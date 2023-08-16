https://ukraina.ru/20230816/1048735497.html

Ночной клуб в Киеве устраивает спецмероприятие, чтобы поглумиться над трагедией в Махачкале

Ночной клуб в Киеве устраивает спецмероприятие, чтобы поглумиться над трагедией в Махачкале - 16.08.2023 Украина.ру

Ночной клуб в Киеве устраивает спецмероприятие, чтобы поглумиться над трагедией в Махачкале

Киевский ночной клуб "Форсаж" назначил на 18 августа "огневое шоу" по мотивам трагедии в Махачкале. Соответствующий анонс размещен в соцсетях заведения

2023-08-16T17:21

2023-08-16T17:21

2023-08-16T17:21

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киев

клуб

махачкала

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"Каждый раз, когда Украина пробивает дно, и кажется, что хуже и гнуснее быть не может - на этом дне обнаруживается люк с тризубом", - прокомментировал афишу ночного клуба российский блогер Сергей Колясников.Как сообщало издание Украина.ру, пользователи соцсетей с Украины ранее поглумились над трагедией в Махачкале, где в результате взрыва на автозаправке погибли более 30 человек, пострадали более 100."Это праздник какой-то". "А надо было, чтобы так в Москве горело. Не туда полетело". "На территории Кремля бы так", - лишь некоторые из комментариев, которые оставили читатели украинского новостного канала.Реакцию украинских пабликов на трагедию в Махачкале военкор "Комсомольской правды" Александр Коц у себя в телеграм-канале назвал совершенно потусторонней.

https://ukraina.ru/20230815/1048693985.html

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новости, киев, клуб, махачкала