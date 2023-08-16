Откровения СБУ, проблемы украинского контрнаступления, раскаяние НАТО. Итоги 16 августа - 16.08.2023 Украина.ру
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Откровения СБУ, проблемы украинского контрнаступления, раскаяние НАТО. Итоги 16 августа
Откровения СБУ, проблемы украинского контрнаступления, раскаяние НАТО. Итоги 16 августа - 16.08.2023 Украина.ру
Откровения СБУ, проблемы украинского контрнаступления, раскаяние НАТО. Итоги 16 августа
В СБУ рассказали о терактах на Крымском мосту; западные СМИ обнаружили раскол между украинской армией и властью; в НАТО оправдались я за неосторожные слова об Украине
2023-08-16T18:36
2023-08-16T18:36
эксклюзив
сбу
украина
нато
всу
контрнаступление
хроники
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"Малыш" СБУГлава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк дал интервью телеканалу CNN, в котором он, в частности, рассказал об атаках на Крымский мост морскими дронами.Морские дроны, которые атаковали Крымский мост, а также российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер SIG, являются собственной технической разработкой СБУ,отметил он.По словам главы СБУ, морские дроны, которые атаковали Крымский мост в июле 2023 года, были названы SeaBaby, то есть "морской малыш". Эти беспилотники несли на себе запас взрывчатки в 850 кг."Сегодня в процессе разработки и реализации у нас (в СБУ - Ред.) очень много различных интересных операций, в частности в акватории Черного моря", -добавил он, вероятно, анонсируя новые террористические атаки.CNN опубликовал не только интервью с Малюком, но и кадры июльской атаки на мост. Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко уверен, что такие кадры могли быть предоставлены только американскими спецслужбами:"Такой эксклюзив репортерам CNN могли передать только спецслужбы США, которые плотно сотрудничают (руководят) СБУ, ГУР (Главное управление разведки Украины) и остальными организациями такого типа на Украине. Америка участвует во всех терактах против России и для этих ублюдков это проходит безнаказанно", - написал он в своем телеграм-канале.Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет обратился к правоохранительным органам России с просьбой выяснить, как именно к журналистам попало это видео, так как материалы включали в себя видео с камер наблюдения Крымского моста.Инфраструктурный объект подвергался атаке уже несколько раз. Первый раз взрыв на переправе произошел 8 октября 2022 года. Тогда погибли четыре человека. Два автомобильных пролета моста были разрушены.Второй раз – 17 июля текущего года. В результате погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила серьезные травмы. Была повреждена автодорожная часть переправы.В субботу, 12 августа, на Крымский мост через Керченский пролив была совершена уже не первая атака, однако в этот раз ВСУ использовали зенитные управляемые ракеты. Силами противовоздушной обороны (ПВО) они были уничтожены.Бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев отметил, что стоит понимать: мост для украинских военных едва ли цель номер один."Потому что символ, мост соединяющий Крым, это как те миллионы социальных связей, которые связывают население Украины и России, так как это один народ по факту. Именно поэтому множество усилий Киева были направлены на разрыв этих связей, заставить людей поссорится с друзьями и родными. И мост, это квинтэссенция, символ того, что на Украине живут русские, хоть и навнушаемые что они какие-то украинцы. В этом и суть звериной ненависти укронациков к полностью гражданскому логистическому объекту, примеру созидания и объединения. А не ненависти и разделения, как в фундаменте идеологии украинства", - пояснил он.Проблемы контрнаступленияАмериканское издание Newsweek 16 августа опубликовало материал, в котором рассказывается о расколе между украинской властью и военными на фоне неудачного контрнаступления ВСУ."Отсутствие прогресса усилило стратегические дебаты на самом высоком уровне украинского правительства..., что настроило некоторых в администрации президента против военного командования", - сказано в статье.Военные, в частности, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, хотят продолжать контрнаступление, несмотря на нежелание властей, чью критику военное руководство воспринимает как проявление "нетерпения" из-за "непонимания ситуации", пишет автор материала.Также в среду командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил Купянское направление и заявил об "осложнением обстановки" на фоне наступления ВС РФ."Противник штурмовыми отрядами, комплектующимися преимущественно заключенными, ежедневно, на разных направлениях, пытается прорвать оборону наших войск, преследуя цель блокирования, а впоследствии и захвата Купянска", - говорит Сырский.Ранее украинские власти объявили эвакуацию населения из Купянска и Купянского района.Тем временем Верховная Рада ежедневно ужесточает наказания для украинских уклонистов и нормы призыва.В среду в Раду внесен законопроект который позволит работникам коммунальных служб и владельцам домов раздавать повестки военнообязанным вместо военкомов.В тексте документа уточняется, что коммунальщики будут также наделены правом собирать информацию о мужчинах, подлежащих призыву на военную службу, и помогать организовать их прибытие в военкомат.В НАТО осознали, что обидели УкраинуГлава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен был вынужден оправдаться за заявление о том, что Украина может получить членство в Альянсе взамен на некоторые территориальные уступки:В комментарии норвежскому изданию VG он объяснил, что только в Киеве могут решить, какие условия приемлемы для переговоров."