сегодня воюют в зоне СВО", - сообщил столичный градоначальник.
Ранее на встрече с военными корреспондентами президент России Владимир Путин заявил, что Россия на сегодняшний день не имеет необходимости в проведении дополнительной мобилизации.
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