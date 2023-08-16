https://ukraina.ru/20230816/1048740801.html

Собянин назвал число москвичей, которые воюют в зоне спецоперации

Собянин назвал число москвичей, которые воюют в зоне спецоперации - 16.08.2023 Украина.ру

Собянин назвал число москвичей, которые воюют в зоне спецоперации

В Москве были мобилизованы для участия в СВО 20 тысяч человек, еще 20 тысяч москвичей пошли служить добровольно. Эти цифры назвал эр Москвы Сергей Собянин в рамках открытого диалога "Город для жизни" на Всероссийском форуме "Территория смыслов"

2023-08-16T19:11

2023-08-16T19:11

2023-08-16T19:11

новости

сво

москва

сергей собянин

мобилизация

владимир путин

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Ранее на встрече с военными корреспондентами президент России Владимир Путин заявил, что Россия на сегодняшний день не имеет необходимости в проведении дополнительной мобилизации.

https://ukraina.ru/20230816/1048739799.html

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2023

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новости, сво, москва, сергей собянин, мобилизация, владимир путин