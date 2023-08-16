Аграриям Словакии, которых обидели украинские фермеры, выделят миллионы евро. Но не всем - 16.08.2023 Украина.ру
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Аграриям Словакии, которых обидели украинские фермеры, выделят миллионы евро. Но не всем
Аграриям Словакии, которых обидели украинские фермеры, выделят миллионы евро. Но не всем - 16.08.2023 Украина.ру
Аграриям Словакии, которых обидели украинские фермеры, выделят миллионы евро. Но не всем
Финансовую помощь в размере 15,7 миллиона евро распределят между производителями сельхозпродукции Словакии, чей бизнес пострадал от импорта украинского зерна. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства страны
2023-08-16T18:46
2023-08-16T18:46
новости
фермеры
зерно
пшеница
украина
словакия
польша
венгрия
импорт
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Из этой суммы 5,24 миллиона евро выделила Европейская комиссия, остальная часть поступит из бюджета государства. Однако помощь полагается только тем аграриям, которые выращивают пшеницу.Предложение словацкого Минсельхоза еще должно получить одобрение Кабинета министров страны. Еще в июне глава профильного министерства Йозеф Биреш признал, что денег, выделенных Еврокомиссией не хватит на то, чтобы хоть как-то покрыть убытки словацких фермеров. Польша на те же цели получила от Евросоюза гораздо большую сумму – 40 миллионов евро.Евросоюз продлил до 15 сентября ограничения на ввоз сельхозпродукции с Украины в ряд стран союза. Речь идет о Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии.При этом Польша, Венгрия и Словакия выступают за продление ограничений на импорт украинских пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника.На беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий с Украины восточноевропейские страны пожаловались главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в конце марта.
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новости, фермеры, зерно, пшеница, украина, словакия, польша, венгрия, импорт
Новости, фермеры, зерно, пшеница, Украина, Словакия, Польша, Венгрия, импорт

Аграриям Словакии, которых обидели украинские фермеры, выделят миллионы евро. Но не всем

18:46 16.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУборка зерновых
Уборка зерновых - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Читать в
Финансовую помощь в размере 15,7 миллиона евро распределят между производителями сельхозпродукции Словакии, чей бизнес пострадал от импорта украинского зерна. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства страны
Из этой суммы 5,24 миллиона евро выделила Европейская комиссия, остальная часть поступит из бюджета государства. Однако помощь полагается только тем аграриям, которые выращивают пшеницу.
Предложение словацкого Минсельхоза еще должно получить одобрение Кабинета министров страны. Еще в июне глава профильного министерства Йозеф Биреш признал, что денег, выделенных Еврокомиссией не хватит на то, чтобы хоть как-то покрыть убытки словацких фермеров. Польша на те же цели получила от Евросоюза гораздо большую сумму – 40 миллионов евро.
Евросоюз продлил до 15 сентября ограничения на ввоз сельхозпродукции с Украины в ряд стран союза. Речь идет о Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии.
При этом Польша, Венгрия и Словакия выступают за продление ограничений на импорт украинских пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника.
На беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий с Украины восточноевропейские страны пожаловались главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в конце марта.
- РИА Новости, 1920, 16.08.2023
11:44
Предвыборный парад. Польская армия показала почти всю новую техникуВпервые с 2018 года в Варшаве прошёл военный парад. В нём приняли участие более двух тысяч польских солдат и офицеров, однако новейшие самолёты и вертолёты пришлось "одолжить" у американской армии
 
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