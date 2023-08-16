https://ukraina.ru/20230816/1048738260.html
"Это Буданов в костюме": в сети появилось фото с совещания Зеленского с неожиданным участником
"Это Буданов в костюме": в сети появилось фото с совещания Зеленского с неожиданным участником - 16.08.2023 Украина.ру
"Это Буданов в костюме": в сети появилось фото с совещания Зеленского с неожиданным участником
В сети появился снимок с очередного совещания Владимира Зеленского. Правда на этот раз пользователи обратили внимание на необычного участника этого собрания - серого кота. Фото 16 августа опубликовали украинские СМИ
2023-08-16T18:28
2023-08-16T18:28
2023-08-16T18:28
новости
новости украины
украина
владимир зеленский
совещание
кот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/10/1048734612_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_df87ab20d4167ea534a79b2a86ea90d4.jpg
"Чего-то морды у них грустные", "Нализались леденцов Рошен", "Это российский кот-разведчик", "Картина: кота окружили крысы", "Мне больше интересно, что за бутылка на столе", "Кот из биолаборатории НАТЫ", "Это Буданов в костюме кота", "Кот среди них самый упитанный!", "Как так, только ж недавно Зеленскому на питание 2 миллиарда гривен дали, неужто так быстро все потребил?" - отреагировали пользовали.Накануне на сайте госзакупок Украины появился государственный контракт на обеспечение питанием президентских приемов. На эту цель выделено 2 млн гривен (5,3 млн рублей).Какие именно компании примут участие в этом тендере, пока не сообщается, однако пользователи уже успели пошутить на этот счет."Интересно, будет ли в конкурсе участвовать фирма "Конкорд"?!", "Надо Пригожина туда поваром отправить", - написали люди.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/10/1048734612_23:0:950:695_1920x0_80_0_0_da709b6b816a2d4befd7283be028aabb.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, украина, владимир зеленский, совещание, кот
Новости, Новости Украины, Украина, Владимир Зеленский, совещание, кот
"Это Буданов в костюме": в сети появилось фото с совещания Зеленского с неожиданным участником
В сети появился снимок с очередного совещания Владимира Зеленского. Правда на этот раз пользователи обратили внимание на необычного участника этого собрания - серого кота. Фото 16 августа опубликовали украинские СМИ
"Чего-то морды у них грустные", "Нализались леденцов Рошен", "Это российский кот-разведчик", "Картина: кота окружили крысы", "Мне больше интересно, что за бутылка на столе", "Кот из биолаборатории НАТЫ", "Это Буданов в костюме кота", "Кот среди них самый упитанный!", "Как так, только ж недавно Зеленскому на питание 2 миллиарда гривен дали, неужто так быстро все потребил?" - отреагировали пользовали.
Накануне на сайте госзакупок Украины появился государственный контракт на обеспечение питанием президентских приемов. На эту цель выделено 2 млн гривен (5,3 млн рублей).
Какие именно компании примут участие в этом тендере, пока не сообщается, однако пользователи уже успели пошутить на этот счет.
"Интересно, будет ли в конкурсе участвовать фирма "Конкорд"?!", "Надо Пригожина туда поваром отправить", - написали люди.