Выброшен за ненужностью: военнослужащий ВСУ, получивший инвалидность, просит милостыню - 16.08.2023 Украина.ру
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Выброшен за ненужностью: военнослужащий ВСУ, получивший инвалидность, просит милостыню
Выброшен за ненужностью: военнослужащий ВСУ, получивший инвалидность, просит милостыню - 16.08.2023 Украина.ру
Выброшен за ненужностью: военнослужащий ВСУ, получивший инвалидность, просит милостыню
Телеграм-канал Readovka 16 августа опубликовал историю украинского штурмовика Игоря, который получил инвалидность и продолжает числиться в своем подразделении, только никакой помощи от государства не получает
2023-08-16T17:39
2023-08-16T17:39
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"По словам укровояки, у него не осталось других вариантов, кроме как просить в переходе гроши на еду", - говорится в публикации."Такое будущее ждет их всех", "Досидится, скоро мобилизуют повторно", "Страна глупых, вороватых и ленивых, чего удивляться такому исходу", "Главное после победы чтобы добрая Россия не кормила этих ..., взявших в руки оружие", - отреагировали подписчики канала.На прошлой неделе Министерство обороны РФ опубликовало данные о том, что с начала контрнаступления в июне этого года ВСУ потеряли уже 43 тысячи военнослужащих.Чуть позже, в субботу, 12 августа, американская газета New York Times написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.Параллельно на Украине объявили о декриминализации порнографии. На фоне этого сообщения в стране появились оригинальные вакансии. Например, для съемок эротических фильмов "специфического жанра" требуются ставшие инвалидами боевики ВСУ.
https://ukraina.ru/20230816/1048718947.html
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новости, новости украины, украина, всу, инвалиды
Новости, Новости Украины, Украина, ВСУ, инвалиды

Выброшен за ненужностью: военнослужащий ВСУ, получивший инвалидность, просит милостыню

17:39 16.08.2023
 
© Readovka
© Readovka
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Телеграм-канал Readovka 16 августа опубликовал историю украинского штурмовика Игоря, который получил инвалидность и продолжает числиться в своем подразделении, только никакой помощи от государства не получает
"По словам укровояки, у него не осталось других вариантов, кроме как просить в переходе гроши на еду", - говорится в публикации.
"Такое будущее ждет их всех", "Досидится, скоро мобилизуют повторно", "Страна глупых, вороватых и ленивых, чего удивляться такому исходу", "Главное после победы чтобы добрая Россия не кормила этих ..., взявших в руки оружие", - отреагировали подписчики канала.
На прошлой неделе Министерство обороны РФ опубликовало данные о том, что с начала контрнаступления в июне этого года ВСУ потеряли уже 43 тысячи военнослужащих.
Чуть позже, в субботу, 12 августа, американская газета New York Times написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.
Интервью Е. В. Балицкого РИА Новости - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
11:11
"Не хотят быть пушечным мясом": Балицкий рассказал об отказе двух батальонов ВСУ от наступленияПорядка 500 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались от наступления на Запорожском направлении. Об этом сообщил 16 августа в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий
Параллельно на Украине объявили о декриминализации порнографии. На фоне этого сообщения в стране появились оригинальные вакансии. Например, для съемок эротических фильмов "специфического жанра" требуются ставшие инвалидами боевики ВСУ.
17:30
Военнослужащим ВСУ, ставшими инвалидами, предлагают работу в порноНа фоне декриминализации порнографии на Украине на популярных сайтах поиска работы в стране появились оригинальные вакансии. Например, для съемок эротических фильмов "специфического жанра" требуются ставшие инвалидами боевики ВСУ. Об этом 16 августа сообщил Телеграм-канал "Укропский фреш"
 
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