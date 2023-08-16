"Вон из страны!" Трансгендер-военный, избитый на улице, рассорил украинцев - 16.08.2023 Украина.ру
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"Вон из страны!" Трансгендер-военный, избитый на улице, рассорил украинцев
"Вон из страны!" Трансгендер-военный, избитый на улице, рассорил украинцев - 16.08.2023 Украина.ру
"Вон из страны!" Трансгендер-военный, избитый на улице, рассорил украинцев
Украинский военный Хелен Марк, ранее объявивший о трансгендерном переходе, на днях пожаловался в своих соцсетях, что был избит неизвестными из-за яркого макияжа. Соответствующий пост он опубликовал в своих соцсетях
2023-08-16T16:45
2023-08-16T16:45
украина
новости
трансгендер
новости украины
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Примечательно, что конфликт продолжился и на следующий день. Только в этот раз трансгендеру, приехавшему в больницу снимать побои, досталось от врача. На эмоциональный рассказ пациента он отреагировал нецензурно, что крайне возмутило Марка.В комментариях отдельные пользователи были возмущены "неевропейским" поведением нападавших, но большинство украиноязычных пользователей осудили самого трансгендера.В начале августа в ВСУ был назначен новый официальный спикер, им стал американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло. Транс-переход он совершил в 2019 году в возрасте 42 лет. Имеет звание младшего сержанта.Первым делом в новом качестве Чирилло заявил, что украинцы люди, а русские - нет.
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украина, новости, трансгендер, новости украины
Украина, Новости, трансгендер, Новости Украины

"Вон из страны!" Трансгендер-военный, избитый на улице, рассорил украинцев

16:45 16.08.2023
 
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Украинский военный Хелен Марк, ранее объявивший о трансгендерном переходе, на днях пожаловался в своих соцсетях, что был избит неизвестными из-за яркого макияжа. Соответствующий пост он опубликовал в своих соцсетях
Примечательно, что конфликт продолжился и на следующий день. Только в этот раз трансгендеру, приехавшему в больницу снимать побои, досталось от врача. На эмоциональный рассказ пациента он отреагировал нецензурно, что крайне возмутило Марка.
В комментариях отдельные пользователи были возмущены "неевропейским" поведением нападавших, но большинство украиноязычных пользователей осудили самого трансгендера.

"Мало били, вон с Украины!", "Я бы еще добавил", "Реально мало дали", "Оно надо бить", "Мы ж Европа", "Иди воюй, а не жалуйся", "Цивилизованное государство, идущее в Европу, и люди продолжают творить такой бред. Нет слов, одни эмоции", "Вы сошли с ума???!!! Почему мы, обычные пары, не ходим с транспарантами? Почему надо, чтобы все любили геев? Если свобода, то свобода во всем, почему я не могу сказать, что мне не нравятся трансгендеры, это ущемляет мои права...", - написали комментаторы.

В начале августа в ВСУ был назначен новый официальный спикер, им стал американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло. Транс-переход он совершил в 2019 году в возрасте 42 лет. Имеет звание младшего сержанта.
Первым делом в новом качестве Чирилло заявил, что украинцы люди, а русские - нет.
8 августа, 09:47
"Мы - люди, русские - нет" - новый спикер-трансгендер ВСУМы - люди, а русские - нет. Это заявление стало первым публичным высказыванием нового официального спикера ВСУ, американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло. Соответствующее видео 7 августа было распространено Вооруженными силами Украины
 
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