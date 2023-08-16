https://ukraina.ru/20230816/1048737225.html

Выброшен за ненужностью: военнослужащий ВСУ, получивший инвалидность, просит милостыню

Выброшен за ненужностью: военнослужащий ВСУ, получивший инвалидность, просит милостыню - 16.08.2023 Украина.ру

Выброшен за ненужностью: военнослужащий ВСУ, получивший инвалидность, просит милостыню

Телеграм-канал Readovka 16 августа опубликовал историю украинского штурмовика Игоря, который получил инвалидность и продолжает числиться в своем подразделении, только никакой помощи от государства не получает

2023-08-16T17:39

2023-08-16T17:39

2023-08-16T17:39

новости

новости украины

украина

всу

инвалиды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/10/1048736066_45:0:1115:602_1920x0_80_0_0_e5a29a50d4e2c55b04de78279980986e.png.webp

"По словам укровояки, у него не осталось других вариантов, кроме как просить в переходе гроши на еду", - говорится в публикации."Такое будущее ждет их всех", "Досидится, скоро мобилизуют повторно", "Страна глупых, вороватых и ленивых, чего удивляться такому исходу", "Главное после победы чтобы добрая Россия не кормила этих ..., взявших в руки оружие", - отреагировали подписчики канала.На прошлой неделе Министерство обороны РФ опубликовало данные о том, что с начала контрнаступления в июне этого года ВСУ потеряли уже 43 тысячи военнослужащих.Чуть позже, в субботу, 12 августа, американская газета New York Times написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.Параллельно на Украине объявили о декриминализации порнографии. На фоне этого сообщения в стране появились оригинальные вакансии. Например, для съемок эротических фильмов "специфического жанра" требуются ставшие инвалидами боевики ВСУ.

https://ukraina.ru/20230816/1048718947.html

https://ukraina.ru/20230816/1048735672.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, украина, всу, инвалиды