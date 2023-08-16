Киевский ночной клуб опроверг информацию о проведении мероприятия по мотивам трагедии в Махачкале - 16.08.2023 Украина.ру
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Киевский ночной клуб опроверг информацию о проведении мероприятия по мотивам трагедии в Махачкале
Киевский ночной клуб опроверг информацию о проведении мероприятия по мотивам трагедии в Махачкале - 16.08.2023 Украина.ру
Киевский ночной клуб опроверг информацию о проведении мероприятия по мотивам трагедии в Махачкале
Менеджмент клуба назвал опубликованную ранее в соцсетях афишу провокацией
2023-08-16T18:01
2023-08-16T18:01
новости
киев
клуб
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Киевский ночной клуб "Форсаж" опроверг информацию о том, что 18 августа устраивает "огневое шоу" по мотивам трагедии в Махачкале. Соответствующее сообщение было опубликовано 16 августа на странице клуба в соцсетях.Ранее анонс такого мероприятия появился в интернете. Менеджмент клуба назвал афишу с "огневым шоу" фейком и провокацией, к которой они не имеют никакого отношения.На появление афиши в соцсетях отреагировал российский блогер Сергей Колясников. "Каждый раз, когда Украина пробивает дно, и кажется, что хуже и гнуснее быть не может - на этом дне обнаруживается люк с тризубом", - написал он в своем телеграм-канале.
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новости, киев, клуб
Новости, Киев, клуб

Киевский ночной клуб опроверг информацию о проведении мероприятия по мотивам трагедии в Махачкале

18:01 16.08.2023
 
© Клуб "Форсаж"\соцсети
© Клуб "Форсаж"\соцсети
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Менеджмент клуба назвал опубликованную ранее в соцсетях афишу провокацией
Киевский ночной клуб "Форсаж" опроверг информацию о том, что 18 августа устраивает "огневое шоу" по мотивам трагедии в Махачкале. Соответствующее сообщение было опубликовано 16 августа на странице клуба в соцсетях.
Ранее анонс такого мероприятия появился в интернете. Менеджмент клуба назвал афишу с "огневым шоу" фейком и провокацией, к которой они не имеют никакого отношения.
На появление афиши в соцсетях отреагировал российский блогер Сергей Колясников. "Каждый раз, когда Украина пробивает дно, и кажется, что хуже и гнуснее быть не может - на этом дне обнаруживается люк с тризубом", - написал он в своем телеграм-канале.
Предвыборная агитация в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
17:21
Ночной клуб в Киеве устраивает спецмероприятие, чтобы поглумиться над трагедией в МахачкалеКиевский ночной клуб "Форсаж" назначил на 18 августа "огневое шоу" по мотивам трагедии в Махачкале. Соответствующий анонс размещен в соцсетях заведения
 
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