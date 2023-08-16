https://ukraina.ru/20230816/1048737902.html

"Осталось девять мужчин": в Одессе из-за мобилизации может закрыться Украинский театр

"Осталось девять мужчин": в Одессе из-за мобилизации может закрыться Украинский театр - 16.08.2023 Украина.ру

"Осталось девять мужчин": в Одессе из-за мобилизации может закрыться Украинский театр

Украинский театр в Одессе не может получить бронирование для военнообязанных актеров, в труппе осталось только девять мужчин. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на руководство театра

2023-08-16T18:12

2023-08-16T18:12

2023-08-16T18:12

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театр

всу

военкоматы

украина

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Сообщается, что несмотря на многочисленные обращения в областной территориальный центр комплектования (ТЦК), руководство Украинского театра не может получить "бронь" для своих военнообязанных актеров.Актер и исполняющий обязанности главного режиссера Александр Самусенко сообщил, что треть творческого состава театра уже находится в рядах ВСУ.После задержания сотрудники ТЦК заставили актёра выключить мобильный телефон и сейчас Павел Чирва уже находится в армии. После этого главный военкомат Приморского района Одессы направил руководству театра письмо, в котором указал, что ТЦК не превысил своих полномочий.Заведующая литературно-драматической частью Светлана Бондарь отметила, что Павел Чирва работает в Украинском театре с 2022 года и был задействован в девяти из десяти спектаклей из всего репертуара."Если тенденция будет сохраняться, то есть, если действительно армия не сможет обойтись без актеров Украинского театра, то просто театр будет вынужден перестать существовать", - подчеркнула Бондарь.

https://ukraina.ru/20230815/1048701782.html

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новости, одесса, мобилизация, театр, всу, военкоматы, украина