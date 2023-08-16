https://ukraina.ru/20230816/1048737353.html

Победа России и неадекватность Запада. О чём говорили эксперты 16 августа

Победа России и неадекватность Запада. О чём говорили эксперты 16 августа - 16.08.2023 Украина.ру

Победа России и неадекватность Запада. О чём говорили эксперты 16 августа

Украина.ру, 16.08.2023

2023-08-16T17:42

2023-08-16T17:42

2023-08-16T17:42

эксклюзив

грег вайнер

владимир зеленский

нато

запад

переговоры

россия

эммануэль макрон

михаил подоляк

алексей данилов

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"Россия может одержать быструю победу"Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев у себя в телеграм-канале высказал мнение, что Россия в состоянии разбить ВСУ за два месяца и дойти до Львова, но это может спровоцировать военный конфликт с НАТО, поэтому Москва вынуждена пойти на затягивание конфликта.В интервью изданию Украина.ру Ашимбаев пояснил свою позицию.По его словам, за время СВО Россия несколько раз меняла свою стратегию. Москва отступила от первоначального плана блицкрига и перешла к длительной позиционной войне, потому что неправильно просчитала потенциал ВСУ и реакцию Запада.Но потом оказалось, что западные санкции не только не наносят России ущерб, но и дают возможность провести модернизацию, которой не было долгие годы. Массовая миграция либеральной общественности, активная работа ВПК, перестройка армейского управления позволили РФ перезагрузить свою политическую систему."Да, было понятно, что поставки западного оружия будут нарастать. Но, судя по винегрету из натовских танков (не надо быть военным экспертом, чтобы понять, что невозможно обеспечить их единое снабжение, ремонт и обучение экипажей), провальному "контрнаступу" и огромной коррупции (техника оказывается в третьих странах, а деньги утекают обратно к поставщикам через офшорные схемы), мы видим, что военный потенциал Киева больше представлен в пиар-сфере", – заявил политолог.При этом, продолжил он, понимания позиции России на Западе тоже нет. Европа получает огромный урон от санкционной войны, в черную дыру под названием Украина утекает огромное количество средств, но адекватных решений там принимать не хотят.Они даже не пытаются начать переговоры о временном перемирии с фиксацией линии фронта. Если Россия периодически предлагает начать мирные переговоры, то со стороны Запада таких предложений не прозвучало. Там по-прежнему пытаются одержать победу над Россией военным путем."Россия в свою очередь может достаточно быстро одержать победу на Украине, разбомбив мосты через Днепр, проведя более активные операции и наладив бесперебойное снабжение своих войск. Но из истории мы помним, что как только Россия начинала побеждать на западном направлении, против нее тут же консолидировалась Европа и США.Я имею в виду Берлинский конгресс после окончания Русско-турецкой войны в 1878 году и увеличение давления на СССР после окончания Великой Отечественной войны. Сейчас быстрая победа России, очевидная по военным и экономическим факторам, тоже может привести к резкой эскалации отношений с НАТО", – сказал Ашимбаев.В целом, уверен он, силы, способной к конструктивному диалогу, на Западе нет.Поэтому Москва предпочитает спокойно перемалывать личный состав украинской армии и натовскую технику, пользуясь тем, что санкционная война дала России неожиданно много преимуществ, и дожидаясь, пока во власти в США придут вменяемые политики, с которыми можно вести конструктивный диалог о послевоенном устройстве мира.Защита Белоруссии и "пророссийский альянс"Возможность прямого военного столкновения с НАТО весьма вероятна, заявил на Московской конференции по безопасности министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.Политолог, политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов считает, что Белоруссия как маленькая страна воспринимает ситуацию в мире более настороженно, с большей тревогой, чем Россия.С другой стороны, со стороны Запада повышаются ставки, напряжения все больше, и таких заявлений в дальнейшем будет немало, прогнозирует политолог."Вся западная концепция защиты Украины строится на том, что Россия угрожает Европе. Об этом прямо говорит не только Зеленский, но и Дуда: если мы Украину от России не защитим, следующими будут Варшава и Берлин.Об этом говорят европейские лидеры, на это не возражают американские лидеры, а это полная чушь. На этом фоне наши и белорусские заявления, хоть и алармистские, но они имеют под собой хоть какое-то основание в отличие от западных заявлений о русской угрозе Берлину и Варшаве. Наш алармизм хоть чем-то оправдан, а их алармизм – абсолютно лживый", – заявил Акопов.По его словам, Запад своими активным давлением на восточные страны и страны Юга формирует условный пророссийский альянс. Ирану и Северной Корее, которые находятся под санкциями, не нужно объяснять, что такое Запад и подталкивать к альянсу с Россией.Китай заинтересован в России как в противовесе Западу. Сильный независимый Китай и сильная Россия возможны только при естественном восстановлении исторического влияния и русского мира, и китайского, если мы говорим про Тайвань тоже."А вот от стран арабского мира от Ближнего востока до Индонезии Запад требует, чтобы они присоединились к нему. Делать это эти страны категорически не хотят. Это двигает их, если не к глобальному союзу с Россией, то в сторону ее.И по мере того, как Запад будет вынужден отказаться от Украины, эти страны будут вынуждены пересмотреть свои ставки, потому что они ставят на всех: и на Китай, и на Запад, пытаясь вести двойную игру, например, те же саудиты.Но когда Штаты потеряют Украину это будет дополнительным мотивом для саудитов, чтобы больше сближаться с Китаем и Россией. В этом смысле войны арабов и России с европейцами не будет, но смещаться арабы будут больше в сторону России и Китая", – считает Акопов.Пойдёт ли Украина на переговорыНакануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев согласен со словами президента Франции Эммануэля Макрона о том, что представители Киева и Москвы должны сесть за стол переговоров, написал 15 августа журнал Le Point.В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил изданию La Repubblica, что Запад не оказывает давления на Украину по вопросу переговоров с Россией.Де-юре действительно не оказывает, считает политолог, американист Грег Вайнер. Тот же Блинкен не звонит министру иностранных дел Украины, не требует от него завтра сесть за стол переговоров и так далее.Но есть определённые группы неофициальных консультантов, стратегов, экспертов, политологов, которые на нескольких площадках ведут переговоры. И получается, что де-факто давление идет и на Украину, и на Россию."Мои контакты на Украине рассказывают мне, что украинская элита ощущает сильное давление Запада на страну по вопросу переговоров с Россией.Я думаю, что после вильнюсского саммита НАТО Зеленский и вся украинская администрация стала ближе к земле. Они начинают понимать, что Запад — не бездонная бочка, и что в какой-то момент все подарки закончатся, а военные поставки будут минимизированы, если будут вообще. И надо что-то предлагать на перспективу.Перспектива — это все-таки окончание войны и восстановление украинской экономики", – сообщил Вайнер.

https://ukraina.ru/20230816/1048712373.html

https://ukraina.ru/20230816/1048709387.html

https://ukraina.ru/20230816/1048730874.html

https://ukraina.ru/20230816/1048722579.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

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