В НАТО назвали ошибкой слова о возможном приеме Украины в Альянс после территориальных уступок России

Забыть о Крыме и не только. Почему в НАТО заговорили о территориальных уступках Украины

Во вторник, 15 августа, норвежское издание Verdens Gang процитировало слова главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенсена. Он заявил, что Киев может получить членство в Альянсе в обмен на уступку части территорий России — будто бы это может быть частью сделки по прекращению конфликта