Если, и я подчеркнул, если вы дойдете до точки, где можно будет вести переговоры, военная ситуация на земле, на территории, кто что контролирует, будет абсолютно центральной, и обязательно окажет решающее влияние на то, какой возможный исход может быть у этой войны. Именно по этой причине крайне важно, чтобы мы поддерживали украинцев тем, что им нужно", — уточнил он.Заявление Йенсена, сделанное несколькими днями ранее, вызвало жесткую реакцию в Киеве: спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что "разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы".Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал такое решение "триумфом [президента РФ Владимира] Путина:"Разменять ли территорию на зонтик НАТО? Удивительно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии, поощрение глобального преступника, консервацию российского режима, уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения. Попытки сохранить мировой порядок и установить "плохой мир" из-за, скажем прямо, триумфа Путина, не принесут миру мир, но принесут и позор, и войну. Это касается любых форматов нового "разделения Европы", в том числе с зонтиком НАТО", - написал он в своих соцсетях.Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал предложение "интересным":По сути же идея "членство Украины в НАТО в обмен на территории" может стать тем стоп-краном, который остановит Украинский конфликт в его военной составляющей, считает российский политолог Максим Жаров."При том обязательном условии, что США и Великобритания откажутся от прокси-войны с Россией. И этот отказ должен быть официально и письменно зафиксирован в договоре между крупнейшими странами мира-обладателями ядерного оружия.Прокси-войны между ядерными державами должны быть официально поставлены под запрет. Только в этом случае пятая статья устава НАТО надежно заблокирует попытки самостоятельных прокси-атак Киева на Россию.Поэтому сейчас Кремлю в рамках дискуссии вокруг предложения Йенсена стоило бы выступить с инициативой разработки и заключения договора о запрете прокси-войн между ядерными державами. Момент для выдвижения такой инициативы сейчас самый подходящий, другого может уже и не случиться", - объяснил он.
https://ukraina.ru/20230816/1048734226.html
https://ukraina.ru/20230816/1048677616.html
https://ukraina.ru/20230816/1048737353.html
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Сергей Зуев
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эксклюзив, сбу, украина, нато, всу, контрнаступление, хроники
Эксклюзив, СБУ, Украина, НАТО, ВСУ, контрнаступление, Хроники

Откровения СБУ, проблемы украинского контрнаступления, раскаяние НАТО. Итоги 16 августа

18:36 16.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки УкраїниСБУ Служба безопасности Украины
СБУ Служба безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В СБУ рассказали о терактах на Крымском мосту; западные СМИ обнаружили раскол между украинской армией и властью; в НАТО оправдались я за неосторожные слова об Украине
"Малыш" СБУ
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк дал интервью телеканалу CNN, в котором он, в частности, рассказал об атаках на Крымский мост морскими дронами.
Морские дроны, которые атаковали Крымский мост, а также российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер SIG, являются собственной технической разработкой СБУ,отметил он.
"Изготовление боевых катеров осуществляется на одном из подземных производств на территории Украины. В их разработке принимают участие сотрудники СБУ, гражданские инженеры и IT-специалисты", - рассказал Малюк.
По словам главы СБУ, морские дроны, которые атаковали Крымский мост в июле 2023 года, были названы SeaBaby, то есть "морской малыш". Эти беспилотники несли на себе запас взрывчатки в 850 кг.
"Сегодня в процессе разработки и реализации у нас (в СБУ - Ред.) очень много различных интересных операций, в частности в акватории Черного моря", -добавил он, вероятно, анонсируя новые террористические атаки.
CNN опубликовал не только интервью с Малюком, но и кадры июльской атаки на мост. Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко уверен, что такие кадры могли быть предоставлены только американскими спецслужбами:
"Такой эксклюзив репортерам CNN могли передать только спецслужбы США, которые плотно сотрудничают (руководят) СБУ, ГУР (Главное управление разведки Украины) и остальными организациями такого типа на Украине. Америка участвует во всех терактах против России и для этих ублюдков это проходит безнаказанно", - написал он в своем телеграм-канале.
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет обратился к правоохранительным органам России с просьбой выяснить, как именно к журналистам попало это видео, так как материалы включали в себя видео с камер наблюдения Крымского моста.
Инфраструктурный объект подвергался атаке уже несколько раз. Первый раз взрыв на переправе произошел 8 октября 2022 года. Тогда погибли четыре человека. Два автомобильных пролета моста были разрушены.
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Второй раз – 17 июля текущего года. В результате погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила серьезные травмы. Была повреждена автодорожная часть переправы.
В субботу, 12 августа, на Крымский мост через Керченский пролив была совершена уже не первая атака, однако в этот раз ВСУ использовали зенитные управляемые ракеты. Силами противовоздушной обороны (ПВО) они были уничтожены.
Бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев отметил, что стоит понимать: мост для украинских военных едва ли цель номер один.
