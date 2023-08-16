https://ukraina.ru/20230816/1048738118.html
Верховная Рада сделала еще один шаг к полной "декоммунизации"
Верховная Рада сделала еще один шаг к полной "декоммунизации" - 16.08.2023 Украина.ру
Верховная Рада сделала еще один шаг к полной "декоммунизации"
Законопроект о демонтаже памятников Второй мировой войны в рамках так называемой декоммунизации получил одобрение комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Украины. Об этом 16 августа сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук
2023-08-16T17:56
2023-08-16T17:56
2023-08-16T17:56
новости
памятник
институт национальной памяти
владимир вятрович
великая отечественная война
вторая мировая война
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Автор законопроекта, экс-директор Украинского института национальной памяти - Владимир Вятрович.По ее словам, места захоронений эти изменения не коснутся.Законопроект предполагает ликвидацию "коммунистических символов" на мемориалах, памятниках, мемориальных досках. Сделать это планируется в течение года после вступления закона в силу.Вместо названия "Великая Отечественная война" будет использоваться термин "Вторая мировая война". Годом начала войны будет считаться соответственно не 1941-й, а 1939 год.Законопроект позволит изымать из Государственного реестра недвижимых памятников Украины объекты и демонтировать их.В Киеве 6 августа на статую "Родина-мать" был поднят украинский герб, трезубец. Советский герб был демонтирован.
https://ukraina.ru/20230807/1048520120.html
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новости, памятник, институт национальной памяти, владимир вятрович, великая отечественная война, вторая мировая война
Новости, памятник, Институт национальной памяти, Владимир Вятрович, Великая Отечественная война, Вторая мировая война
Верховная Рада сделала еще один шаг к полной "декоммунизации"
Законопроект о демонтаже памятников Второй мировой войны в рамках так называемой декоммунизации получил одобрение комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Украины. Об этом 16 августа сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук
Автор законопроекта, экс-директор Украинского института национальной памяти - Владимир Вятрович.
"Под декоммунизацию первой волны не попали памятники Второй мировой войны, часто содержащие символику тоталитарного коммунистического режима и/или российской имперской политики. Сегодня общество готово переосмыслить эти вещи и убрать из публичного пространства", - отметила Кравчук.
По ее словам, места захоронений эти изменения не коснутся.
Законопроект предполагает ликвидацию "коммунистических символов" на мемориалах, памятниках, мемориальных досках. Сделать это планируется в течение года после вступления закона в силу.
Вместо названия "Великая Отечественная война" будет использоваться термин "Вторая мировая война". Годом начала войны будет считаться соответственно не 1941-й, а 1939 год.
Законопроект позволит изымать из Государственного реестра недвижимых памятников Украины объекты и демонтировать их.
В Киеве 6 августа на статую "Родина-мать" был поднят украинский герб, трезубец. Советский герб был демонтирован.