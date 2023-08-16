В НАТО назвали ошибкой слова о возможном приеме Украины в Альянс после территориальных уступок России - 16.08.2023 Украина.ру
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В НАТО назвали ошибкой слова о возможном приеме Украины в Альянс после территориальных уступок России
В НАТО назвали ошибкой слова о возможном приеме Украины в Альянс после территориальных уступок России - 16.08.2023 Украина.ру
В НАТО назвали ошибкой слова о возможном приеме Украины в Альянс после территориальных уступок России
Глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен уточнил, что он имел в виду более масштабную дискуссию о будущих сценариях для Украины
2023-08-16T17:33
2023-08-16T17:33
новости
нато
украина
территории
альянс
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Йенссен отказался от своих слов о том, что Украина может вступить в альянс после того, как передаст России часть территории."Я высказался на этот счет в рамках более масштабной дискуссии о возможных будущих сценариях для Украины. Мне не следовало преподносить это в таком формате. Это было неправильно", - заявил Йенссен норвежской газете Verdens Gang 16 августа.Днем ранее это же издание сообщило, что глава офиса генсека НАТО не исключает, что Украина может стать членом альянса, если уступит часть территории России. Йенссен отметил, что дискуссия о возможном статусе Украины после конфликта уже ведется. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на слова Йенссена заявлением о том, что "разменять территории на зонтик НАТО – странно".
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новости, нато, украина, территории, альянс
Новости, НАТО, Украина, территории, альянс

В НАТО назвали ошибкой слова о возможном приеме Украины в Альянс после территориальных уступок России

17:33 16.08.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен уточнил, что он имел в виду более масштабную дискуссию о будущих сценариях для Украины
Йенссен отказался от своих слов о том, что Украина может вступить в альянс после того, как передаст России часть территории.
"Я высказался на этот счет в рамках более масштабной дискуссии о возможных будущих сценариях для Украины. Мне не следовало преподносить это в таком формате. Это было неправильно", - заявил Йенссен норвежской газете Verdens Gang 16 августа.
Днем ранее это же издание сообщило, что глава офиса генсека НАТО не исключает, что Украина может стать членом альянса, если уступит часть территории России. Йенссен отметил, что дискуссия о возможном статусе Украины после конфликта уже ведется. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на слова Йенссена заявлением о том, что "разменять территории на зонтик НАТО – странно".
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
16:39
Забыть о Крыме и не только. Почему в НАТО заговорили о территориальных уступках УкраиныВо вторник, 15 августа, норвежское издание Verdens Gang процитировало слова главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенсена. Он заявил, что Киев может получить членство в Альянсе в обмен на уступку части территорий России — будто бы это может быть частью сделки по прекращению конфликта
 
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