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"Это Буданов в костюме": в сети появилось фото с совещания Зеленского с неожиданным участником

"Это Буданов в костюме": в сети появилось фото с совещания Зеленского с неожиданным участником - 16.08.2023 Украина.ру

"Это Буданов в костюме": в сети появилось фото с совещания Зеленского с неожиданным участником

В сети появился снимок с очередного совещания Владимира Зеленского. Правда на этот раз пользователи обратили внимание на необычного участника этого собрания - серого кота. Фото 16 августа опубликовали украинские СМИ

2023-08-16T18:28

2023-08-16T18:28

2023-08-16T18:28

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"Чего-то морды у них грустные", "Нализались леденцов Рошен", "Это российский кот-разведчик", "Картина: кота окружили крысы", "Мне больше интересно, что за бутылка на столе", "Кот из биолаборатории НАТЫ", "Это Буданов в костюме кота", "Кот среди них самый упитанный!", "Как так, только ж недавно Зеленскому на питание 2 миллиарда гривен дали, неужто так быстро все потребил?" - отреагировали пользовали.Накануне на сайте госзакупок Украины появился государственный контракт на обеспечение питанием президентских приемов. На эту цель выделено 2 млн гривен (5,3 млн рублей).Какие именно компании примут участие в этом тендере, пока не сообщается, однако пользователи уже успели пошутить на этот счет."Интересно, будет ли в конкурсе участвовать фирма "Конкорд"?!", "Надо Пригожина туда поваром отправить", - написали люди.

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2023

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