Собянин назвал число москвичей, которые воюют в зоне спецоперации
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДобровольцы ЦВО проходят подготовку на БМП-3 в тыловом районе проведения СВО
В Москве были мобилизованы для участия в СВО 20 тысяч человек, еще 20 тысяч москвичей пошли служить добровольно. Эти цифры назвал эр Москвы Сергей Собянин в рамках открытого диалога "Город для жизни" на Всероссийском форуме "Территория смыслов"
"Я не знаю сколько профессиональных военных ушло, потому что Москва вообще военный город, но я думаю, не меньше 5 тысяч. То есть 45 тысяч москвичей сегодня воюют в зоне СВО", - сообщил столичный градоначальник.
Ранее на встрече с военными корреспондентами президент России Владимир Путин заявил, что Россия на сегодняшний день не имеет необходимости в проведении дополнительной мобилизации.