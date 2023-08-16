В НАТО назвали ошибкой слова о возможном приеме Украины в Альянс после территориальных уступок России
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен уточнил, что он имел в виду более масштабную дискуссию о будущих сценариях для Украины
Йенссен отказался от своих слов о том, что Украина может вступить в альянс после того, как передаст России часть территории.
"Я высказался на этот счет в рамках более масштабной дискуссии о возможных будущих сценариях для Украины. Мне не следовало преподносить это в таком формате. Это было неправильно", - заявил Йенссен норвежской газете Verdens Gang 16 августа.
Днем ранее это же издание сообщило, что глава офиса генсека НАТО не исключает, что Украина может стать членом альянса, если уступит часть территории России. Йенссен отметил, что дискуссия о возможном статусе Украины после конфликта уже ведется. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на слова Йенссена заявлением о том, что "разменять территории на зонтик НАТО – странно".
16:39Забыть о Крыме и не только. Почему в НАТО заговорили о территориальных уступках УкраиныВо вторник, 15 августа, норвежское издание Verdens Gang процитировало слова главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенсена. Он заявил, что Киев может получить членство в Альянсе в обмен на уступку части территорий России — будто бы это может быть частью сделки по прекращению конфликта