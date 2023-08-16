"Это Буданов в костюме": в сети появилось фото с совещания Зеленского с неожиданным участником - 16.08.2023 Украина.ру
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"Это Буданов в костюме": в сети появилось фото с совещания Зеленского с неожиданным участником
"Это Буданов в костюме": в сети появилось фото с совещания Зеленского с неожиданным участником - 16.08.2023 Украина.ру
"Это Буданов в костюме": в сети появилось фото с совещания Зеленского с неожиданным участником
В сети появился снимок с очередного совещания Владимира Зеленского. Правда на этот раз пользователи обратили внимание на необычного участника этого собрания - серого кота. Фото 16 августа опубликовали украинские СМИ
2023-08-16T18:28
2023-08-16T18:28
новости
новости украины
украина
владимир зеленский
совещание
кот
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"Чего-то морды у них грустные", "Нализались леденцов Рошен", "Это российский кот-разведчик", "Картина: кота окружили крысы", "Мне больше интересно, что за бутылка на столе", "Кот из биолаборатории НАТЫ", "Это Буданов в костюме кота", "Кот среди них самый упитанный!", "Как так, только ж недавно Зеленскому на питание 2 миллиарда гривен дали, неужто так быстро все потребил?" - отреагировали пользовали.Накануне на сайте госзакупок Украины появился государственный контракт на обеспечение питанием президентских приемов. На эту цель выделено 2 млн гривен (5,3 млн рублей).Какие именно компании примут участие в этом тендере, пока не сообщается, однако пользователи уже успели пошутить на этот счет."Интересно, будет ли в конкурсе участвовать фирма "Конкорд"?!", "Надо Пригожина туда поваром отправить", - написали люди.
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новости, новости украины, украина, владимир зеленский, совещание, кот
Новости, Новости Украины, Украина, Владимир Зеленский, совещание, кот

"Это Буданов в костюме": в сети появилось фото с совещания Зеленского с неожиданным участником

18:28 16.08.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский ВСУ
Зеленский ВСУ
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
В сети появился снимок с очередного совещания Владимира Зеленского. Правда на этот раз пользователи обратили внимание на необычного участника этого собрания - серого кота. Фото 16 августа опубликовали украинские СМИ
© УНИАН
© УНИАН
"Чего-то морды у них грустные", "Нализались леденцов Рошен", "Это российский кот-разведчик", "Картина: кота окружили крысы", "Мне больше интересно, что за бутылка на столе", "Кот из биолаборатории НАТЫ", "Это Буданов в костюме кота", "Кот среди них самый упитанный!", "Как так, только ж недавно Зеленскому на питание 2 миллиарда гривен дали, неужто так быстро все потребил?" - отреагировали пользовали.
Накануне на сайте госзакупок Украины появился государственный контракт на обеспечение питанием президентских приемов. На эту цель выделено 2 млн гривен (5,3 млн рублей).
Какие именно компании примут участие в этом тендере, пока не сообщается, однако пользователи уже успели пошутить на этот счет.
"Интересно, будет ли в конкурсе участвовать фирма "Конкорд"?!", "Надо Пригожина туда поваром отправить", - написали люди.
 
НовостиНовости УкраиныУкраинаВладимир Зеленскийсовещаниекот
 
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