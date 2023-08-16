Откровения СБУ, проблемы украинского контрнаступления, раскаяние НАТО. Итоги 16 августа
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки УкраїниСБУ Служба безопасности Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
В СБУ рассказали о терактах на Крымском мосту; западные СМИ обнаружили раскол между украинской армией и властью; в НАТО оправдались я за неосторожные слова об Украине
"Малыш" СБУ
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк дал интервью телеканалу CNN, в котором он, в частности, рассказал об атаках на Крымский мост морскими дронами.
Морские дроны, которые атаковали Крымский мост, а также российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер SIG, являются собственной технической разработкой СБУ,отметил он.
"Изготовление боевых катеров осуществляется на одном из подземных производств на территории Украины. В их разработке принимают участие сотрудники СБУ, гражданские инженеры и IT-специалисты", - рассказал Малюк.
По словам главы СБУ, морские дроны, которые атаковали Крымский мост в июле 2023 года, были названы SeaBaby, то есть "морской малыш". Эти беспилотники несли на себе запас взрывчатки в 850 кг.
"Сегодня в процессе разработки и реализации у нас (в СБУ - Ред.) очень много различных интересных операций, в частности в акватории Черного моря", -добавил он, вероятно, анонсируя новые террористические атаки.
CNN опубликовал не только интервью с Малюком, но и кадры июльской атаки на мост. Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко уверен, что такие кадры могли быть предоставлены только американскими спецслужбами:
"Такой эксклюзив репортерам CNN могли передать только спецслужбы США, которые плотно сотрудничают (руководят) СБУ, ГУР (Главное управление разведки Украины) и остальными организациями такого типа на Украине. Америка участвует во всех терактах против России и для этих ублюдков это проходит безнаказанно", - написал он в своем телеграм-канале.
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет обратился к правоохранительным органам России с просьбой выяснить, как именно к журналистам попало это видео, так как материалы включали в себя видео с камер наблюдения Крымского моста.
Инфраструктурный объект подвергался атаке уже несколько раз. Первый раз взрыв на переправе произошел 8 октября 2022 года. Тогда погибли четыре человека. Два автомобильных пролета моста были разрушены.
Второй раз – 17 июля текущего года. В результате погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила серьезные травмы. Была повреждена автодорожная часть переправы.
В субботу, 12 августа, на Крымский мост через Керченский пролив была совершена уже не первая атака, однако в этот раз ВСУ использовали зенитные управляемые ракеты. Силами противовоздушной обороны (ПВО) они были уничтожены.
Бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев отметил, что стоит понимать: мост для украинских военных едва ли цель номер один.
"Потому что символ, мост соединяющий Крым, это как те миллионы социальных связей, которые связывают население Украины и России, так как это один народ по факту. Именно поэтому множество усилий Киева были направлены на разрыв этих связей, заставить людей поссорится с друзьями и родными. И мост, это квинтэссенция, символ того, что на Украине живут русские, хоть и навнушаемые что они какие-то украинцы. В этом и суть звериной ненависти укронациков к полностью гражданскому логистическому объекту, примеру созидания и объединения. А не ненависти и разделения, как в фундаменте идеологии украинства", - пояснил он.
Проблемы контрнаступления
Американское издание Newsweek 16 августа опубликовало материал, в котором рассказывается о расколе между украинской властью и военными на фоне неудачного контрнаступления ВСУ.
"Отсутствие прогресса усилило стратегические дебаты на самом высоком уровне украинского правительства..., что настроило некоторых в администрации президента против военного командования", - сказано в статье.
Военные, в частности, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, хотят продолжать контрнаступление, несмотря на нежелание властей, чью критику военное руководство воспринимает как проявление "нетерпения" из-за "непонимания ситуации", пишет автор материала.
"Остановка без существенного прорыва может быть расценена Западом как серьёзное поражение, а цель Украины по освобождению всей территории в границах 1991 года — как чрезмерно амбициозная. [Неудачи ВСУ также дают] возможность представить Зеленского и его команду как упрямых и ненадёжных партнёров", — пишет Newsweek.
Также в среду командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил Купянское направление и заявил об "осложнением обстановки" на фоне наступления ВС РФ.
"Противник штурмовыми отрядами, комплектующимися преимущественно заключенными, ежедневно, на разных направлениях, пытается прорвать оборону наших войск, преследуя цель блокирования, а впоследствии и захвата Купянска", - говорит Сырский.
Ранее украинские власти объявили эвакуацию населения из Купянска и Купянского района.
Тем временем Верховная Рада ежедневно ужесточает наказания для украинских уклонистов и нормы призыва.
В среду в Раду внесен законопроект который позволит работникам коммунальных служб и владельцам домов раздавать повестки военнообязанным вместо военкомов.
В тексте документа уточняется, что коммунальщики будут также наделены правом собирать информацию о мужчинах, подлежащих призыву на военную службу, и помогать организовать их прибытие в военкомат.
18:01История"Политика свершившихся фактов": как Сталин провёл советско-польскую границу По крайней мере с мая прошлого года разговоры о возможности изменения украинско-польской границы. Между тем, ей исполняется 78 лет - договор о границе между СССР и Польшей был подписан 16 августа 1945 года. Новая граница почти полностью совпала с так называемой "линией Керзона", предложенной ещё в 1919 году британским лордом
В НАТО осознали, что обидели Украину
Глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен был вынужден оправдаться за заявление о том, что Украина может получить членство в Альянсе взамен на некоторые территориальные уступки:
"Мое заявление по этому поводу было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего в Украине, и я не должен был так говорить. Это была ошибка"
В комментарии норвежскому изданию VG он объяснил, что только в Киеве могут решить, какие условия приемлемы для переговоров.
"Если, и я подчеркнул, если вы дойдете до точки, где можно будет вести переговоры, военная ситуация на земле, на территории, кто что контролирует, будет абсолютно центральной, и обязательно окажет решающее влияние на то, какой возможный исход может быть у этой войны. Именно по этой причине крайне важно, чтобы мы поддерживали украинцев тем, что им нужно", — уточнил он.
Заявление Йенсена, сделанное несколькими днями ранее, вызвало жесткую реакцию в Киеве: спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что "разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы".
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал такое решение "триумфом [президента РФ Владимира] Путина:
"Разменять ли территорию на зонтик НАТО? Удивительно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии, поощрение глобального преступника, консервацию российского режима, уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения.
Попытки сохранить мировой порядок и установить "плохой мир" из-за, скажем прямо, триумфа Путина, не принесут миру мир, но принесут и позор, и войну. Это касается любых форматов нового "разделения Европы", в том числе с зонтиком НАТО", - написал он в своих соцсетях.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал предложение "интересным":
"И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси. Ну а столицу им придётся перенести во Львов", - добавил он.
По сути же идея "членство Украины в НАТО в обмен на территории" может стать тем стоп-краном, который остановит Украинский конфликт в его военной составляющей, считает российский политолог Максим Жаров.
"При том обязательном условии, что США и Великобритания откажутся от прокси-войны с Россией. И этот отказ должен быть официально и письменно зафиксирован в договоре между крупнейшими странами мира-обладателями ядерного оружия.
Прокси-войны между ядерными державами должны быть официально поставлены под запрет. Только в этом случае пятая статья устава НАТО надежно заблокирует попытки самостоятельных прокси-атак Киева на Россию.
Поэтому сейчас Кремлю в рамках дискуссии вокруг предложения Йенсена стоило бы выступить с инициативой разработки и заключения договора о запрете прокси-войн между ядерными державами. Момент для выдвижения такой инициативы сейчас самый подходящий, другого может уже и не случиться", - объяснил он.