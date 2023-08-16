Киевский ночной клуб опроверг информацию о проведении мероприятия по мотивам трагедии в Махачкале
© Клуб "Форсаж"\соцсети
© Клуб "Форсаж"\соцсети
Менеджмент клуба назвал опубликованную ранее в соцсетях афишу провокацией
Киевский ночной клуб "Форсаж" опроверг информацию о том, что 18 августа устраивает "огневое шоу" по мотивам трагедии в Махачкале. Соответствующее сообщение было опубликовано 16 августа на странице клуба в соцсетях.
Ранее анонс такого мероприятия появился в интернете. Менеджмент клуба назвал афишу с "огневым шоу" фейком и провокацией, к которой они не имеют никакого отношения.
На появление афиши в соцсетях отреагировал российский блогер Сергей Колясников. "Каждый раз, когда Украина пробивает дно, и кажется, что хуже и гнуснее быть не может - на этом дне обнаруживается люк с тризубом", - написал он в своем телеграм-канале.