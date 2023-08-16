https://ukraina.ru/20230816/1048738661.html

Киевский ночной клуб опроверг информацию о проведении мероприятия по мотивам трагедии в Махачкале

Киевский ночной клуб опроверг информацию о проведении мероприятия по мотивам трагедии в Махачкале - 16.08.2023 Украина.ру

Киевский ночной клуб опроверг информацию о проведении мероприятия по мотивам трагедии в Махачкале

Менеджмент клуба назвал опубликованную ранее в соцсетях афишу провокацией

2023-08-16T18:01

2023-08-16T18:01

2023-08-16T18:01

новости

киев

клуб

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Киевский ночной клуб "Форсаж" опроверг информацию о том, что 18 августа устраивает "огневое шоу" по мотивам трагедии в Махачкале. Соответствующее сообщение было опубликовано 16 августа на странице клуба в соцсетях.Ранее анонс такого мероприятия появился в интернете. Менеджмент клуба назвал афишу с "огневым шоу" фейком и провокацией, к которой они не имеют никакого отношения.На появление афиши в соцсетях отреагировал российский блогер Сергей Колясников. "Каждый раз, когда Украина пробивает дно, и кажется, что хуже и гнуснее быть не может - на этом дне обнаруживается люк с тризубом", - написал он в своем телеграм-канале.

https://ukraina.ru/20230816/1048735497.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, клуб