"Осталось девять мужчин": в Одессе из-за мобилизации может закрыться Украинский театр - 16.08.2023 Украина.ру
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"Осталось девять мужчин": в Одессе из-за мобилизации может закрыться Украинский театр
"Осталось девять мужчин": в Одессе из-за мобилизации может закрыться Украинский театр - 16.08.2023 Украина.ру
"Осталось девять мужчин": в Одессе из-за мобилизации может закрыться Украинский театр
Украинский театр в Одессе не может получить бронирование для военнообязанных актеров, в труппе осталось только девять мужчин. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на руководство театра
2023-08-16T18:12
2023-08-16T18:12
новости
одесса
мобилизация
театр
всу
военкоматы
украина
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Сообщается, что несмотря на многочисленные обращения в областной территориальный центр комплектования (ТЦК), руководство Украинского театра не может получить "бронь" для своих военнообязанных актеров.Актер и исполняющий обязанности главного режиссера Александр Самусенко сообщил, что треть творческого состава театра уже находится в рядах ВСУ.После задержания сотрудники ТЦК заставили актёра выключить мобильный телефон и сейчас Павел Чирва уже находится в армии. После этого главный военкомат Приморского района Одессы направил руководству театра письмо, в котором указал, что ТЦК не превысил своих полномочий.Заведующая литературно-драматической частью Светлана Бондарь отметила, что Павел Чирва работает в Украинском театре с 2022 года и был задействован в девяти из десяти спектаклей из всего репертуара."Если тенденция будет сохраняться, то есть, если действительно армия не сможет обойтись без актеров Украинского театра, то просто театр будет вынужден перестать существовать", - подчеркнула Бондарь.
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новости, одесса, мобилизация, театр, всу, военкоматы, украина
Новости, Одесса, мобилизация, театр, ВСУ, военкоматы, Украина

"Осталось девять мужчин": в Одессе из-за мобилизации может закрыться Украинский театр

18:12 16.08.2023
 
© РИА Новости . Стрингер
- РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости . Стрингер
Читать в
Украинский театр в Одессе не может получить бронирование для военнообязанных актеров, в труппе осталось только девять мужчин. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на руководство театра
Сообщается, что несмотря на многочисленные обращения в областной территориальный центр комплектования (ТЦК), руководство Украинского театра не может получить "бронь" для своих военнообязанных актеров.
Актер и исполняющий обязанности главного режиссера Александр Самусенко сообщил, что треть творческого состава театра уже находится в рядах ВСУ.

"Планировали спектакль "1900". Наш завлит Светлана сделала перевод, замечательный, невероятный [перевод] этого спектакля и вот актер театра, заслуженный актер Украины Павел Чирва, пошел распечатать текст для того, чтобы пойти ко мне на репетицию, и был задержан сотрудниками [территориальных центров комплектования] ТЦК", - сообщил режиссёр.

После задержания сотрудники ТЦК заставили актёра выключить мобильный телефон и сейчас Павел Чирва уже находится в армии. После этого главный военкомат Приморского района Одессы направил руководству театра письмо, в котором указал, что ТЦК не превысил своих полномочий.
Заведующая литературно-драматической частью Светлана Бондарь отметила, что Павел Чирва работает в Украинском театре с 2022 года и был задействован в девяти из десяти спектаклей из всего репертуара.
"Если тенденция будет сохраняться, то есть, если действительно армия не сможет обойтись без актеров Украинского театра, то просто театр будет вынужден перестать существовать", - подчеркнула Бондарь.
- РИА Новости, 1920, 15.08.2023
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