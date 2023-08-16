"Вон из страны!" Трансгендер-военный, избитый на улице, рассорил украинцев
Украинский военный Хелен Марк, ранее объявивший о трансгендерном переходе, на днях пожаловался в своих соцсетях, что был избит неизвестными из-за яркого макияжа. Соответствующий пост он опубликовал в своих соцсетях
Примечательно, что конфликт продолжился и на следующий день. Только в этот раз трансгендеру, приехавшему в больницу снимать побои, досталось от врача. На эмоциональный рассказ пациента он отреагировал нецензурно, что крайне возмутило Марка.
В комментариях отдельные пользователи были возмущены "неевропейским" поведением нападавших, но большинство украиноязычных пользователей осудили самого трансгендера.
"Мало били, вон с Украины!", "Я бы еще добавил", "Реально мало дали", "Оно надо бить", "Мы ж Европа", "Иди воюй, а не жалуйся", "Цивилизованное государство, идущее в Европу, и люди продолжают творить такой бред. Нет слов, одни эмоции", "Вы сошли с ума???!!! Почему мы, обычные пары, не ходим с транспарантами? Почему надо, чтобы все любили геев? Если свобода, то свобода во всем, почему я не могу сказать, что мне не нравятся трансгендеры, это ущемляет мои права...", - написали комментаторы.
В начале августа в ВСУ был назначен новый официальный спикер, им стал американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло. Транс-переход он совершил в 2019 году в возрасте 42 лет. Имеет звание младшего сержанта.
Первым делом в новом качестве Чирилло заявил, что украинцы люди, а русские - нет.
8 августа, 09:47"Мы - люди, русские - нет" - новый спикер-трансгендер ВСУМы - люди, а русские - нет. Это заявление стало первым публичным высказыванием нового официального спикера ВСУ, американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло. Соответствующее видео 7 августа было распространено Вооруженными силами Украины