"Потому что символ, мост соединяющий Крым, это как те миллионы социальных связей, которые связывают население Украины и России, так как это один народ по факту. Именно поэтому множество усилий Киева были направлены на разрыв этих связей, заставить людей поссорится с друзьями и родными. И мост, это квинтэссенция, символ того, что на Украине живут русские, хоть и навнушаемые что они какие-то украинцы. В этом и суть звериной ненависти укронациков к полностью гражданскому логистическому объекту, примеру созидания и объединения. А не ненависти и разделения, как в фундаменте идеологии украинства", - пояснил он.
Проблемы контрнаступления
Американское издание Newsweek 16 августа опубликовало материал, в котором рассказывается о расколе между украинской властью и военными на фоне неудачного контрнаступления ВСУ.
"Отсутствие прогресса усилило стратегические дебаты на самом высоком уровне украинского правительства..., что настроило некоторых в администрации президента против военного командования", - сказано в статье.
Военные, в частности, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, хотят продолжать контрнаступление, несмотря на нежелание властей, чью критику военное руководство воспринимает как проявление "нетерпения" из-за "непонимания ситуации", пишет автор материала.
"Остановка без существенного прорыва может быть расценена Западом как серьёзное поражение, а цель Украины по освобождению всей территории в границах 1991 года — как чрезмерно амбициозная. [Неудачи ВСУ также дают] возможность представить Зеленского и его команду как упрямых и ненадёжных партнёров", — пишет Newsweek.
Также в среду командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил Купянское направление и заявил об "осложнением обстановки" на фоне наступления ВС РФ.
"Противник штурмовыми отрядами, комплектующимися преимущественно заключенными, ежедневно, на разных направлениях, пытается прорвать оборону наших войск, преследуя цель блокирования, а впоследствии и захвата Купянска", - говорит Сырский.
Ранее украинские власти объявили эвакуацию населения из Купянска и Купянского района.
Тем временем Верховная Рада ежедневно ужесточает наказания для украинских уклонистов и нормы призыва.
В среду в Раду внесен законопроект который позволит работникам коммунальных служб и владельцам домов раздавать повестки военнообязанным вместо военкомов.
В тексте документа уточняется, что коммунальщики будут также наделены правом собирать информацию о мужчинах, подлежащих призыву на военную службу, и помогать организовать их прибытие в военкомат.
Сталин Польша коллаж
18:01История
"Политика свершившихся фактов": как Сталин провёл советско-польскую границу По крайней мере с мая прошлого года разговоры о возможности изменения украинско-польской границы. Между тем, ей исполняется 78 лет - договор о границе между СССР и Польшей был подписан 16 августа 1945 года. Новая граница почти полностью совпала с так называемой "линией Керзона", предложенной ещё в 1919 году британским лордом
В НАТО осознали, что обидели Украину
Глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен был вынужден оправдаться за заявление о том, что Украина может получить членство в Альянсе взамен на некоторые территориальные уступки:
"Мое заявление по этому поводу было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего в Украине, и я не должен был так говорить. Это была ошибка"
В комментарии норвежскому изданию VG он объяснил, что только в Киеве могут решить, какие условия приемлемы для переговоров.
"Если, и я подчеркнул, если вы дойдете до точки, где можно будет вести переговоры, военная ситуация на земле, на территории, кто что контролирует, будет абсолютно центральной, и обязательно окажет решающее влияние на то, какой возможный исход может быть у этой войны. Именно по этой причине крайне важно, чтобы мы поддерживали украинцев тем, что им нужно", — уточнил он.
Заявление Йенсена, сделанное несколькими днями ранее, вызвало жесткую реакцию в Киеве: спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что "разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы".
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал такое решение "триумфом [президента РФ Владимира] Путина:
"Разменять ли территорию на зонтик НАТО? Удивительно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии, поощрение глобального преступника, консервацию российского режима, уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения.
Попытки сохранить мировой порядок и установить "плохой мир" из-за, скажем прямо, триумфа Путина, не принесут миру мир, но принесут и позор, и войну. Это касается любых форматов нового "разделения Европы", в том числе с зонтиком НАТО", - написал он в своих соцсетях.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал предложение "интересным":
"И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси. Ну а столицу им придётся перенести во Львов", - добавил он.
По сути же идея "членство Украины в НАТО в обмен на территории" может стать тем стоп-краном, который остановит Украинский конфликт в его военной составляющей, считает российский политолог Максим Жаров.
"При том обязательном условии, что США и Великобритания откажутся от прокси-войны с Россией. И этот отказ должен быть официально и письменно зафиксирован в договоре между крупнейшими странами мира-обладателями ядерного оружия.
Прокси-войны между ядерными державами должны быть официально поставлены под запрет. Только в этом случае пятая статья устава НАТО надежно заблокирует попытки самостоятельных прокси-атак Киева на Россию.
Поэтому сейчас Кремлю в рамках дискуссии вокруг предложения Йенсена стоило бы выступить с инициативой разработки и заключения договора о запрете прокси-войн между ядерными державами. Момент для выдвижения такой инициативы сейчас самый подходящий, другого может уже и не случиться", - объяснил он.
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
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